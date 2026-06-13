Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց յոթ մարդու կյանք խլած կառնավալային ավտովթարի սպանության համար

Դատավարությունը լսվեց հատուկ դահլիճում, որը նախատեսված էր մոտ 200 քաղաքացիական կողմի մասնակցության համար: Քաղաքացիական հայցվորների թվում են ցմահ հաշմանդամություն ունեցող անձինք և մահացածների հարազատները:
Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց ուրբաթ օրը յոթ մարդու սպանության համար՝ իր մեքենան մխրճելով կառնավալային երթի մեջ՝ նկարահանելով իրեն ղեկի մոտ:
38-ամյա Պաոլո Ֆալզոնեն պետք է դատապարտվի հաջորդ շաբաթ 2022 թվականի մարտին Լա Լուվիեր հարավային քաղաքում տեղի ունեցած մահացու վթարի համար: Նրան սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում:
Մեղադրող կողմը հայտնեց, որ ողբերգությունը տեղի է ունեցել, երբ Ֆալզոնեն, որը նախկինում արագության գերազանցման և ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենա վարելու խախտումներ է ունեցել, իր BMW-ն 170 կիլոմետր/ժամ արագությամբ վարել է քաղաքի ծայրամասում գտնվող 50 կիլոմետրանոց գոտիով:
Նրանք ասացին, որ նա կիրակի օրը գիշերային ակումբից տուն էր վերադառնում լուսաբացից առաջ և չգիտեր, որ փողոցում հավաքվել էին ավանդական կառնավալային շքերթի համար հագնված խնջույքի մասնակիցներ:
Հետաքննությունը պարզել է, որ Ֆալզոնեն նկարահանում էր սոցիալական ցանցերում գրառումը և վթարի պահին չէր նայում ճանապարհին։
Վեց մարդ տեղում մահացավ, իսկ շտապօգնության աշխատակիցները բուժօգնություն ցուցաբերեցին մոտ 40 վիրավորների, որոնք ցրված էին մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա։ Մեկ այլ զոհ մահացավ ավելի ուշ։
Դատավարության ընթացքում Ֆալզոնեն ասաց, որ զղջում է իր գործողությունների համար և չի ունեցել վնաս պատճառելու մտադրություն։
«Ես լիովին խոստովանում եմ, որ ես նկարահանել եմ ինձ խելագար արագությամբ վարելիս։ Ես դա հաճախ էի անում», – ասաց նա։ «Ես վարվում էի ինչպես լիակատար հիմար»։
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի համար հազվագյուտ քայլով վերաքննիչ դատարանը հրամայեց դատավարությունը անցկացնել ատենակալների առջև, մասամբ հանրային վրդովմունքի մակարդակի պատճառով։
Դատավարությունը լսվել է հատուկ դահլիճում, որը նախատեսված էր մոտ 200 քաղաքացիական կողմերի մասնակցության համար։ Քաղաքացիական հայցվորների թվում են ցմահ հաշմանդամություն ունեցող անձինք և մահացածների հարազատները։
Վթարի պահին մեքենայում գտնվող ուղևորը նույնպես մեղավոր է ճանաչվել վտանգի մեջ գտնվող մարդկանց չօգնելու մեջ, ինչի համար նրան սպառնում է մինչև երկու տարվա ազատազրկում։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինացիների համար ԵՄ պաշտպանության ցանկացած պլանավորված փոփոխություն պետք է իրականացվի «շատ աստիճանաբար»
Կայծակի հետևանքով վթարվել է Ալագյազ ենթակայանի տրանսֆորմատորը․ Արագածոտնում հոսանքազրկված բնակավայրեր կան
Վիճաբանություն, Մասիսի ոստիկանները Այնթապ գյուղից ձերբակալել են մասնակից 7 անձանց