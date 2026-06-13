Իրանը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագիրը ավելի մոտ է, քան երբևէ, մինչդեռ Թրամփը Թեհրանին կոչ է անում գործել

Ապրիլին ուժի մեջ մտավ հրադադար, սակայն բռնության պարբերաբար դեպքեր են գրանցվել, որոնք ամեն անգամ նոր վախեր են առաջացնում լայնածավալ պատերազմի վերադարձի վերաբերյալ, չնայած Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ համաձայնագիրը հասանելի է։
ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ գիշերը Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավերին թիրախավորող մի քանի իրանական հարձակողական անօդաչու թռչող սարքեր է որսացել, մինչդեռ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը մոտենում են խաղաղության համաձայնագրի։
«ԱՄՆ ուժերը վերջին ժամերին խփել են դրանք բոլորը, քանի որ նեղուցով երթևեկությունը շարունակվում է անարգել», – X-ում գրել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ «Միջազգային առևտրային միջանցքը բաց է մնում տարանցման համար»։
Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ուրբաթ օրը պնդել է, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը դադարեցնելու համար Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիրը երբեք այսքան մոտ չի եղել։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախկինում մեղադրել էր Թեհրանին անբարեխղճորեն բանակցելու մեջ։ Զայրացած արձագանքը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ իրանական լրատվամիջոցները հրապարակել են սեղանին դրված ենթադրյալ բանակցային գործընթացի բացատրությունը՝ ընդգծելով, որ Իրանը կպնդի ուրանը հարստացնելու և Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը վերահսկելու իր իրավունքի վրա։
Սակայն դա հակասում էր Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից տրված բնութագրմանը, որն ասել էր, որ Իրանը համաձայնել է ապամոնտաժել իր միջուկային ծրագիրը, ոչնչացնել հարստացված ուրանի պաշարները և վերաբացել նեղուցը, և որ Թեհրանը չի տեսնի իր սառեցված միջոցներից որևէ մեկի վերադարձը, մինչև չկատարի այդ պարտավորությունները։
Հինգշաբթի օրը Թրամփը ակնարկել էր, որ գործարքը անխուսափելի է՝ փետրվարի 28-ին ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածներից հետո սկսված պատերազմը դադարեցնելու բանակցությունների շաբաթներ շարունակ դադարեցումից հետո, սակայն ուրբաթ օրը նա զայրացած մերժեց նախագծի իրանական վարկածը՝ այն որակելով որպես սուտ։
«Իրանի կողմից կեղծ լուրերին արտահոսած պայմանները ՈՉ ՄԻ կապ չունեն գրավոր համաձայնեցված պայմանների հետ։ Այն, ինչ նրանք ասել են, այդ թվում՝ գործարք կնքելու մասին իրենց թույլ և անմխիթար հայտարարությունը, իրականության հետ որևէ կապ չունի», – ասել է նա իր սոցիալական ցանցերի հարթակում արված գրառման մեջ։
«Շատ անպատվաբեր մարդիկ են, որոնց հետ գործ ունենալը», – շարունակել է նա։ «Նրանք ավելի լավ է իրենց գործողությունները կազմակերպեն և ՇՏԱՊ»։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին, կարծես, փորձել է մեղմացնել վեճի նշանակությունը։
«Իսլամաբադի փոխըմբռնման հուշագիրը երբեք այսքան մոտ չի եղել», – գրել է նա սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ՝ նկատի ունենալով Պակիստանի մայրաքաղաքը, որտեղ տեղի են ունեցել ԱՄՆ-Իրան նախորդ բանակցությունները։
«Մինչև դրա ավարտը, լրատվամիջոցները պետք է զերծ մնան դրա բովանդակության վերաբերյալ ենթադրություններ անելուց», – հավելել է նա։
Ավելի ուշ Թրամփը իր սեփական էջում հրապարակել է Արաղչիի ուղերձի սքրինշոթը։
Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը նույնպես ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը համաձայնեցված է։
«Մենք կարող ենք հաստատել, որ խաղաղության համաձայնագրի վերջնական, համաձայնեցված տեքստը ձեռք է բերվել, և Պակիստանն այժմ սերտորեն համագործակցում է երկու կողմերի հետ՝ հաջորդ քայլերը վերջնականապես մշակելու համար», – գրել է Շարիֆը X-ում։
Նա նշել է ԱՄՆ-ի և Իրանի նախագահներին և երկու երկրների այլ առաջնորդներին։ Պակիստանը ամիսներ շարունակ միջնորդել է երկու կողմերի միջև։
«Խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել, որքան հիմա է», – ասել է Շարիֆը։
«Համոզված չեմ, թե ինչպես եմ զգում»
Ապրիլին ուժի մեջ մտավ հրադադար, սակայն բռնության պարբերաբար դեպքեր են տեղի ունեցել, որոնք ամեն անգամ նոր վախեր են արթնացնում լայնածավալ պատերազմին վերադառնալու վերաբերյալ, չնայած Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ համաձայնագիրը հնարավոր է։
ԱՄՆ դաշնակից Իսրայելը հայտարարել է, որ Թրամփը խոստացել է, որ ցանկացած համաձայնագրի դեպքում Իրանը կզրկվի իր հարստացված միջուկային նյութերից, սակայն Թեհրանի պաշտոնական IRNA լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ դա նույնիսկ սեղանին չի դրվել։
Ըստ IRNA-ի՝ նախնական համաձայնագրի ստորագրումից հետո Իրանը և ԱՄՆ-ն ևս 60 օր բանակցություններ կվարեն, և որ «Իրանի իրավունքը՝ հարստացնել ուրանը և պահպանել հարստացված նյութը… կընդգծվի՝ դրանք վերջնական համաձայնագրում ներառելու նպատակով»։
Դրանից բացի, ըստ IRNA-ի, Իրանը կպնդի Հորմուզի նեղուցով երթևեկության կառավարման վրա, որը Ծոցից նավթ և գազ տեղափոխող հիմնական ծովային առևտրային ուղին է, որը Թեհրանը շրջափակել է պատերազմի սկսվելուց ի վեր։
Իրանը, որը թույլ է տվել նեղուցով անցնել միայն մի քանի նավերի, պնդել է, որ նավերը թույլտվություն ստանան իր զինված ուժերից՝ տարանցումից առաջ։
Թեհրանում որոշ սովորական իրանցիներ վախենում էին, որ գործարքը կամրապնդի իշխանությունների իշխանությունը։
«Ես վստահ չեմ, թե ինչպես եմ զգում», – AFP լրատվական գործակալությանը անանուն մնալու պայմանով ասել է սրճարանի 29-ամյա աշխատակիցը՝ վրեժխնդրությունից վախենալով։
«Ես չգիտեմ՝ դա լավ կլինի մեզ համար, թե վատ։ Այս պատերազմի հիմնական նպատակը ԱՄՆ-ի կողմից համակարգի հեռացումն էր, և դա տեղի չունեցավ։ Այսպիսով, ի՞նչ է անում գործարքը»։
Ընդհանուր ուրվագծեր
Իրանի պահանջները կարող են ավելի բարդացնել համաձայնագրի վերջնական մշակումը, չնայած Թրամփի լավատեսությանը, որը խթանեց ֆոնդային շուկայի աճը և նավթի գների կտրուկ անկումը։
Հինգշաբթի օրը, պնդելով, որ գործարքը «ներկայացվել է Իրանի ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակին և հաստատվել», Թրամփը չեղյալ հայտարարեց ռմբակոծությունների սպառնալիքը՝ հավելելով. «Ստորագրման ժամանակը և վայրը շուտով կհայտարարվեն»։
Թրամփն ասաց, որ համաձայնագրի մանրամասները հաստատվել են ԱՄՆ-ի և տարածաշրջանում նրա դաշնակիցների, այդ թվում՝ Իսրայելի կողմից։
Ուրբաթ օրը իրանական «Մեհր» լրատվական գործակալությունը, հղում անելով Իրանի բանակցային թիմին մոտ կանգնած աղբյուրին, հրապարակեց այն, ինչը, ըստ նրա, վերջնական մշակման փուլում գտնվող համաձայնագրի նախագծի տեքստն է։
Նախագծով, ըստ դրա, կավարտվի պատերազմը բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում, որտեղ Իսրայելը շարունակել է իր արշավը Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ»-ի դեմ, կազատվի Իրանի սառեցված ակտիվներից 24 միլիարդ դոլար (20 միլիարդ եվրո) և կսահմանվի 60-օրյա ժամկետ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների համար։
Այն նաև ներառում է Իրանի նավթի վաճառքի վրա պատժամիջոցների կասեցում, իրանական նավահանգիստների վրա ԱՄՆ ռազմածովային շրջափակման վերացում և ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից Իրանին պատերազմի պատճառած վնասի համար փոխհատուցում վճարելու ծրագրեր։
Բաց մի թողեք
Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը
Եվրոպական հանձնաժողովը լրացուցիչ պատասխաններ է փնտրում Վենետիկի բիենալեին Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ
Կալլասի Իսրայելի մասին մեկնաբանությունները խորացնում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության ճգնաժամը