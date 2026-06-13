ԵՄ երկրները համաձայնել են ապաշրջափակել անդամակցության բանակցությունները Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ

Ուրբաթ օրվա համաձայնագիրը թույլ է տալիս Ուկրաինային և Մոլդովային պաշտոնապես սկսել անդամակցության բանակցությունների առաջին խումբը, որը հայտնի է որպես «Հիմնարարներ»։
Եվրոպական Միության 27 երկրները համաձայնության են եկել Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության բանակցությունների առաջին խումբը սկսելու վերաբերյալ՝ հիմնվելով անցյալ շաբաթ Հունգարիայի կողմից իր երկամյա վետոյի վերացումից հետո ստեղծված թափի վրա։
Ճեղքումը գրանցվել է ուրբաթ երեկոյան Բրյուսելում գտնվող դեսպանների կողմից, ովքեր հաստատել են բանակցությունների հաջորդ փուլը շարունակելու ընդհանուր դիրքորոշումը։
Դիրքորոշումը ներառում է իրավունքի գերակայության ճանապարհային քարտեզ և փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր, որը Բուդապեշտի և Կիևի միջև հիմնական վեճի առարկան է։ Գործողությունների ծրագիրը փոփոխվել է՝ երկու կողմերի միջև խորհրդակցությունների արդյունքը արտացոլելու համար։
Պաշտոնական քայլը տեղի կունենա հունիսի 15-ին, երկուշաբթի օրը, Լյուքսեմբուրգում, որտեղ ԵՄ-ն առանձին միջկառավարական համաժողովներ կանցկացնի երկու թեկնածուների հետ։
«Սա ճանաչում է երկու երկրների կողմից բարեփոխումները առաջ մղելու գործում ցուցաբերած վճռականությունը, քաջությունը և աշխատասիրությունը, նույնիսկ հսկայական մարտահրավերների առջև», – համատեղ հայտարարության մեջ նշել են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
«Ընդլայնումը ռազմավարական ընտրություն է։ Մեր ազգերին մերձեցնելով՝ մենք ամրապնդում ենք խաղաղությունը, անվտանգությունը և բարգավաճումը մեր մայրցամաքում»։
Հայտարարությանը ի պատասխան՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ որոշումը «նշանակալի քաղաքական և բարոյական աջակցություն» է տրամադրել իր ժողովրդին։
«Ուկրաինան պաշտպանում է իրեն և, դա անելով, ամբողջ Եվրոպան՝ այն գաղափարը, որ եվրոպական ազգերը կարող են ապրել միասնական, ազատ և խաղաղության մեջ», – գրել է Զելենսկին սոցիալական ցանցերում։
«Ինչպես արդեն ասել ենք, Ուկրաինան անում է այն, ինչ անհրաժեշտ է, և կարևոր է, որ ԵՄ-ն նույնպես պահի իր խոստումը»։
Ընդհանուր առմամբ, անդամակցության ճանապարհը բաղկացած է վեց թեմատիկ խմբերից և 33 գլխից։
Առաջին կլաստերը, որը հայտնի է որպես «Հիմունքներ», քանի որ այն ընդգրկում է օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները և դատական համակարգը, նշանավորում է բարդ գործընթացի սկիզբը։
Ուկրաինան ձգտում է այս ամռանը բացել բոլոր կլաստերները՝ պատերազմից հոգնած իր բնակչությանը ցույց տալու համար, որ ԵՄ անդամակցության հեռանկարը հասանելի է։
Այս հավակնոտ նպատակը կիսում են Եվրոպական հանձնաժողովը և մի քանի անդամ պետություններ։ Կիպրոսը, որը նախագահում է ռոտացիոն կարգով, նպատակ ունի մինչև ամսվա վերջ բացել լրացուցիչ կլաստեր։
«Որքան արագ բացենք մյուս կլաստերները, այնքան լավ», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը։
«Չնայած այն դժվարին հանգամանքներին, որոնցում գտնվում է Ուկրաինան, կարևոր է, որ պահպանվի բարեփոխումների առաջընթացը, քանի որ, վերջիվերջո, դա հարթ և արագ անդամակցության գործընթացի լավագույն երաշխիքն է»։
Այնուամենայնիվ, առաջին կլաստերի բացումը չի նշանակում, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը կարագացվի՝ Հունգարիայի վետոյի երկու տարիների համար փոխհատուցում ստանալու համար։
Անդամ պետությունները ցանկանում են պահպանել բանակցությունների ամբողջականությունն ու հավաստիությունը, որոնք ենթադրաբար պետք է լինեն «արժանիքների վրա հիմնված», և խուսափել փորձարարական գաղափարներից, ինչպիսին է «ասոցացված անդամակցությունը», որը վերջերս առաջարկել էր Գերմանիայի կանցլերը։
Ուրբաթ օրվա որոշումը նաև հարց է բարձրացնում, թե որքան ժամանակ Ուկրաինան և Մոլդովան կմնան միասին որպես թեկնածուներ։
Բաց մի թողեք
Շվեյցարիայում միգրացիայի սահմանափակման վերաբերյալ քվեարկությունը սպառնում է ԵՄ կապերին
ԵՄ-ն ունի նոր միգրացիոն կանոններ։ Ի՞նչ է դա նշանակում
Ինչպես է ԱՄՆ դեսպանատան մեգա խնջույքը դարձել Բրյուսելի ամենաթեժ այցը