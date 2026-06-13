Եվրոպական հանձնաժողովը լրացուցիչ պատասխաններ է փնտրում Վենետիկի բիենալեին Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ

Եվրոպական հանձնաժողովը Վենետիկի բիենալեի հիմնադրամից լրացուցիչ պարզաբանումներ է խնդրել Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ՝ նշելով, որ նախկինում բարձրացված հարցերը մնում են չլուծված և 30 օր ժամանակ է տվել պատասխանելու համար։
Եվրոպական հանձնաժողովը երրորդ նամակն է ուղարկել Վենետիկի բիենալեի հիմնադրամին, որի ներկայիս հրատարակությունը տևում է մինչև նոյեմբերի 22-ը՝ խնդրելով լրացուցիչ պարզաբանումներ միջոցառմանը Ռուսաստանի վիճահարույց մասնակցության վերաբերյալ։
Եվրոպական գործադիր մարմինը երկրորդ նամակն է ուղարկել պատասխաններ ստանալու համար՝ մայիսի 9-ին մեկնարկած 61-րդ միջազգային արվեստի ցուցահանդեսի բացումից մի քանի օր անց, ըստ տեխնոլոգիական ինքնիշխանության, անվտանգության և ժողովրդավարության հարցերով եվրահանձնակատար Հեննա Վիրկկունենի, որը հայտարարել է Բրյուսելում լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ։
Լուրին հաջորդել է Իտալիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Պարամոնովի պատասխանը, որը նշել է, որ «խորապես ցավալի է, որ Իտալիայի ղեկավարությունը, ինչպես նաև Բիենալեի ղեկավարությունը, դարձել են ԵՄ-ի կողմից անընդունելի և դաժան դիկտատների և ճնշման թիրախ»։
ԵՄ աղբյուրների համաձայն, վերջին նամակը կրկին բարձրացնում է նախորդ երկուսում արդեն քննարկված հարցեր՝ ճնշում գործադրելով Բիենալեի հիմնադրամի վրա՝ ավելի մանրամասն պատասխաններ ստանալու այն չլուծված կետերի վերաբերյալ, որոնք չեն քննարկվել իրենց նախորդ պատասխաններում։
Երկրորդ նամակում Վիրկունենը կրկնել է, որ դաշինքը «խստորեն դատապարտում է» Բիենալեի որոշումը՝ վերադարձնել ռուս արվեստագետներին՝ Ուկրաինայի նկատմամբ իրենց երկրի շարունակական ներխուժման ֆոնին, որն արդեն հինգերորդ տարին է։
Նա նաև զգուշացրել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը չի տատանվի «կասեցնել կամ հետ վերցնել» միջոցառմանը 2025-2028 թվականների համար հատկացված ԵՄ 2 միլիոն եվրո ֆինանսավորումը՝ ընդգծելով, որ եվրոպական հարկատուների գումարը չի օգտագործվի ագրեսորներին պարգևատրելու համար։
Բրյուսելը մատնանշել է ԵՄ Խորհրդի կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի հնարավոր խախտումը, որը վերաբերում է Ռուսաստանի կառավարությանը «որոշակի ծառայությունների մատուցմանը»։
Նամակում նաև ավելացվել է, որ միջոցառման կազմակերպիչները խախտում են 5-րդ հոդվածը, որը նշում է, որ «արգելվում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն» Կրեմլից նվիրատվություններ, տնտեսական օգուտներ կամ աջակցություն, ներառյալ ֆինանսավորումը և ֆինանսական օգնությունը ընդունելը։
Բիենալեի պատասխանը
Բիենալեն հայտարարեց, որ իր հակափաստարկները կներկայացնի սահմանված ժամկետում, սակայն ընդգծեց, որ պահպանել է բոլոր ազգային և միջազգային կանոնները և կանոնակարգերը։
Հիմնադրամը նաև պնդեց, որ Մշակույթի նախարարության տեսուչներին տրամադրել է բոլոր անհրաժեշտ բացատրություններն ու մանրամասները։
Բիենալեի մամուլի խոսնակները հավելեցին, որ իրենք լիազորություն չունեն Ռուսաստանի նկատմամբ հետագա պատժամիջոցներ կիրառելու։
Ռուսական տաղավարի պատասխանատու Անաստասիա Կարնեևան շնորհակալություն հայտնեց Բիենալեին բոլոր երկրների մասնակցությանը աջակցելու համար՝ հավելելով, որ արվեստը պետք է մնա անկախ։
Բրյուսելը նշում է, որ նախորդ հաղորդագրություններում բարձրացված մի քանի հարցեր մնում են չլուծված և Հիմնադրամին տվել է 30 օր պատասխանելու համար։
Բաց մի թողեք
Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը
Իրանը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագիրը ավելի մոտ է, քան երբևէ, մինչդեռ Թրամփը Թեհրանին կոչ է անում գործել
Կալլասի Իսրայելի մասին մեկնաբանությունները խորացնում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության ճգնաժամը