«Հուսարզ» որոտը Լեհաստանի վրայով, երբ առաջին F-35-ները պաշտոնապես մտան ծառայության

Լեհաստանի մի քանի քաղաքների բնակիչներ լսեցին F-35 կործանիչների շարժիչների որոտը, երբ Լեհաստան մատակարարված առաջին երեք ինքնաթիռները հանդիսավոր թռիչք կատարեցին Գդանսկի, Վարշավայի, Կրակովի և Լոձի վրայով։
Լեհերը առաջին անգամ կարողացան տեսնել ամենաժամանակակից կործանիչները, որոնք առաջիկա տարիներին կդառնան երկրի ռազմական ավիացիայի հիմնասյուներից մեկը։
«Հուսարզ» մականունով երեք հինգերորդ սերնդի F-35 ինքնաթիռներ հանդիսավոր թռիչք կատարեցին Լեհաստանի ամենամեծ քաղաքների վրայով՝ «Բարի գալուստ Լեհաստան» գործողության շրջանակներում։
Միջոցառումը նախորդեց ինքնաթիռները Լեհաստանի զինված ուժերում Լասկի 32-րդ մարտավարական ավիաբազայում ընդգրկելու պաշտոնական արարողությանը։
«Բարի գալուստ Լեհաստան»
Կործանիչները առավոտյան թռիչք կատարեցին Լասկի բազայից և սկսեցին իրենց ցուցադրական թռիչքը, որը նախատեսված էր բնակիչներին հնարավորություն տալու մոտիկից տեսնել լեհական բանակի նոր տեխնիկան։
«Սա այն օրն է, որին մենք տարիներ շարունակ սպասել ենք։ Այսօր Լեհաստանը ողջունում է իր F-35 «Հուսարզ»-ը», – սոցիալական ցանցերում գրել է փոխվարչապետ և պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։
Երթուղու առաջին կետը Գդանսկն էր, որտեղ ժամը 9:45-ի սահմաններում ինքնաթիռները հայտնվեցին պատմական Վեստերպլատե թերակղզու վերևում։
Այնուհետև F-35-ները ուղղություն վերցրին դեպի Վարշավա և ժամը 10:10-ի սահմաններում թռչեցին Վիստուլայի վրայով՝ Վարշավայի ամրոցի բարձունքում։
Ճանապարհորդության հաջորդ փուլը Կրակովն էր, որտեղ ժամը 10:35-ի սահմաններում ինքնաթիռը կարելի էր տեսնել Վիստուլայի վերևում՝ Վավել բլրի մոտ։
Ցուցադրության մեջ ներառված վերջին քաղաքը Լոձն էր, որտեղ ժամը 11:05-ի սահմաններում ինքնաթիռները թռան Լվովի օդաչուների շրջանցիկ ճանապարհով, նախքան Լասի օդանավակայան վերադառնալը։
Թռիչքը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց բնակիչների շրջանում։ Հանդիսատեսի կողմից արված տեսանյութերն ու լուսանկարները գրեթե անմիջապես հայտնվեցին սոցիալական ցանցերում։
Թռիչքը միայն խորհրդանշական չէր, այն նաև վարժանքների մաս էր կազմում։
Առաջին լեհական F-35-ները ուղեկցվում էին F-16 կործանիչներով Գդանսկի Վեստերպլատեի վրայով։
Առաջին լեհական F-35-ները ուղեկցվում էին F-16 կործանիչներով Գդանսկի Վեստերպլատեի վրայով։ Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej
Տեխնոլոգիական հեղափոխություն լեհական ավիացիայի համար
Հինգերորդ սերնդի F-35-ները աշխարհի ամենաժամանակակից մարտական ինքնաթիռներից են։ Շնորհիվ գաղտնի տեխնոլոգիայի, դրանք թշնամու ռադարների համար շատ ավելի դժվար է հայտնաբերել։
Դրանք նաև հագեցած են լայնածավալ սենսորային հավաքածուով, որը թույլ է տալիս հավաքել, վերլուծել և փոխանցել տեղեկատվություն օդում, ցամաքում և ծովում գործող այլ ռազմական ստորաբաժանումներին։
Ինքնաթիռը կարող է իրականացնել մարտական առաքելությունների լայն շրջանակ։
Դրանք կարող են կրել ժամանակակից զենքեր, այդ թվում՝ AIM-120 AMRAAM և AIM-9X Sidewinder օդ-օդ դասի հրթիռներ, ինչպես նաև ցամաքային թիրախներին հարվածելու համար նախատեսված հեռահար AGM-158 JASSM հրթիռներ։
Ռազմական փորձագետների կարծիքով, F-35-ի ներդրումը որակական թռիչք է լեհական զինված ուժերի կարողություններում և ամրապնդում է ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի ներուժը։
F-35-ը 2006 թվականից արտադրվում է ամերիկյան Lockheed Martin ընկերության կողմից և աստիճանաբար դառնում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հիմնական մարտական ինքնաթիռը։
Եվրոպայում դրանք շահագործվում են Միացյալ Թագավորության, Գերմանիայի, Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի, Նիդեռլանդների, Բելգիայի, Իտալիայի, Դանիայի և Չեխիայի ռազմաօդային ուժերի կողմից։
Լեհաստանը կառուցում է 32 ինքնաթիռից բաղկացած նավատորմ։
Առաջին երեք F-35-ները ժամանեցին Լասկ մայիսի վերջին։
Երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը ներկա էր ինքնաթիռի պաշտոնական հանձնմանը, այդ թվում՝ նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, փոխվարչապետ և պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը, Սենատի խոսնակ Մալգոժատա Կիդավա-Բլոնսկան և ԱՄՆ վարչակազմը ներկայացնող Թոմաս ԴիՆաննոն։
Արարողությանը ներկա էր նաև նախկին պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշչակը, որը 2020 թվականին ստորագրել էր ինքնաթիռների գնման պայմանագիրը։
«Սա պատմական օր է Լեհաստանի զինված ուժերի և մեր անվտանգության համար։ Լեհաստանը միանում է այն երկրների էլիտար խմբին, որոնք շահագործում են հինգերորդ սերնդի ինքնաթիռներ՝ եզակի մարտական հնարավորություններով», – սոցիալական ցանցերում գրել է նախագահ Կարոլ Նավրոցկին։
«Սա բազմաթիվ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց նվաճումն է, ովքեր աշխատել են F-35-ի գնման և Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերում ներդրման վրա։ Սա նաև Միացյալ Նահանգների հետ ամուր, ռազմավարական դաշինքի արդյունք է և մեր երկրների միջև բարեկամության ևս մեկ տեսանելի նշան, հատկապես խորհրդանշական ԱՄՆ անկախության 250-ամյակի տարում», – հավելել է նա։
Վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նույնպես մեկնաբանեց զարգացումը։
Վարշավայում Պետական պահպանության ծառայության օրվա տոնակատարության ժամանակ Լեհաստանի կառավարության ղեկավարը իր ելույթում անդրադարձավ F-35 կործանիչների լեհական բանակ մուտք գործելու արարողությանը։
«Այսօր Լասկում նույնպես տոնական պահ է։ Դա կլինի ուսումնական կենտրոն, մի տեսակ դպրոց այս գերժամանակակից ինքնաթիռների օդաչուների համար», – ասաց վարչապետը։
««Top Gun»-ի հերոսները կարող են նախանձել մեր օդաչուներին», – հավելեց նա։
Նրա խոսքերը հետագայում հրապարակվեցին կառավարության սոցիալական ցանցերի էջերում։
Նա, ի թիվս այլ բաների, բացահայտեց, որ նոր լեհական ինքնաթիռի օդաչուներից մեկն ասել է, որ «նախորդ ինքնաթիռների համեմատ, F-35-ը նման է Porsche-ի՝ Fiat Tipo-ի կողքին»։
Լեհաստանը 2020 թվականի սկզբին պայմանագիր է կնքել 32 F-35 կործանիչ ձեռք բերելու համար՝ ուսումնական փաթեթի և լրացուցիչ շարժիչների հետ միասին։ Գործարքի արժեքը կազմել է 4.6 միլիարդ դոլար, յուրաքանչյուր ինքնաթիռի արժեքը՝ մոտ 87 միլիոն դոլար։
Պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ առաջիկա ամիսներին կմատակարարվի ևս 11 ինքնաթիռ, ևս 12-ը՝ հաջորդ տարի, իսկ լրացուցիչ կործանիչներ՝ հաջորդ տարիներին։ Ընդհանուր առմամբ, Լեհաստանը կունենա 32 F-35։
Բոլոր մատակարարումները նախատեսված է ավարտել մինչև 2029 թվականը։
Ինքնաթիռները վերջնականապես կտեղակայվեն Լասկի 32-րդ մարտավարական ավիաբազայում և Սվիդվինի 21-րդ մարտավարական ավիաբազայում։ Երկու ստորաբաժանումներն էլ ներկայումս ընդլայնում են իրենց ենթակառուցվածքները, ներառյալ տեխնիկական հարմարությունների կառուցումը և ժամանակակից սիմուլյատորների տեղադրումը։
Լեհական F-35-ները, ինչպես սպասվում է, լիարժեք գործառնական կարողությունների կհասնեն մոտ 2030 թվականին, բայց մինչ այդ նրանք աստիճանաբար կստանձնեն այնպիսի առաջադրանքներ, ինչպիսիք են երկրի և Դաշինքի օդային տարածքի պաշտպանությունը։
«Հուսարզ». Լեհաստանի հինգերորդ սերնդի կործանիչը
Արարողության ժամանակ Լեհաստանի F-35-ներին խորհրդանշականորեն տրվեց «Հուսարզ» անվանումը։ Ինքնաթիռի կնքամայրերն էին Պաուլինա Կոսինյակ-Կամիշը և կապիտան Մագդալենա Բորից-Կրակովյանը՝ փոխգնդապետ Մաչեյ Կրակովյանի «Սլաբ»-ի կինը, որը զոհվեց 2025 թվականին տեղի ունեցած ավիավթարի ժամանակ։
«Շնորհակալություն, կապիտան, որ ընդունեցիք իմ հրավերը և այսօր մեզ հետ եք։ Լեհաստանը հիշում է օդաչու փոխգնդապետ Կրակովյանին։ Որովհետև զինված ուժերը ընտանիք են, որովհետև բանակը երբեք ոչ մեկին մենակ չի թողնում։ Թող այս օրը մեզ մեծ հույս և էներգիա տա։ Կեցցե՛ Լեհաստանի զինված ուժերը, կեցցե՛ Լեհաստանը», – ասաց պաշտպանության նախարարը։
F-35 կործանիչների խորհրդանշական մկրտություն։ Նախարարների խորհրդի անդամ։
Լեհաստանի F-35 կործանիչների «Հուսարզ» անվանումը ընտրվել է Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի սոցիալական ցանցերում անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում։
Ընտրությունը վերաբերում է Լեհաստանի պատմության ամենաճանաչելի ռազմական կազմավորումներից մեկին՝ հուսարներին, որոնք 16-րդ դարից մինչև 18-րդ դարի սկիզբը կազմել են Համագործակցության էլիտար ծանր հեծելազորը։
Նրանց խնդիրն էր կոտրել թշնամու գծերը և ջարդել նրանց կազմավորումները՝ բացելով ճանապարհը լեհական հեծելազորի մնացած մասի համար։
Իրենց գերազանց մարզման, արդյունավետ մարտավարության և յուրահատուկ զենքի շնորհիվ հուսարները տարան բազմաթիվ տպավորիչ հաղթանակներ։
Ամենահայտնիներից են նրանց հաղթանակները Կիրխոլմում 1605 թվականին, Կլուշինում 1610 թվականին, Չոչիմում 1673 թվականին և Վիեննայում 1683 թվականին։
Լեհական զենքերը անվանակոչելու ավանդույթը
Ռազմական տեխնիկային յուրահատուկ անուններ տալը երկար ավանդույթ ունի Լեհաստանում։
Ժամանակակից օրինակ է F-16 կործանիչը, որը ծառայության մեջ է մտել Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերում 2006-2008 թվականներին և ստացել է «Յաստրժաբ» անվանումը։
Նմանատիպ սովորույթ գոյություն ուներ նաև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ։ Այդ ժամանակ Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերը շահագործում էին այնպիսի ինքնաթիռներ, ինչպիսիք են PZL.23 «Կարաշն» և PZL.37 «Լոշ» ռմբակոծիչները։
F-35 «Հուսարզ» նոր անվանումը շարունակում է ժամանակակից զենքը Լեհաստանի պատմության համար կարևոր խորհրդանիշների հետ կապելու երկարատև ավանդույթը։
Բաց մի թողեք
Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար
Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները մեթոդաբար կտրում են Ղրիմը Ռուսաստանից
Թրամփի հրթիռային դիվանագիտության ռազմավարությունը հակառակ արդյունքն է տալիս