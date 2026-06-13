Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը

Հաղորդված կրճատումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ եվրոպական երկրները շտապում են ամրապնդել իրենց պաշտպանական կարողությունները, քանի որ 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը մտավախություններ առաջացրեց, որ Մոսկվան կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի որևէ երկրի վրա։
ԱՄՆ-ն պլանավորում է դադարեցնել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների համար խորը հարվածային հնարավորությունների հասանելիությունը՝ որպես Եվրոպայի անվտանգության ճարտարապետությունից դուրս գալու իր ավելի լայն ծրագրի մաս։
Թրամփի վարչակազմը անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին տեղեկացրել է, որ կկրճատի Եվրոպային հասանելի ռազմական միջոցները նույնիսկ պատերազմի կամ ներխուժման ժամանակ, սակայն մինչ օրս Պենտագոնը մտադիր է կրճատել նման միջոցների հասանելիությունը։
Euronews-ը տեղեկացել է, որ աղբյուրների համաձայն՝ խորը հարվածային հնարավորությունների հետ կապված ամեն ինչ կկրճատվի։ Մասնավորապես, դա ներառում է ԱՄՆ հեռահար ռմբակոծիչները, ինչպիսիք են B2-ը և B-52-ը։ Ռազմածովային միջոցները, այդ թվում՝ հրթիռներ արձակող սուզանավերը և ինքնաթիռակիրները, նույնպես կհետ կանչվեն և կուղղորդվեն այլ թատերաբեմեր։
«Նյու Յորք Թայմս»-ի հաղորդման համաձայն, ԱՄՆ-ն նաև պլանավորում է կրճատել ՆԱՏՕ-ի համար հասանելի F-16 և F-15E կործանիչների քանակը մոտավորապես 150-ից մինչև 100, իսկ ծովային հետախուզության ինքնաթիռները՝ 26-ից մինչև 15, ինչպես նաև հետ կանչել Եվրոպայի համար նախկինում հասանելի բոլոր ութ օդային լիցքավորման տանկերները։
ԱՄՆ-ի պարտավորությունների զգալի փոփոխությունները կատարվում են ՆԱՏՕ-ի այսպես կոչված «Ուժային մոդել» համակարգի շրջանակներում, որը թույլ է տալիս դաշնակիցներին և ռազմական պլանավորողներին նույնականացնել ՆԱՏՕ-ի գործողությունների համար հասանելի զորքերն ու հնարավորությունները՝ հիմնվելով զսպման և սպառնալիքի գնահատման վրա։
Հաստատելով իր ծրագրերը՝ ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարությունը անցյալ շաբաթ հայտարարության մեջ նշել է, որ «ճիշտ չափս» կսահմանի ՆԱՏՕ-ի ուժերի մոդելում իր ներդրումը։
«Թղթե վագր»
Մինչ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան աշխատակիցները մի քանի ամիս շարունակ պլանավորում էին Եվրոպայի համար հասանելի ԱՄՆ միջոցների կրճատումը, բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրապարակայնորեն նվազեցրել են հետևանքները՝ պնդելով, որ եվրոպացի դաշնակիցներն այժմ շատ ավելի մեծ ներդրում են ունենում մայրցամաքի զսպման գործում և կկարողանան փոխհատուցել ԱՄՆ-ի թողած բացը։
«Մենք գիտենք, որ փոփոխություններ կլինեն, ԱՄՆ-ն պետք է ուղղվի դեպի, օրինակ, Ասիա», – անցյալ ամիս լրագրողներին ասաց Ռուտտեն։
Այնուամենայնիվ, վերջին հայտարարությունը հնչում է ԱՄՆ-ՆԱՏՕ հարաբերությունների հատկապես դժվարին պահին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռևս զայրացած է եվրոպացի դաշնակիցների կողմից Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմին միանալու մերժումից՝ նախազգուշացնելով, որ «կհիշի», թե ինչպես Իսպանիան, Իտալիան և Ֆրանսիան, ինչպիսիք են Իսպանիան, Իտալիան և Ֆրանսիան, հրաժարվեցին թույլատրել Իրան ուղևորվող ամերիկյան ինքնաթիռներին օգտագործել իրենց օդային տարածքը և իրենց տարածքում գտնվող բազաները։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն լրագրողների հետ զրուցում է ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ Հելսինգբորգում, 2026 թվականի մայիսի 22-ին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն լրագրողների հետ զրուցում է ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ Հելսինգբորգում, 2026 թվականի մայիսի 22-ին։ AP լուսանկար։
«Լուծումը կլինի Հորմուզի նեղուցի բացումը», – մարտին գրել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում՝ բողոքելով, որ դաշնակիցները «չեն ցանկանում օգնել» և զգուշացնելով, որ «առանց ԱՄՆ-ի ՆԱՏՕ-ն թղթե վագր է»։
«Վախկոտներ», – եզրափակեց նա։ «Մենք կհիշենք»։
Այդ ժամանակվանից ի վեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների և այլ երկրների, այդ թվում՝ Հարավային Կորեայի և Ավստրալիայի կոալիցիան մշակել է նեղուցը վերաբանալու ռազմավարություն՝ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, և մի քանի երկրներ ֆրեգատներ և անձնակազմ են ուղարկել տարածաշրջան՝ պատերազմի ավարտից առաջ նախնական դիրքավորման համար, չնայած դեռևս պարզ չէ, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական հանձնաժողովը լրացուցիչ պատասխաններ է փնտրում Վենետիկի բիենալեին Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ
Իրանը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագիրը ավելի մոտ է, քան երբևէ, մինչդեռ Թրամփը Թեհրանին կոչ է անում գործել
Կալլասի Իսրայելի մասին մեկնաբանությունները խորացնում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության ճգնաժամը