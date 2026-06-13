ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի տեղակալ Քելի Քլեմենթսը ասել է, որ ուկրաինացիների համար ԵՄ պաշտպանության ցանկացած պլանավորված փոփոխություն պետք է իրականացվի «շատ աստիճանաբար», քանի որ ԵՄ որոշ մայրաքաղաքներ պնդում են, որ զինվորական տարիքի տղամարդիկ բացառվեն ծրագրից։
Ուկրաինայից պատերազմից փախչողների համար ԵՄ ներկայիս պաշտպանության ծրագրի ցանկացած փոփոխություն պետք է իրականացվի «շատ աստիճանաբար», Euronews-ին ասել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի տեղակալ Քելի Քլեմենթսը, քանի որ ԵՄ մայրաքաղաքները, ըստ լուրերի, քննարկում են զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց համար պաշտպանությունը վերացնելու հարցը։
«Պատերազմը չի դադարել։ Այն ավելի լարված է դարձել, ավելի շատ քաղաքացիական անձինք հայտնվել են կենտրոնում», – բացատրել է Քլեմենթսը։ «Հանգամանքները, որոնք պայմաններ են ստեղծել Եվրոպական Միության կողմից ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրելու համար, մեծ մասամբ դեռևս չեն ավարտվել»։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Լեհաստանը և Գերմանիան, պնդում են, որ զինվորական տարիքի տղամարդիկ բացառվեն Բրյուսելի կողմից 2022 թվականին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի ներխուժմանն ի պատասխան գործարկված ժամանակավոր պաշտպանության ծրագրից։
Ծրագիրը, որը թույլ է տալիս ուկրաինացիներին ապահովել փախստականի նման պաշտպանություն՝ առանց ապաստանի դիմելու, ներկայումս ապաստան է տրամադրում ԵՄ-ում 4.37 միլիոն ուկրաինացիների։
ԵՄ ներքին գործերի նախարարները անցյալ շաբաթ նախնական քննարկում են անցկացրել ծրագրի նեղացման շուրջ, որի շրջանակներում ամենամեծ արձագանքը ստացել է 23-ից 60 տարեկան ուկրաինացի տղամարդկանց, ովքեր իրավասու են զինվորական ծառայության, բացառելու առաջարկը։
Այնուամենայնիվ, 23-ից 60 տարեկան ուկրաինացի տղամարդկանց մեծ մասին ներկայումս արգելվում է լքել երկիրը՝ որոշակի բացառություններով որոշակի խմբերի համար, ինչպիսիք են հաշմանդամություն ունեցող անձինք, զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի համարվողները, 18 տարեկանից փոքր երեք կամ ավելի երեխաների հայրերը և հիվանդ հարազատներին լրիվ դրույքով խնամք մատուցող անձինք։
Ուկրաինայի պաշտոնական զորակոչի տարիքը սկսվում է 25 տարեկանից։
Մեծահասակ տղամարդիկ կազմում են Եվրոպայում ուկրաինացի փախստականների 26.6%-ը, չնայած չկան տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, թե քանիսն են զինվորական տարիքի կամ քանիսն են անկանոն ժամանել։
«Ես գիտակցում եմ, որ սա ակտիվ քննարկում է», – ասաց Քլեմենթսը, – «բայց հուսով եմ, որ մինչև պատերազմի ավարտը հնարավորություն կլինի պահպանել այդ ժամանակավոր պաշտպանությունները, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց ապահովել և որպեսզի պատասխանատվությունը չափազանց չընկնի այլ ազգերի վրա»։
«Մինչ այդ, եթե (պաշտպանության ծրագրի) վերացման որևէ նշան լինի, դա պետք է արվի շատ աստիճանաբար՝ այլ տարբերակներով նրանց համար, ովքեր պետք է հոգ տանեն իրենց մասին, երբ հնարավոր չէ անվտանգ կամ կամավոր վերադառնալ»։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հեռախոսազրույցի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին ասաց, որ անհրաժեշտ է սահմանափակել Գերմանիա փախչող երիտասարդ ուկրաինացի տղամարդկանց թիվը՝ ասելով, որ նրանք «այնտեղ անհրաժեշտ են»։
Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը այդ ժամանակվանից ի վեր ասել է, որ Բեռլինը վերջին ամիսներին նկատել է Գերմանիայում «պարտադիր զինվորական տարիքի» ուկրաինացիների թվի աճ։
Քլեմենթսը Euronews-ին ասել է, որ առաջնահերթությունը պետք է լինի «խաղաղություն գտնելը», որպեսզի «մարդիկ ստիպված չլինեն փախչել»։
Բաց մի թողեք
Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց յոթ մարդու կյանք խլած կառնավալային ավտովթարի սպանության համար
Թրամփի` Իրանի հետ սպասվող համաձայնագիրը դառը հաբ է Նեթանյահուի համար
ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին․ Արաղչիի հայտարարությունները