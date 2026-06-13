Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները մեթոդաբար կտրում են Ղրիմը Ռուսաստանից

Ուկրաինան զգալիորեն ակտիվացրել է իր հարվածները Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմում և նրա շրջակայքում գտնվող ռազմական և էներգետիկ օբյեկտների վրա, ինչը համարվում է Կիևի կողմից անեքսիայի ենթարկված ուկրաինական թերակղզին Ռուսաստանից կտրելու միտումնավոր ռազմավարություն։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա սկզբնական ներխուժումը, որը սկսվել է 12 տարի առաջ, սկսվել է Ղրիմի անեքսիայով՝ Ուկրաինայի հարավում գտնվող ռազմավարական կարևոր թերակղզու, որը ձգվում է դեպի Սև ծով։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Ուկրաինան բազմիցս հայտարարել է, որ Կիևի համար պատերազմը լիովին ավարտված չի համարվի, քանի դեռ Ղրիմը չի ազատագրվել և չի վերականգնվել Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և չի վերադարձվել իր բնիկ Ղրիմի թաթարական համայնքին։
Մոսկվայի համար Ղրիմը իր ներխուժման և Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ամենաարժեքավոր գավաթն է, և այն տարածքն է, որը Ռուսաստանը, հավանաբար, վերջինը կզիջի, եթե ընդհանրապես կզիջի։
Սակայն Ուկրաինայի կողմից անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների արշավի ուժեղացված ինտենսիվության և արդյունավետության հետ մեկտեղ, Կիևն այժմ փորձում է Ղրիմը կտրել Ռուսաստանի վերահսկողությունից և թերակղզում ռուս ներխուժողների կյանքը դարձնել հնարավորինս անհնար։
2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի կողմից սկսված լայնածավալ ներխուժման առաջին օրերից ի վեր Ուկրաինան բազմիցս հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել՝ փորձելով դուրս մղել Մոսկվայի վերահսկողությունը տարածքից։
Ուկրաինական զինվորականները Սև ծովում և Ղրիմի բազաներում խորտակել են մի քանի ռուսական ռազմանավեր՝ խաթարելով Մոսկվայի ռազմածովային կարողությունները և ստիպելով այն վերաբաշխել իր նավատորմը Նովոռոսիյսկում։
Ուկրաինան նաև մեթոդաբար թիրախավորել է զինամթերքի պահեստները, օդանավակայանները և Պուտինի թանկարժեք ակտիվը՝ Կերչի կամուրջը՝ միակ կապը բռնակցված Ղրիմի և Ռուսաստանի միջև։
Կամրջի վրա 2022 թվականի հոկտեմբերին բեռնատարի պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է հինգ մարդ, պայթեցվել են կամրջի երկու հատվածներ և ամիսներ տևած վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվել։ 2023 և 2025 թվականներին կամրջի վրա ավելի շատ հարձակումներ տեղի ունեցան։
Այժմ Կիևը թիրախավորում է Ռուսաստանի կարողությունը պահպանելու իր ուժերը Ղրիմում, ինչը ռազմական գործողությունները և Մոսկվայի ներկայությունը թերակղզում աստիճանաբար անհիմն է դարձնում։
Կապի գծի կտրում
Ղրիմի աշխարհագրական դիրքը և՛ ռազմավարական նշանակություն ունի, և՛ անսովոր բարդ՝ գտնվելով մայրցամաքային Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Սևծովյան տարածաշրջանի միջև։
Հյուսիսում Ղրիմը կապված է Մոսկվայի կողմից օկուպացված հարավային Ուկրաինայի հետ Պերեկոպ նեղ ցամաքային միջանցքով և ճանապարհների ու երկաթուղային գծերի ցանցով, որոնք անցնում են Խերսոնի մարզի այն մասերով, որոնք օկուպացիայի տակ են 2022 թվականից։
Մոսկվան օգտագործում է այս ցամաքային հաղորդակցության գծերը՝ զորքեր, զինամթերք և վառելիք թերակղզի տեղափոխելու համար։
Սա այն տարածքն է, որը Կիևը համակարգված կերպով թիրախավորում է՝ այդ հոսքերը խափանելու համար։
Հինգշաբթի օրը Ուկրաինան հաստատեց հարվածը, որի արդյունքում վառելիք և զինամթերք տեղափոխող 50 ռազմական բեռնատար մեքենա ոչնչացվեց Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Արմյանսկ կամրջի վրա, որը Ղրիմը կապում է մայրցամաքային Ուկրաինայի հետ։
Ուկրաինայի ռազմական հրամանատարությունը հայտարարեց, որ Կիևի ուժերը կարողացել են հարվածել տրանսպորտային միջոցների այս կենտրոնացմանը, գոնե մասամբ, Մարիուպոլի և Բերդյանսկ տանող ճանապարհի դեմ նախկին ուկրաինական հարվածների շնորհիվ՝ Ազովի ծովի ափին գտնվող ռուսական օկուպացիայի տակ գտնվող քաղաքներ։
Մոսկվայի կողմից օկուպացված Խերսոնի մարզի ղեկավար Վլադիմիր Սալդոն հաստատել է եւս մեկ հարվածի մասին՝ ասելով, որ ուկրաինական ուժերը հարվածել են օկուպացված Խերսոնի մարզը Ղրիմի հետ կապող մի քանի կամուրջների՝ Հյուսիսային Ղրիմի ջրանցքի վրայով անցնող կամուրջին՝ օկուպացված Պրեոբրաժենկայի եւ Միրնեի մոտ, Պերեկոպ-Արմյանսկ ճանապարհային կամուրջը եւ Ստավկի ճանապարհային կամուրջը։
Այս կամուրջները անցնում են Հյուսիսային Ղրիմի ջրանցքի վրայով եւ M-17 Արմյանսկ-Օլեշկի մայրուղու երկայնքով։
ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի (ISW) վերլուծական կենտրոնը հաստատել է, որ ուկրաինական ուժերը մեծացնում են իրենց միջին հեռահարության հարվածային արշավը օկուպացված հարավային Ուկրաինայի վրայով անցնող ռուսական ցամաքային հաղորդակցության գծերի դեմ։
ISW-ն նշում է, որ Կիեւը խաթարում է Ռուսաստանի կարողությունը անվտանգ կերպով օգտագործելու Ռուսաստանի հարավ-արեւմտյան Ռուսաստանից դեպի օկուպացված Ղրիմ մատակարարման ուղիները։
«Ռուսական GLOC-ների դեմ ուկրաինական շարունակական հարվածները, հավանաբար, կունենան մարտադաշտի կասկադային ազդեցություն եւ կարող են բարդացնել Ռուսաստանի հարձակողական գործողությունների նախապատրաստությունները»։
Վառելիքի ճգնաժամը սրվում է
Ռուսաստանը Ղրիմում գտնվող իր զորքերին բենզին, դիզելային վառելիք և ավիացիոն վառելիք է մատակարարում երեք հիմնական ուղիներով՝ Ռուսաստանից Կերչի կամրջի վրայով անցնող ճանապարհային և երկաթուղային ցիստեռններով, ծովային բեռնափոխադրումներով և հարավային Ուկրաինայի օկուպացված մասերով անցնող ցամաքային երթուղիներով։
Քանի որ Ուկրաինան ավելի ու ավելի է թիրախավորում այս կապերը անօդաչու թռչող սարքերով և ճշգրիտ հարվածներով, Կիևի ուժերը Սևծովյան թերակղզում առաջացրել են ամենածանր վառելիքային ճգնաժամը 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից անօրինական կերպով բռնակցվելուց ի վեր։
Հազվագյուտ հրապարակային խոստովանությամբ Կրեմլը ճանաչել է խնդրի մասշտաբները։
Մոսկվայի կողմից հաստատված Ղրիմի օկուպացիոն իշխանությունները վերջին շաբաթներին ավելի ու ավելի են խստացնում բենզինի գնման սահմանափակումները։
Սևաստոպոլի օկուպացված այսպես կոչված նահանգապետ Միխայիլ Ռազվոժաևը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Սևաստոպոլի օկուպացիոն վարչակազմը չի կարողացել վառելիքի գնման համար QR կոդերի նոր խմբաքանակ տրամադրել, քանի որ երեքշաբթի օրը վառելիքի բեռնատարները «անհայտ պատճառներով» չեն կարողացել հասնել Սևաստոպոլ։
Ռազվոժաևը հունիսի 6-ին ներկայացրել է քաղաքականություն, որը պահանջում է, որ հաճախորդները օկուպացված Սևաստոպոլում բենզին գնելու համար օգտագործեն նախապես գնված QR կոդ, որին քաղաքացիները կարող են մուտք գործել միայն Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Max Messenger հավելվածի միջոցով։
Օկուպացիոն իշխանությունները նաև խստացրել են սահմանափակումները՝ շաբաթական հասցնելով 20 լիտրի, նախկին օրական 20 լիտրի փոխարեն, քանի որ պակասը շարունակում է վատթարանալ։
Անօդաչու թռչող սարքերի հրամանատարն ասում է, որ Ուկրաինան նպատակ ունի մեկուսացնել Ղրիմը Ռուսաստանից:
Ուկրաինայի անօդաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին ասել է, որ Ուկրաինայի նպատակն է մեկուսացնել օկուպացված Ղրիմը Ռուսաստանից՝ խափանելով թերակղզի տանող հիմնական ռազմական մատակարարման ուղիները։
Բրովդին, որը հայտնի է «Մադյար» կոչականով, ասել է, որ ռուսական ռազմական բեռների երթևեկությունը R-280 «Նովոռոսիա» մայրուղով, որը Ռուսաստանը կապում է օկուպացված Ղրիմի հետ օկուպացված Մարիուպոլի, Բերդյանսկի և Ազովի ծովի ափին գտնվող Մելիտոպոլի միջոցով, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում նվազել է 71%-ով՝ ուկրաինական հարվածների պատճառով։
«Մեկ ամսվա ընթացքում մենք կունենանք ճանապարհի լիակատար վերահսկողություն», – ասել է Բրովդին։
Նա բացատրել է, որ Ուկրաինայի ավելի լայն նպատակն է ավելի ու ավելի դժվարացնել ռուսական զորքերի և պաշտպանական արդյունաբերության անձնակազմի գործունեությունը Ղրիմում և Ուկրաինայի այլ օկուպացված տարածքներում։
«Մենք կստեղծենք այնպիսի պայմաններ, որոնք ցանկացած զինվորականի կամ պաշտպանական արդյունաբերության մեջ աշխատողների համար չափազանց դժվար կդարձնեն Ղրիմում, ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում մնալը կամ դրանց մուտքի ուղիներից օգտվելը», – ասաց Բրովդին։
«Մենք մոտ ապագայում կմեկուսացնենք Ղրիմը»։
Բաց մի թողեք
Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար
«Հուսարզ» որոտը Լեհաստանի վրայով, երբ առաջին F-35-ները պաշտոնապես մտան ծառայության
Թրամփի հրթիռային դիվանագիտության ռազմավարությունը հակառակ արդյունքն է տալիս