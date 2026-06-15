Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գովաբանել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Չինաստանի նախագահ Սի Ծինպինին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու դերի համար, հաղորդել է «The New York Times»-ն ամերիկացի առաջնորդի հետ հարցազրույցից հետո։
Ըստ թերթի՝ Թրամփը բարձր է գնահատել Պուտինի և Սի Ծինպինի դերը, բայց քննադատել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին նրա գործողությունների համար, որոնք գրեթե խափանել են համաձայնագիրը։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի խնդիրը մեկն է՝ լինել սեղանի շուրջ, ոչ թե քարտեզի վրա
Ո՞վ է երաշխավորը, որ Թեհրանը իրոք կստորագրի «իսլամաբադյան համաձայնագիրը»
Ռուսաստանում իսլամական արմատականությունները «կարող են Ռուսաստանի ներսից պայթեցնել»