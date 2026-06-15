15/06/2026

EU – Armenia

Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գովաբանել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Չինաստանի նախագահ Սի Ծինպինին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու դերի համար, հաղորդել է «The New York Times»-ն ամերիկացի առաջնորդի հետ հարցազրույցից հետո։

Ըստ թերթի՝ Թրամփը բարձր է գնահատել Պուտինի և Սի Ծինպինի դերը, բայց քննադատել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին նրա գործողությունների համար, որոնք գրեթե խափանել են համաձայնագիրը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի խնդիրը մեկն է՝ լինել սեղանի շուրջ, ոչ թե քարտեզի վրա

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է երաշխավորը, որ Թեհրանը իրոք կստորագրի «իսլամաբադյան համաձայնագիրը»

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանում իսլամական արմատականությունները «կարող են Ռուսաստանի ներսից պայթեցնել»

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

15/06/2026 infomitk@gmail.com