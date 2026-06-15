TRIPP նախագիծը դիտարկում ենք որպես կայուն խաղաղությանն ուղղված ներդրում․ Ալիև

Ադրբեջանը դիտարկում է «Թրամփի երթուղին՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) նախագիծը, որը կապահովի Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև անխոչընդոտ կապը և կդառնա Միջին միջանցքի մաս՝ որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և համագործակցության զարգացմանն ուղղված հերթական ներդրում։
Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղղված շնորհավորական նամակում՝ նրա 80-ամյակի կապակցությամբ։ «Մենք նաև շնորհակալ ենք Հարավային Կովկասում խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու Ձեր վճռականության համար: Ձեր ներկայությամբ Վաշինգթոնում ստորագրված եռակողմ համատեղ հռչակագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի հետ նախաստորագրված խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը խաղաղության կառուցման գործում ձեր հետևողական ջանքերի արդյունքն են»,- հայտարարել է Իլհամ Ալիևը:
Բաց մի թողեք
ԵՄ անդամակցությունը կազատի Իսլանդիային կրոնայի «գնաճի մեքենայից», ասում է ակտիվիստը
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա կատարված հարվածները խլեցին առնվազն ինը մարդու կյանք և հրդեհեցին Կիևի պատմական տաճարը. Լուսանկարներ
Ի՞նչ իրավունք ունեք տեսանյութերը և լուսանկարները փոխանցել որևէ մեկին