15/06/2026

EU – Armenia

TRIPP նախագիծը դիտարկում ենք որպես կայուն խաղաղությանն ուղղված ներդրում․ Ալիև

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Ադրբեջանը դիտարկում է «Թրամփի երթուղին՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) նախագիծը, որը կապահովի Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև անխոչընդոտ կապը և կդառնա Միջին միջանցքի մաս՝ որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և համագործակցության զարգացմանն ուղղված հերթական ներդրում։

Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղղված շնորհավորական նամակում՝ նրա 80-ամյակի կապակցությամբ։ «Մենք նաև շնորհակալ ենք Հարավային Կովկասում խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու Ձեր վճռականության համար: Ձեր ներկայությամբ Վաշինգթոնում ստորագրված եռակողմ համատեղ հռչակագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի հետ նախաստորագրված խաղաղության և միջպետական ​​հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը խաղաղության կառուցման գործում ձեր հետևողական ջանքերի արդյունքն են»,- հայտարարել է Իլհամ Ալիևը:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ անդամակցությունը կազատի Իսլանդիային կրոնայի «գնաճի մեքենայից», ասում է ակտիվիստը

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա կատարված հարվածները խլեցին առնվազն ինը մարդու կյանք և հրդեհեցին Կիևի պատմական տաճարը. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ իրավունք ունեք տեսանյութերը և լուսանկարները փոխանցել որևէ մեկին

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

15/06/2026 infomitk@gmail.com