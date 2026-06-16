16/06/2026

EU – Armenia

«Արմենթելի» խաչմերուկում բախվել են «Chevrolet» և «Nissan», վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Երեկ՝ հունիսի 15-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 23:10-ի սահմաններում Ազատության պողոտա Ադոնց և Ահարոնյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են Chevrolet Volt և Nissan մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես վթարի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, բախման հետևանքով 2 հոգի, որոնց առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, տեղափոխվել են Երևանի թիվ 8-րդ հիվանդանոց։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընդդիմությունը բոյկոտել է ԱԺ-ն. Փաշինյանի գալուց առաջ «ախրանիկները» զննում են ԱԺ դահլիճը․ Տեսանյութ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փամբակ գետում փնտրում են երեկվանից կորած 7 և 13-ամյա քույրերին. Տեսանյութ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկնարկում է «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա 2026»-ը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տարիներ շարունակ վտանգի մասին ահազանգել են. Ինչ է պատմում մայրը․ Փամբակում դեռ որոնում են քույրերին․ Տեսանյութ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական արհեստական ​​բանականության «B պլանի» առաջարկը

16/06/2026 infomitk@gmail.com