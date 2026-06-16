«Արմենթելի» խաչմերուկում բախվել են «Chevrolet» և «Nissan», վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

Երեկ՝ հունիսի 15-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 23:10-ի սահմաններում Ազատության պողոտա Ադոնց և Ահարոնյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են Chevrolet Volt և Nissan մակնիշի ավտոմեքենաները։
Ինչպես վթարի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, բախման հետևանքով 2 հոգի, որոնց առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, տեղափոխվել են Երևանի թիվ 8-րդ հիվանդանոց։
Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Բաց մի թողեք
Ընդդիմությունը բոյկոտել է ԱԺ-ն. Փաշինյանի գալուց առաջ «ախրանիկները» զննում են ԱԺ դահլիճը․ Տեսանյութ
Փամբակ գետում փնտրում են երեկվանից կորած 7 և 13-ամյա քույրերին. Տեսանյութ
Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ