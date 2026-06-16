Շվեյցարիա – Ֆրանսիա վեճ է բռնկվում G7-ի անվտանգության ծախսերի շուրջ

Շվեյցարիան ասում է, որ Ֆրանսիան պետք է միլիոնավոր դոլարներ հատկացնի Էվիան-լե-Բենում կայանալիք G7 գագաթնաժողովի հետ կապված ծախսերը հոգալու համար։
ԺՆԵՎ — Վճարիր, Փարիզ։ Սա է Շվեյցարիայի իշխանությունների ուղերձը, որոնք զայրացած են, որ իրենց խրված է հարևան Ֆրանսիայում կայանալիք G7 գագաթնաժողովի դեմ բողոքող տասնյակ հազարավոր ցուցարարների ոստիկանության օրինագիծը։
Երկուշաբթի օրը մեկնարկող G7-ի առաջնորդների գագաթնաժողովը տեղի է ունենում սահմանից մի փոքր այն կողմ՝ ֆրանսիական Էվիան-լե-Բեն հանգստավայր քաղաքում, որտեղ Էմանուել Մակրոնի և Դոնալդ Թրամփի նման առաջնորդները կքննարկեն համաշխարհային առևտրային անհավասարակշռությունները և Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու ուղիները։
Սակայն առաջնորդներից շատերը ժամանում են Ժնևի միջազգային օդանավակայան, որը ամենամոտ է Էվիանին, և տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվում են սահմանի շվեյցարական կողմում, որտեղ նրանք մտադիր են հանրահավաքներ անցկացնել գագաթնաժողովի ընթացքում։
Ժնևի անվտանգության վարչության հաղորդակցության տնօրեն Լորան Պաոլիելոյի խոսքով՝ ֆինանսական դժվարություններ ունեցող Ֆրանսիան հրաժարվում է մասնակցել սահմանի անվտանգության և բողոքի ցույցերի վերահսկողության 21.7-27.2 միլիոն եվրոյի ծախսերին։
Շվեյցարացի մի քանի քաղաքական գործիչներ առաջարկել են Ֆրանսիային պարտքի գումարը պահել՝ Փարիզին ստիպելու համար վճարել անվտանգության ծախսերը, այդ թվում՝ ֆրանսիացիներին հասանելիք հարկային եկամուտները պահել՝ սահմանային աշխատողներից կորցրած հարկային եկամուտները փոխհատուցելու համար։
Սակայն Պաոլիելոն ասել է, որ նման քայլերը «բարդ» են այն փաստի պատճառով, որ միջոցների փոխանակումները ամրագրված են պայմանագրերով։ Ժնևը այս տարի Ֆրանսիային վճարել է 446 միլիոն եվրո՝ որպես 1973 թվականի պայմանագրի մաս։
«Մենք ստեղծել ենք բավականին մեծ անվտանգության համակարգ», – ասել է նա հեռախոսազրույցի ժամանակ։ «Նրանց [Ֆրանսիայի] համար էլեգանտ կլիներ ֆինանսապես մասնակցել իրենց որոշումների հետևանքների համար»։
Շվեյցարիայի իշխանությունները վճռականորեն տրամադրված են խուսափել 2003 թվականին Ժնևում G8 գագաթնաժողովի շուրջ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի կրկնությունից (Ռուսաստանը նախկինում մասնակից էր Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Կանադայի, Ճապոնիայի և Միացյալ Նահանգների հետ միասին, բայց 2014 թվականին դուրս մղվեց Ղրիմի բռնակցումից հետո):
Պաոլիելլոն ասաց, որ ոստիկանությունից բացի, այս շաբաթ մոտ 4000 շվեյցարացի զինծառայողներ են մոբիլիզացվում բողոքի ցույցերը վերահսկելու և սահմանային անցակետերը անձնակազմով ապահովելու համար:
«Խնդիրը նրանում չէ, որ Ժնևն օգտագործվում է որպես գագաթնաժողովի հիմնական տրանսպորտային հանգույց. մենք կարող ենք դա կարգավորել: Խնդիրը մնացած ամեն ինչի մեջ է, մասնավորապես այն բանում, որ մենք որևէ հետաքրքրություն չենք տեսնում գագաթնաժողովի հետ կապված զգալի ծախսերի հարցում», – հավելեց նա:
Երկուշաբթի օրը Շվեյցարիայի ոստիկանությունը բախվեց մոտ 600-700 ցուցարարների հետ, ինչի հետևանքով բողոքի ցույցը արգելվեց երեք ժամ անց: G7 գագաթնաժողովի ժամանակ արգելվել են մնացած բոլոր հանրային հանրահավաքները:
Մեկ այլ խնդիր. Ֆրանսիան նպատակահարմար չի համարել ստեղծել բողոքի հատուկ վայրեր կամ «հակագագաթնաժողովներ», ինչպես երբեմն արվում է վիճահարույց առաջնորդների հավաքույթների շուրջ, ինչպիսին է Դավոսում (Շվեյցարիա) կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը։
«Ֆրանսիայի արձագանքը մինչ այժմ բացասական է», – հավելեց Պաոլիելլոն։
Բռնի դարձող բողոքի ցույցերը սովորական են խոշոր միջազգային հավաքույթների շուրջ, որտեղ ցուցարարները գալիս են հեռավոր վայրերից՝ դժգոհություն հայտնելու այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են հարստության անհավասարությունը և կլիմայի փոփոխության քաղաքականությունը։
2001 թվականին Ջենովայում կայացած G8 գագաթնաժողովի ժամանակ ոստիկանությունը կրակեց ցուցարարի վրա՝ սպանելով այն բախումների ժամանակ, որոնք հանգեցրին հարյուրավոր վիրավորների։ G7 գագաթնաժողովը, որը տևեց մինչև չորեքշաբթի, մեկնարկեց համաշխարհային առևտրային անհավասարակշռության վերաբերյալ քննարկմամբ։
Երեքշաբթի օրը առաջնորդները հանդիպում կունենան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ՝ կենտրոնանալով Կիևի ռազմական և ֆինանսական կարիքների, ինչպես նաև դաշնակիցների՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը դադարեցնելու ռազմավարության վրա։
Բաց մի թողեք
Մրցակցությունը Վաշինգտոնից տեղափոխվում է Բրյուսել
Իտալացի արքայադուստրը և ԵՄ բյուջեները. 5 եզրակացություն Ջորդան Բարդելայի հարցազրույցից
Մակրոնի «վերսալյան ընթրիքը» ԱՄՆ նախագահին կհամոզի՞, որ Եվրոպային չի կարելի Ռուսաստանի դեմ թողնել մենակ