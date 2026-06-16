16/06/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում G7 գագաթնաժողովի երկրորդ օրը շարունակվում է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Օրակարգի առաջին կետը Ռուսաստանի պատերազմն է Ուկրաինայի դեմ։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է միանալ G7 գագաթնաժողովի առաջնորդներին՝ քննարկելու Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունները վերսկսելու նոր ուղիները, որոնք փակուղի են մտել Մերձավոր Արևելքում հակամարտության պատճառով։

The G7 summit.

Երկուշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ իր երկիրը կվերադառնա Ուկրաինային՝ Իրանի հետ շրջանակային համաձայնագրի հասնելուց հետո։

«Հիմա, երբ սա (Իրանը) ավարտված է, մենք կկենտրոնանանք դրա վրա (և կտեսնենք, թե կարո՞ղ ենք արդյոք դա իրականացնել», – ասաց Թրամփը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողքին։

Զելենսկին նաև ձգտում է ապահովել լրացուցիչ ռազմական աջակցություն իր զինված ուժերի համար, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում արտադրված Patriot հակահրթիռային համակարգեր, և մեծացնել տնտեսական ճնշումը Մոսկվայի վրա։

Հետևեք մեր ուղիղ հեռարձակմամբ բլոգին՝ թարմացումներ ստանալու համար։

Ի՞նչ է Զելենսկու օրակարգը G7-ում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախատեսված է ժամը 8:55-ին ժամանել Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովին, որտեղ նրան կդիմավորի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։

Մակրոնի հետ կարճատև ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո Զելենսկին կմիանա Ուկրաինային նվիրված G7-ի հատուկ նիստին։

Օրվա վերջում Զելենսկին երկկողմ բանակցություններ կանցկացնի Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի, Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրեն Քրիստալինա Գեորգիևայի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի հետ։

Զելենսկիի գրասենյակը հայտարարել է, որ օրվա ընթացքում կլինեն «այլ հանդիպումներ», բայց չի հաստատել, թե արդյոք օրակարգում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպումը։

Թրամփն արդեն Էվիանում է և երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնագրից հետո իր ուշադրությունը կդարձնի Ուկրաինային։

«Հիմա, երբ սա ավարտվեց, մենք կկենտրոնանանք դրա վրա և կտեսնենք, թե կարո՞ղ ենք արդյոք դա իրականացնել», – ասել է Թրամփը՝ նստած Մակրոնի կողքին։

G7 գագաթնաժողովի երկրորդ օրը ընթանում է Էվիան-լե-Բենում։

Օրը կունենա երեք հիմնական աշխատանքային նիստ.

Երեքշաբթի օրը կմասնակցեն մի շարք հյուրեր, այդ թվում՝ Ուկրաինայից Վլադիմիր Զելենսկին, Հնդկաստանից Նարենդրա Մոդին, Հարավային Կորեայից Լի Ջե Մյունգը և Քենիայից Ուիլյամ Ռուտոն։

Օրը կավարտվի ուշ ժամի՝ Էմանուել և Բրիջիթ Մակրոնների կողմից կազմակերպվող գալա ընթրիքով։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ գաղտնի առևտրային բանակցողը, ով Թրամփին ստիպեց սպասել. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորդան Բարդելան վերադառնում է Եվրոպա, ինչ սպասել

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատերազմներ, սակագներ և արհեստական ​​բանականություն. Ի՞նչ սպասել Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովից

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկնարկում է «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա 2026»-ը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տարիներ շարունակ վտանգի մասին ահազանգել են. Ինչ է պատմում մայրը․ Փամբակում դեռ որոնում են քույրերին․ Տեսանյութ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական արհեստական ​​բանականության «B պլանի» առաջարկը

16/06/2026 infomitk@gmail.com