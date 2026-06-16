Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում G7 գագաթնաժողովի երկրորդ օրը շարունակվում է. Լուսանկար

Օրակարգի առաջին կետը Ռուսաստանի պատերազմն է Ուկրաինայի դեմ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է միանալ G7 գագաթնաժողովի առաջնորդներին՝ քննարկելու Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունները վերսկսելու նոր ուղիները, որոնք փակուղի են մտել Մերձավոր Արևելքում հակամարտության պատճառով։
Երկուշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ իր երկիրը կվերադառնա Ուկրաինային՝ Իրանի հետ շրջանակային համաձայնագրի հասնելուց հետո։
«Հիմա, երբ սա (Իրանը) ավարտված է, մենք կկենտրոնանանք դրա վրա (և կտեսնենք, թե կարո՞ղ ենք արդյոք դա իրականացնել», – ասաց Թրամփը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողքին։
Զելենսկին նաև ձգտում է ապահովել լրացուցիչ ռազմական աջակցություն իր զինված ուժերի համար, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում արտադրված Patriot հակահրթիռային համակարգեր, և մեծացնել տնտեսական ճնշումը Մոսկվայի վրա։
Հետևեք մեր ուղիղ հեռարձակմամբ բլոգին՝ թարմացումներ ստանալու համար։
Ի՞նչ է Զելենսկու օրակարգը G7-ում
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախատեսված է ժամը 8:55-ին ժամանել Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովին, որտեղ նրան կդիմավորի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Մակրոնի հետ կարճատև ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո Զելենսկին կմիանա Ուկրաինային նվիրված G7-ի հատուկ նիստին։
Օրվա վերջում Զելենսկին երկկողմ բանակցություններ կանցկացնի Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի, Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրեն Քրիստալինա Գեորգիևայի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի հետ։
Զելենսկիի գրասենյակը հայտարարել է, որ օրվա ընթացքում կլինեն «այլ հանդիպումներ», բայց չի հաստատել, թե արդյոք օրակարգում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպումը։
Թրամփն արդեն Էվիանում է և երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնագրից հետո իր ուշադրությունը կդարձնի Ուկրաինային։
«Հիմա, երբ սա ավարտվեց, մենք կկենտրոնանանք դրա վրա և կտեսնենք, թե կարո՞ղ ենք արդյոք դա իրականացնել», – ասել է Թրամփը՝ նստած Մակրոնի կողքին։
G7 գագաթնաժողովի երկրորդ օրը ընթանում է Էվիան-լե-Բենում։
Օրը կունենա երեք հիմնական աշխատանքային նիստ.
Երեքշաբթի օրը կմասնակցեն մի շարք հյուրեր, այդ թվում՝ Ուկրաինայից Վլադիմիր Զելենսկին, Հնդկաստանից Նարենդրա Մոդին, Հարավային Կորեայից Լի Ջե Մյունգը և Քենիայից Ուիլյամ Ռուտոն։
Օրը կավարտվի ուշ ժամի՝ Էմանուել և Բրիջիթ Մակրոնների կողմից կազմակերպվող գալա ընթրիքով։
Բաց մի թողեք
ԵՄ գաղտնի առևտրային բանակցողը, ով Թրամփին ստիպեց սպասել. Լուսանկար
Ջորդան Բարդելան վերադառնում է Եվրոպա, ինչ սպասել
Պատերազմներ, սակագներ և արհեստական բանականություն. Ի՞նչ սպասել Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովից