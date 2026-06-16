Հայաստանի ադրբեջանացումը սկսվում է Հայաստանի քաղաքական համակարգի ադրբեջանացումից:
Ընդդիմության դեմ քաղաքական հալածանքները, ընտրությունների կեղծումը և ԿԸՀ-ի ապօրինի որոշումը դրա առաջին ծիծեռնակներն են:
Լևոն Զուրաբյանի էջից
Հայաստանի ադրբեջանացումը սկսվում է Հայաստանի քաղաքական համակարգի ադրբեջանացումից:
Ընդդիմության դեմ քաղաքական հալածանքները, ընտրությունների կեղծումը և ԿԸՀ-ի ապօրինի որոշումը դրա առաջին ծիծեռնակներն են:
Լևոն Զուրաբյանի էջից
Բաց մի թողեք
Պատահական չէր, որ այդ օրը Տավուշում հեծանիվ էր քշում Նիկոլ Փաշինյանը, հավանաբար մի ծառի տակ պատահաբար հանդիպած կլինի Հաջիևի հետ. Սաղաթելյան. Տեսանյութ
Այսօր էլ, որ բանակը կա ու ծառայություն է կազմակերպում` նաև ՊԲ դարբնոցի և նրանով անցած մարդկանց շնորհիվ է. Աբրահամյան
Պարտվեց ինքն իրեն․ Տիգրան Պասկևիչյան