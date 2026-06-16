16/06/2026

EU – Armenia

Հայաստանի ադրբեջանացումը սկսվում է Հայաստանի քաղաքական համակարգի ադրբեջանացումից

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Հայաստանի ադրբեջանացումը սկսվում է Հայաստանի քաղաքական համակարգի ադրբեջանացումից:

Ընդդիմության դեմ քաղաքական հալածանքները, ընտրությունների կեղծումը և ԿԸՀ-ի ապօրինի որոշումը դրա առաջին ծիծեռնակներն են:

Լևոն Զուրաբյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատահական չէր, որ այդ օրը Տավուշում հեծանիվ էր քշում Նիկոլ Փաշինյանը, հավանաբար մի ծառի տակ պատահաբար հանդիպած կլինի Հաջիևի հետ. Սաղաթելյան. Տեսանյութ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր էլ, որ բանակը կա ու ծառայություն է կազմակերպում` նաև ՊԲ դարբնոցի և նրանով անցած մարդկանց շնորհիվ է. Աբրահամյան

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտվեց ինքն իրեն․ Տիգրան Պասկևիչյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկնարկում է «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա 2026»-ը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տարիներ շարունակ վտանգի մասին ահազանգել են. Ինչ է պատմում մայրը․ Փամբակում դեռ որոնում են քույրերին․ Տեսանյութ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական արհեստական ​​բանականության «B պլանի» առաջարկը

16/06/2026 infomitk@gmail.com