Մրցակցությունը Վաշինգտոնից տեղափոխվում է Բրյուսել

Երեքօրյա փառատոնը նպատակ ունի համաշխարհային հակամենաշնորհային բանավեճը տեղափոխել Ատլանտյան օվկիանոսի այս կողմը, այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը բոյկոտեց համայնքի Վաշինգտոնում անցկացված գլխավոր միջոցառումը։
Անվճար հոդված, որը սովորաբար նախատեսված է բաժանորդների համար։ Ռութ Բեյդեր Գինսբուրգը մրցանակ է ստացել Ամերիկյան փաստաբանների ասոցիացիայից
Ի վերջո, փաստաբանները չեն հրաժարվի Ամերիկյան փաստաբանների ասոցիացիայի նախնական հանդիպումից. քանի որ բիզնեսի առյուծի բաժինը դեռևս գալիս է Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմից, Բրյուսելի հակամենաշնորհային գրասենյակների մեծ մասը կամ ամերիկյան են, կամ ինտեգրվել են իրենց ամերիկացի գործընկերների հետ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ամեն ինչ սկսվեց WhatsApp խմբով։ ԵՄ մրցակցության վարչության մի խումբ իրավաբաններ, խորհրդատուներ և պաշտոնյաներ ստուգում են միմյանց թռիչքների ծրագրերը դեպի ԱՄՆ՝ մասնակցելու հակամենաշնորհային համայնքի ամենամյա հավաքին՝ Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիայի գարնանային հանդիպմանը Վաշինգտոնում։
Մեկ տարի անց այդ խումբը սնկի պես աճել է Բրյուսելի եռօրյա փառատոնի, որին մասնակցում են Ատլանտյան օվկիանոսի այս կողմում գտնվող հակամենաշնորհային աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչները՝ ԵՄ մրցակցության ղեկավար Թերեզա Ռիբերան, եվրոպական ազգային հակամենաշնորհային մարմինների ղեկավարները, Եվրոպական հանձնաժողովի մրցակցության վարչության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նույնիսկ վետերան իրավապաշտպանները, ինչպիսին է Իտալիայի նախկին վարչապետը և երկու անգամ ԵՄ հանձնակատար Մարիո Մոնտին։
Եվրոպական մրցակցության ֆորումը, որը մեկնարկում է հունիսի 16-ին, պնդում է, որ «Եվրոպայի ամենամեծ անկախ մրցակցային միջոցառումն է»։ Իրականում դա մրցակցության համայնքի կողմից համաշխարհային հակամենաշնորհային քննարկման միջուկը Վաշինգտոնից Բրյուսել տեղափոխելու առաջարկ է՝ Թրամփի վարչակազմի կողմից ABA գարնանային հանդիպման 2025 թվականի բոյկոտից հետո։
«Երբ [անցյալ տարի] եվրոպացի գործընկերների խմբում տեսա մի հաղորդագրություն, որտեղ հարցնում էին, թե ով է մասնակցելու ԱՄՆ-ում կայանալիք գարնանային հանդիպմանը, իմ անմիջական արձագանքն այն էր. «Իրական հարցը չպետք է լինի այն, թե ինչու մենք չենք հանդիպում Եվրոպայում», – հիշում է լիտվացի իրավաբան, լոբբիստ և ձեռնարկատեր Էվելինա Կուրգոնայտեն, որը ղեկավարում է Բրյուսելի ֆորումի գործադիր կոմիտեն։
Երկու տասնամյակ շարունակ Ամերիկյան խորհրդատվական ասոցիացիայի գարնանային միջոցառումը Վաշինգտոնում եղել է համաշխարհային հակամենաշնորհային առաջնորդների և մասնագետների համար գլխավոր հավաքույթը՝ հնարավորություն բանավիճելու և շփվելու իրենց գործընկերների հետ։ Նախատեսված էր, որ այն տեղի կունենա ԱՄՆ մայրաքաղաքում, երբ կեռասենիները ծաղկեն, և միջոցառումը ներգրավել է մինչև 3000 մասնակից՝ լսելու իրենց ոլորտի հայտնի մարդկանց վերջին նորությունները՝ ԵՄ հակամենաշնորհային ղեկավարներից մինչև ԱՄՆ Դաշնային առևտրի հանձնաժողովի անդամներ և Արդարադատության նախարարության հայտնի մարդիկ։
Սակայն, երբ Ռիբերան անցյալ տարի առաջին անգամ մասնակցեց միջոցառմանը, շատ ամերիկացի պաշտոնյաներ անհետացան գործողությունների ժամանակ, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց աշխարհի մնացած մասի նկատմամբ իր «Ազատագրման օրվա» մաքսատուրքերի մասին և սառեցրեց USAID-ի և Պետդեպարտամենտի միլիոնավոր դոլարների ֆինանսավորումը ABA-ի համար: Թրամփի խոսնակը ծաղրեց ասոցիացիան՝ այն անվանելով «ամբարտավան»:
FTC-ում Թրամփի նշանակած Էնդրյու Ֆերգյուսոնը նույնիսկ արգելեց գործակալության աշխատակիցներին մասնակցել ABA գարնանային հանդիպմանը, որը, նրա խոսքով, «առաջ է մղում արմատական ձախակողմյան գաղափարները և խթանում է խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների բիզնես շահերը»: Նմանատիպ արգելք սահմանվեց նաև ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունում, որի հակամենաշնորհային ղեկավար Գեյլ Սլեյթերը հետագայում հեռացվեց պաշտոնից:
«Եկեք անենք դա»
Այն ժամանակ, երբ նա դիտում էր, թե ինչպես են WhatsApp խմբում իր կոնտակտները քննարկում իրենց ԱՄՆ ճանապարհորդության ծրագրերը, Կուրգոնայտեն մտածում էր, թե արդյոք Վաշինգտոնը դեռևս ճիշտ տեղն է համայնքի համար՝ քննարկելու իր ապագան, մասնավորապես այն պատճառով, որ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությամբ մասամբ խթանված գլոբալ խափանումները ստիպեցին բանավեճ սկսել հակամենաշնորհային քաղաքականության դերի վերաբերյալ:
«Ես զգում էի, որ տեղ կա ավելի մեծ բանի համար», – ասել է նա: «Ի վերջո, եվրոպական մրցակցային համայնքը հսկայական է: Ինչո՞ւ մենք չունենք մեր սեփական առաջատար հավաքը այս մասշտաբով»:
Խմբի արձագանքը, ասաց Կուրգոնայտեն, միաձայն էր. «Եկեք անենք դա»:
ԵՄ մրցակցային ամբոխը արձագանքեց կոչին, որը գլխավորում էր յոթ անդամից բաղկացած խումբը, որոնց թվում էին Կուրգոնայտեն, Մրցակցության գլխավոր վարչության կարտելների տնօրեն Մարիա Յասպերսը և BEUC սպառողական խմբի ղեկավար Ագուստին Ռեյնան:
Նրանց աջակցում էր ակադեմիական աշխատանքային խումբը, որի կազմում էր Ֆիոնա Սքոթ Մորտոնը՝ ամերիկացի գիտնական, որը կարճ ժամանակով նախկին հանձնակատար Մարգրետ Վեստագերի կողմից վիճահարույց ընտրություն էր մրցակցության վարչության տնտեսական աշխատանքը ղեկավարելու համար:
ԵՄ գործադիր փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերան ելույթ է ունենում Բրյուսելում 2026 թվականի հունվարի 30-ին տված հարցազրույցի ժամանակ: | Նիկոլաս Տուկատ/AFP via Getty Images
Բրյուսելի միջոցառումը գրանցել է ավելի քան 1000 գրանցում ամբողջ Եվրոպայից, ինչպես նաև Բրազիլիայից, Հարավային Աֆրիկայից, Կորեայից, Ճապոնիայից, Չինաստանից և Մերձավոր Արևելքից, որոնք բոլորը պատրաստ են վճարել մինչև 650 եվրո մասնակցելու համար։
ECF-ը նախատեսված է որպես եվրոպական ֆորում՝ մրցակցության ուղղության վերաբերյալ բարձր մակարդակի քննարկումների համար: Որպես այդպիսին, այն ունի մրցակցության ղեկավար Ռիբերայի օրհնությունը, ով ասել է, որ ողջունում է մրցակցության ավելի լայն համայնքի հետ համագործակցելու հնարավորությունը «այն պահին, երբ Եվրոպան բախվում է խոշոր տնտեսական, տեխնոլոգիական և աշխարհաքաղաքական վերափոխումների»:
«Տրանսատլանտյան կամուրջներ»
Չնայած չկա համաժողովների պակաս, որտեղ իրավաբանները շփվում են ԵՄ պաշտոնյաների հետ, դրա կողմնակիցները ասում են, որ ECF-ն տարբերվում է:
«Շատ ժամանակահարմար է այն Եվրոպայում մեկնարկելը», – ասել է Ստեֆան Սագեբրոն, Շվեդիայի ձեռնարկությունների կոնֆեդերացիայի մրցակցության և արդյունաբերական քաղաքականության փորձագետը: «Լավ է այս մեծ տարեկան գագաթնաժողովն անցկացնել այս ոլորտում, քանի որ մրցակցության կանոնները շատ արդիական են շատ ոլորտներում և ունեն նաև շատ բարձր քաղաքական նշանակություն»:
Չնայած ոչ պաշտոնապես իրեն ներկայացնում է որպես «Եվրոպական Ամերիկյան գործարար ասոցիացիա», դուռը փակ չէ Ամերիկայի կամ մայրցամաքների միջև զրույցի համար: ԱՄՆ արդարադատության նախարարության նախկին հակամենաշնորհային ղեկավար Սլեյթերը Բրյուսելում բեմ կբարձրանա՝ քննարկելու «տրանսատլանտյան կամուրջները»՝ այս տարվա սկզբին Թրամփի դաշնակցի հետ կապված լոբբիստական սկանդալի պատճառով իր մռայլ հեռանալուց հետո։
Ռենատա Հեսսեն, որը նախագահում է Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիայի հակամենաշնորհային բաժինը, նույնպես կմասնակցի։ Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիան (ABA) 2025 թվականի հունվարին Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր եռանդուն կերպով պաշտպանել է իր արժեքները՝ շեշտը դնելով բազմազանության և ներառման վրա. խումբը, ի վերջո, դատի է տվել Թրամփի վարչակազմին՝ իրավաբաններին թիրախային գործադիր հրամանագրերով վախեցնելու համար։
Ռիբերան ասել է, որ ֆորումը կարիք չի ունենա որևէ ապրանքանիշ փոխառելու, քանի որ այն արագորեն կհաստատի իր սեփական ինքնությունը։ «Նման ֆորումի արժեքը ոչ թե այն է, որ այն արտացոլում է որևէ գոյություն ունեցող մոդել», – ասել է նա, այլ այն, որ այն օգնում է պահպանել երկխոսությունը աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների միջև։
«Զրույցը բաց պահելը չի նշանակում, որ մենք միշտ համաձայնության կգանք», – ասել է Ռիբերան։ «Սակայն երկխոսությունը նպաստում է փոխըմբռնման ձևավորմանը, նվազեցնում է անորոշությունը և ամրապնդում համագործակցությունը այնտեղ, որտեղ մեր նպատակները համընկնում են»։
Վերջիվերջո, փաստաբանները չեն հրաժարվի Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիայի (ABA) նախնական հանդիպումից. քանի որ գործարքների առյուծի բաժինը դեռևս գալիս է Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ, Բրյուսելում գործող հակամենաշնորհային գործակալությունների մեծ մասը կամ ամերիկյան են, կամ ինտեգրվել են իրենց ամերիկյան գործընկերների հետ։
Սակայն այն աշխարհում, որտեղ ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և Մեծ Բրիտանիայի գործակալությունները կարող են համակարգել խոշոր գործարքները իրական ժամանակում, իրավաբանական ընկերությունները պետք է առաջարկեն «միասնական տրանսատլանտյան հարթակ», – ասաց Սթիվեն Ուիթֆիլդը, Winston Taylor-ի գործընկերը, որը այս ամիս տրանսատլանտյան միաձուլումից ծնված իրավաբանական ընկերություն է։
Բաց մի թողեք
Շվեյցարիա – Ֆրանսիա վեճ է բռնկվում G7-ի անվտանգության ծախսերի շուրջ
Իտալացի արքայադուստրը և ԵՄ բյուջեները. 5 եզրակացություն Ջորդան Բարդելայի հարցազրույցից
Մակրոնի «վերսալյան ընթրիքը» ԱՄՆ նախագահին կհամոզի՞, որ Եվրոպային չի կարելի Ռուսաստանի դեմ թողնել մենակ