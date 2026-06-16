Ուկրաինան և Եվրոպայի նոր ռազմավարական իրականությունը

Ուկրաինան ոչ միայն անվտանգության ստացող է, այլև դարձել է դրա ներդրող։ Այս իրականությունը նոր լույսի ներքո է ներկայացնում ընդլայնման վերաբերյալ բանավեճը։
Տասնամյակներ շարունակ ընդլայնումը Եվրոպայի ամենահաջողակ քաղաքական նախագծերից մեկն էր։ Այն ընդլայնեց ժողովրդավարության, բարգավաճման և կայունության համայնքը մի մայրցամաքում, որը դուրս էր գալիս բաժանումից և հակամարտությունից։ Այն նաև ծավալվեց ռազմավարական միջավայրում, որտեղ եվրոպական անվտանգության հիմնարար հարցերը, կարծես, մեծ մասամբ լուծված էին։
Այդ ենթադրությունն այլևս ուժի մեջ չէ։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա լայնածավալ ներխուժումը խարխլեց սառը պատերազմից հետո ստեղծված եվրոպական անվտանգության կարգի հիմքերը։ Միևնույն ժամանակ, տրանսատլանտյան հարաբերությունների ապագայի վերաբերյալ անորոշությունը վերակենդանացրեց Եվրոպայի սեփական դերի վերաբերյալ հարցերը պաշտպանության և զսպման գործում։
Արդյունքում Եվրոպան կրկին հայտնվում է ինտեգրման և անվտանգության միջև եղած փոխհարաբերությունների առջև։ Եվ որպես առաջին թեկնածու երկիր, որը ձգտում է անդամակցության, միաժամանակ մեծ պատերազմ մղելով եվրոպական հողի վրա, Ուկրաինան հատուկ դեպք է, որը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում մայրցամաքի ապագա անվտանգության վերաբերյալ բանավեճերում։
Սա հատուկ նշանակություն է տալիս այնպիսի առաջարկներին, ինչպիսիք են կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կոչը՝ ԵՄ ինստիտուտներին ավելի վաղ մասնակցելու համար, և այն գաղափարներին, որոնք թեկնածու երկրներին թույլ են տալիս աստիճանաբար մուտք գործել Միասնական շուկայի տարրեր՝ մինչև լիիրավ անդամակցությունը: Նման միջոցառումները ընդունում են, որ դժվար բարեփոխումներ ձեռնարկող երկրները պետք է ինտեգրման որոշ առավելություններ զգան մինչև անդամակցության ավարտը։
Սակայն Ուկրաինայի դեպքում կարևորագույն հարցը այլևս անդամակցությունը արագացնելու եղանակը չէ. այլ այն, թե արդյոք Եվրոպային ինտեգրումը կարող է քննարկվել եվրոպական անվտանգության հարցից առանձին: Ուկրաինայի համար հուսալի անվտանգության երաշխիքների անհրաժեշտությունը ճանաչվել է Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժման վաղ փուլերից: Փոխվում է այն գիտակցումը, որ Ուկրաինայի անվտանգությունը և Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրումը դառնում են նույն ռազմավարական հավասարման մաս:
Չնայած ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը մնում է Ուկրաինայի ռազմավարական նպատակը, այն ներկայումս հորիզոնում չէ: Սա մեծացրել է Ուկրաինայի՝ ավելի լայն եվրոպական անվտանգության շրջանակներում ամրագրելու ուսումնասիրության հրատապությունը: Ցանկացած կայուն կարգավորում կպահանջի ոչ միայն զինադադար. այն կպահանջի մի շրջանակ, որը համատեղում է քաղաքական ինտեգրացիան, տնտեսական հնարավորությունները և հուսալի անվտանգության երաշխիքները։
Հետևանքներն արդեն տեսանելի են։ Եվրոպական պաշտպանության նախարար Անդրիուս Կուբիլիուսը պնդել է, որ Ուկրաինան պետք է դառնա Եվրոպայի զարգացող պաշտպանական ճարտարապետության մաս։ Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գվիդո Կրոսետտոն նույնպես պաշտպանել է ավելի լայն եվրոպական պաշտպանական շրջանակ, որը տարածվում է ԵՄ-ից դուրս։
Անկախ նրանից, թե ինչ ինստիտուցիոնալ ձև կարող են ստանալ նման պայմանավորվածությունները, դրանք արտացոլում են ավելի լայն իրականություն. անվտանգությունը վերադառնում է եվրոպական նախագծի սիրտ։ Ուկրաինայի տեղը այս քննարկման մեջ չպետք է դիտարկել միայն երաշխիքների և օգնության պրիզմայով։
Չորս տարուց ավելի պատերազմից հետո և Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների և այլ գործընկերների կողմից կայուն ռազմական, ֆինանսական և քաղաքական աջակցության շնորհիվ Ուկրաինան զարգացրել է ռազմական կարողություններ և գործառնական փորձ, որը Եվրոպայի քչերն են կարող համեմատել։ Այն նաև դարձել է նորարարության աղբյուր անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմից մինչև մարտադաշտի հարմարվողականություն տարբեր ոլորտներում։
Ուկրաինան ոչ միայն անվտանգության ստացող է, այլև դարձել է դրա ներդրող։
Այս իրականությունը նոր լույսի ներքո է ներկայացնում ընդլայնման վերաբերյալ բանավեճը։ Ուկրաինայի անդամակցությունը հաճախ քննարկվում է այն համատեքստում, թե ինչ կարող է Եվրոպան առաջարկել Ուկրաինային։ Ավելի ու ավելի հաճախ հարց է առաջանում, թե ինչ է Ուկրաինան բերում Եվրոպա՝ ռազմական փորձ, տեխնոլոգիական նորարարություն, ռազմավարական խորություն և ապացուցված նվիրվածություն այն սկզբունքների պաշտպանությանը, որոնց վրա կառուցվել է եվրոպական նախագիծը։
Ուկրաինայի հաջող ինտեգրումը կներկայացներ Միության պատմության մեջ ամենահետևանքային աշխարհաքաղաքական նվաճումներից մեկը, ոչ միայն այն պատճառով, որ այն կապահովի հարձակման տակ գտնվող երկրի ապագան, այլև այն պատճառով, որ այն կցուցադրի Եվրոպայի կարողությունը՝ հարմարեցնելու իր ինստիտուտներն ու քաղաքականությունը խորապես փոփոխված ռազմավարական միջավայրին։
Այսպիսով, բանավեճը այլևս պարզապես ընդլայնման մասին չէ. այն վերաբերում է նրան, թե ինչպես է Եվրոպան արձագանքում մայրցամաք վերադառնալուն կոշտ անվտանգության հարցերի և արդյոք այն կարող է մշակել մի շրջանակ, որտեղ քաղաքական ինտեգրացիան, տնտեսական ինտեգրացիան, ժողովրդավարական դիմադրողականությունը և անվտանգության համագործակցությունը կամրապնդեն միմյանց։
Եվրոպական ինտեգրման անսասան դասերից մեկն այն է, որ երկարատև անվտանգությունը հիմնված է ոչ միայն ռազմական կարողությունների և զսպման, այլև ուժեղ ժողովրդավարական ինստիտուտների, օրենքի գերակայության և դիմացկուն հասարակությունների վրա: Ուկրաինայի ապագան Եվրոպայում, վերջին հաշվով, վերաբերում է այս բոլոր չափանիշներին։
Մատեո Մեկաչչին Կիևում գտնվող Եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի (EPIK) տնօրենն է, որը վերլուծական կենտրոն է, որը աջակցում է Ուկրաինայի ԵՄ ինտեգրմանը և տարածաշրջանային անվտանգությանը։
Բաց մի թողեք
Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»
Բրյուսելի դիվանագետները սգում են ԱՄՆ-ի կողմից կազմակերպված «նմանախոհ» ընթրիքների ավարտը
Հունգարիայի խորհրդարանը ընդունեց երկու ժամկետի սահմանափակում՝ խոչընդոտելով Օրբանի վերադարձը