Մեդվեդևի գրքով են այսուհետ կրթվելու Ռուսաստանում

Ռուսաստանում «Պրոսվեշենիե» հրատարակչությունը թողարկել է 9-րդ դասարանի համար նախատեսված հասարակագիտության նոր դասագիրք, որը խմբագրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, երկրի նախկին վարչապետ ու նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Գիրքը պարունակում է հինգ բաժին և 23 պարբերություն՝ սկսած հիմնական սոցիալական հասկացություններից մինչև իրական կյանքի իրավիճակների վերլուծություն, պատմական օրինակներ և գիտելիքների գործնական կիրառում։
Ներառված է նաև տերմիննների բառարան և համացանցային ռեսուրսների ընտրանի։
Մեդվեդևն ինքը աշակերտներին ուղղված իր ուղերձում նշել է, որ դասագիրքը պետք է օգնի աշակերտներին ոչ միայն հասկանալ հասարակագիտությունը, այլև կողմնորոշվել կյանքի բարդ հարցերում։
Բաց մի թողեք
Բելառուսի տարածքից Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունների հարցը
Բաքուն ձգտում է Հայաստանի հարավում հաղորդակցությունը «դուրս թողնել» Չինաստան-Կենտրոնական Ասիա-Եվրոպա աշխարհաքաղաքական «միջանցքից»
Նաթանյահուի ձգտումներն ու Իսրայելի նկրտումները զրոյի հավասարեցնելու Թրամփի ձգտումը