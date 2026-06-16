16/06/2026

EU – Armenia

Մեդվեդևի գրքով են այսուհետ կրթվելու Ռուսաստանում

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Ռուսաստանում «Պրոսվեշենիե» հրատարակչությունը թողարկել է 9-րդ դասարանի համար նախատեսված հասարակագիտության նոր դասագիրք, որը խմբագրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, երկրի նախկին վարչապետ ու նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։

Գիրքը պարունակում է հինգ բաժին և 23 պարբերություն՝ սկսած հիմնական սոցիալական հասկացություններից մինչև իրական կյանքի իրավիճակների վերլուծություն, պատմական օրինակներ և գիտելիքների գործնական կիրառում։

Ներառված է նաև տերմիննների բառարան և համացանցային ռեսուրսների ընտրանի։

Մեդվեդևն ինքը աշակերտներին ուղղված իր ուղերձում նշել է, որ դասագիրքը պետք է օգնի աշակերտներին ոչ միայն հասկանալ հասարակագիտությունը, այլև կողմնորոշվել կյանքի բարդ հարցերում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելառուսի տարածքից Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունների հարցը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքուն ձգտում է Հայաստանի հարավում հաղորդակցությունը «դուրս թողնել» Չինաստան-Կենտրոնական Ասիա-Եվրոպա աշխարհաքաղաքական «միջանցքից»

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նաթանյահուի ձգտումներն ու Իսրայելի նկրտումները զրոյի հավասարեցնելու Թրամփի ձգտումը

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բարի էր, լավատես, բոլորին հասնող ու անսահման խղճով». պայմանագրային ծառայող, սերժանտ Արթուր Զալինյանն անմահացել է հոկտեմբերի 14-ին Վարդենիսում. Լուսանկարներ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է բժիշկ Արտյոմ Ավանեսյանը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինա է հասել հայկական ծաղիկների առաջին խմբաքանակը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիզա, տեղափոխություն, սահմանափակումներ․ Իրանի հավաքականը հայտնվել է ճնշման տակ

16/06/2026 infomitk@gmail.com