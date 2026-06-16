Եվրոպական արհեստական ​​բանականության «B պլանի» առաջարկը

Եվրոպացի արհեստական բանականության փորձագետների մի խումբ ցանկանում է տվյալների կենտրոններ կառուցել ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների հետ
Քանի որ Եվրոպան կանգնած է Anthropic-ի նոր արհեստական բանականության մոդելներից կտրվելու վտանգի առաջ, եվրոպական վերլուծական կենտրոնների մի խումբ պնդում է տեխնոլոգիական ինքնիշխանության հասնելու ոչ ավանդական ուղու օգտին՝ կառուցել ավելի շատ արհեստական բանականության տվյալների կենտրոններ ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների հետ։
Ուրբաթ օրը Թրամփի վարչակազմը հրամայեց Anthropic-ին՝ ԱՄՆ առաջատար արհեստական բանականության լաբորատորիային, չտրամադրել իր վերջին մոդելները ոչ ԱՄՆ քաղաքացիներին։ Լաբորատորիան կատարեց այդ պահանջը՝ անջատելով բոլոր հաճախորդների մուտքը Fable-ի՝ իր շատ քննարկվող Mythos մոդելի ավելի անվտանգ տարբերակի, թողարկումից ընդամենը մի քանի օր անց։
Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ սա հայտարարեցին ևս մեկ արթնացման կոչ և պնդեցին մայրցամաքի սեփական արհեստական բանականության մոդելները կառուցելու եվրոպական ջանքերի ավելի մեծ աջակցության մասին։ Սակայն վերլուծական կենտրոններից, ակադեմիական շրջանակներից և ներդրումային համայնքից արհեստական բանականության փորձագետների մի խումբ կրկնապատկում է հինգշաբթի օրը հրապարակված առաջարկությունները՝ որպես «Եվրոպա 2031» զեկույցի մաս, որը մանրամասն նկարագրում է մայրցամաքի ապագայի հորինված սցենարը։
Հեղինակները պնդում են Եվրոպայում արհեստական բանականության հաշվարկների զանգվածային զարգացման և Վաշինգտոնից ու Պեկինից դուրս այլ տերությունների հետ դաշինքների ստեղծման վրա՝ որպես արհեստական բանականության գերտերությունների հակակշիռ։
Արհեստական բանականության մոդելների վրա գումար նետելը
«Եվրոպա 2031» զեկույցը լավ պատկեր չի ներկայացնում։ Այն պնդում է, որ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը կարող են գերիշխել աշխարհի տնտեսությունում հինգ տարվա ընթացքում՝ մշակելով առաջատար արհեստական բանականության մոդելներ, թողնելով Եվրոպային իրենց քմահաճույքների և պահանջների ողորմածությանը։
Սակայն հեղինակները նաև պնդում են, որ պատասխանը չպետք է լինի պարզապես հանրային գումար նետել «Միստրալ»-ին՝ Եվրոպայի միակ ձիուն արհեստական բանականության մոդելներ կառուցելու մրցավազքում։ Ամերիկյան արհեստական բանականության ընկերությունները ներկայումս միլիարդավոր դոլարներ են ներդնում արհեստական բանականության տվյալների կենտրոններ կառուցելու, նոր մոդելներ պատրաստելու և մոլորակի ամենատաղանդավոր մարդկանցից մի քանիսին վարձելու մեջ։ Որոշ փորձագետներ պնդում են, որ Եվրոպայի համար անհնար կլինի մրցակցել։
«Վերջին օրերին մենք լսել ենք բազմաթիվ հայտնի ձայներ, որոնք ասում են այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են՝ «մենք պետք է կառուցենք մեր սեփական եվրոպական առասպելը»։ Եվ շատ հեշտ է տեսնել, թե որտեղից է գալիս այս գաղափարը, բայց այն իրականում թերագնահատում է, թե որքան դժվար է դա», – Euractiv-ին ասել է զեկույցի հեղինակներից մեկը և Բրյուսելում գործող Arq Foundation ոչ առևտրային կազմակերպության՝ արհեստական բանականությանը կենտրոնացած հետազոտությունների տնօրեն Դաան Յույնը։
Յույնը և զեկույցի մյուս հեղինակները զգուշացնում են պետական հատվածի կողմից եվրոպական արհեստական բանականությունը ֆինանսավորելու փորձերի դեմ, քանի որ նրանք վախենում են, որ դա կվատնի գումար և քաղաքական կապիտալ։
Կա նաև ASML-ը՝ հոլանդական ընկերությունը, որը գերիշխում է առաջատար արհեստական բանականության չիպերի արտադրության համար անհրաժեշտ բարդ մեքենաների արտադրության մեջ։ Որոշ փորձագետներ պնդում են, որ ASML-ը կարող է լինել Եվրոպայի միակ լծակը արհեստական բանականության մատակարարման շղթայում, բայց Յույնը կասկածամիտ է։
«ASML-ը հաճախ անվանում են խցանման կետ։ Ես չեմ կարծում, որ այն իրականում խցանման կետ է», – ասել է նա՝ պնդելով, որ եթե Եվրոպան սահմանափակի ASML-ի արտահանումը, ԱՄՆ-ն անմիջապես չի զգա հետևանքները։
Կառուցե՛ք, փոքրիկ, կառուցե՛ք
Հեղինակները փոխարենը կոչ են անում Եվրոպային զանգվածաբար մեծացնել իր արհեստական բանականության հաշվողական հզորությունները: Նպատակը կլինի ներգրավել ամերիկյան հսկաներին՝ Եվրոպային որոշակի լծակներ տալով իրենց ապագա քայլերի վրա:
Առանց այս հիմքի, նրանք վախենում են, որ Եվրոպայի ինքնիշխանության ձգտումը նրան կթողնի տեխնոլոգիապես հետ մնալու և առանց լծակների, եթե արհեստական բանականության շուրջ քաղաքական իրավիճակը մի քանի տարի անց ավելի վտանգավոր դառնա:
Սակայն այս ծրագիրը նաև կպահանջի զգալի ֆինանսավորում: Հեղինակները գրում են, որ Եվրոպան պետք է մոբիլիզացնի պետական և մասնավոր կապիտալը այնպիսի մասշտաբով, որը «չի փորձել խաղաղ ժամանակներում»:
Ներդրումները նաև պետք է ապահովվեն այս արհեստական բանականության հաշվողական համակարգը կառուցելու համար հատուկ գոտիներով, նման «տվյալների կենտրոնի արագացման գոտիներին», որոնք Եվրոպական հանձնաժողովը ցանկանում է ստեղծել իր «ամպային և արհեստական բանականության զարգացման մասին» օրենքի միջոցով: Դա կպահանջի նպատակային էներգիայի ներհոսք և թույլտվությունների ընթացակարգերի արմատական հեշտացում:
Չինաստանի հույսը
Սցենարը, իհարկե, կառուցված է կենտրոնական ենթադրության վրա. որ ամերիկյան սահմանային արհեստական բանականության մոդելները կդառնան ավելի գերիշխող: Այլընտրանք կլինի չինական բաց կոդով մոդելների կողմից, որոնք որոշ ժամանակ հետ են մնացել, որպեսզի ապահովեն կենսունակ այլընտրանք։
«Պետք է ասեմ, որ խելացի մարդիկ համաձայն չեն այս թեմայի շուրջ», – ընդունում է Յույնը։ Սակայն նա պնդում է, որ արհեստական բանականությունն ավելի ու ավելի է օգտագործվում արհեստական բանականությունը բարելավելու համար, և որ երկրորդ տեղը գրավածները պարզապես չեն ունենա միջոցներ՝ առաջատար լաբորատորիաների նման արհեստական բանականության հաշվարկային հզորություն ստեղծելու համար։
Եվ, իհարկե, ավելացնում է Ստեն վան Բաարսենը, սցենարի մեկ այլ հեղինակ, չինական բաց կոդով մոդելների կենսունակ այլընտրանք լինելը կախված է նրանից, թե արդյոք Պեկինը չի որոշի սահմանափակել իր սեփական մոդելները անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ինչպես ԱՄՆ-ն արդեն անում է։
Բաց մի թողեք
Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով
100 մլն եվրոյի նոր վա՞րկ են վերցնում
TRIPP նախագիծը դիտարկում ենք որպես կայուն խաղաղությանն ուղղված ներդրում․ Ալիև