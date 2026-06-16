Բրյուսելի դիվանագետները սգում են ԱՄՆ-ի կողմից կազմակերպված «նմանախոհ» ընթրիքների ավարտը

Ամսական հավաքույթները մի ժամանակ Վաշինգտոնի ազդեցության գործողության հիմնական մասն էին կազմում ԵՄ մայրաքաղաքում: Այժմ ոչ պաշտոնական դիվանագիտության այդ հիմնական ուղին գրեթե անհետացել է:
Տարիներ շարունակ ԱՄՆ դեսպանները մտերիմ ընթրիքներն օգտագործում էին եվրոպացի դաշնակիցներին միասին բերելու, կարծիքներ փոխանակելու և Բրյուսելում համաձայնություն կառուցելու համար՝ մի ավանդույթ, որը, դիվանագետների խոսքով, մեծ մասամբ անհետացել է Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո:
Կանոնավոր ընթրիքները, որոնք սովորաբար կազմակերպվում էին ԱՄՆ դեսպանի նստավայրում՝ Ուքլի հարուստ արվարձանում, միավորում էին ԵՄ երկրներից, Մեծ Բրիտանիայի կամ Ճապոնիայի նման մտերիմ գործընկերներից և եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ուշադիր ընտրված դեսպանների՝ առևտրի, անվտանգության և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ոչ պաշտոնական զրույցների համար:
Ենթախմբերը քաղաքի ամենաօգտակար դիվանագիտական ֆորումներից էին, ասացին ԵՄ և ոչ ԵՄ երկրների ինը ներկա և նախկին դիվանագետներ, որոնցից բոլորին թույլատրվեց անանուն մնալ՝ գաղտնի հավաքույթների իրենց փորձը քննարկելու համար: «Նմանակարծիք» ընթրիքները, ինչպես դրանք անվանում էին ամերիկացի դիվանագետները, անցկացվում էին մոտավորապես ամիսը մեկ անգամ՝ սովորաբար տասնյակից պակաս մասնակիցներով։
Հյուրերի ցանկում սովորաբար ընդգրկված էին ԵՄ մի քանի երկրների դեսպաններ, ինչպես նաև ռազմավարական առումով ԵՄ անդամ չհանդիսացող գործընկերների ներկայացուցիչներ։ Ամերիկացի նախկին դիվանագետի խոսքով՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ազդեցիկ կաբինետի ղեկավար Բյորն Զայբերտը երբեմն մասնակցում էր դրանց։
Նապա կաբերնե սովինյոնի և շարդոնեի բաժակների և վերջերս վերանորոգված, ժամանակակից մասնագիտական խոհանոցում պատրաստված սթեյքի ու ձկան ափսեների շուրջ մասնակիցները անկեղծ կարծիքներ փոխանակեցին՝ հասկանալու համար, թե որտեղ են գտնվում կառավարություններն ու ԵՄ ինստիտուտները՝ նախքան պաշտոնական բանակցությունների սկսվելը։
«Սա դիվանագիտական համակարգի երակներում հոսող արյունն է», – ասաց ԱՄՆ նախկին դիվանագետը։ «Դա նման է. «Ես պաշտոնապես չեմ կարող սա ասել, բայց ոչ պաշտոնապես, սրանք մեր կարմիր գծերն են, սրանք իմ նկատառումներն են, իմ երկրի քաղաքական իրողությունները, և ես չեմ հասկանում, թե ինչու դուք չեք կարող անել X, Y և Z»:
Նրանց անհետացումը խորհրդանշում է ԱՄՆ-ի ավելի լայն հեռացումը Բրյուսելից, քանի որ Թրամփը ուժեղացնում է ճնշումը ԵՄ-ի վրա: Պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Թրամփը մաքսատուրքեր է սահմանել եվրոպական ապրանքների վրա, սպառնացել է զորքերը դուրս բերել ՆԱՏՕ-ի երկրներից, խոստացել է գրավել Գրենլանդիան և բազմիցս Եվրոպան ներկայացրել է որպես հակառակորդ, այլ ոչ թե որպես ռազմավարական գործընկեր:
Այդ ֆոնի վրա, ԱՄՆ առաքելությունը դարձել է ավելի քիչ կենտրոնացած այն հարաբերությունների կառուցման վրա, որը մի ժամանակ հիմք էր հանդիսանում Բրյուսելում ամերիկյան ազդեցության համար, ասել են երկու ԵՄ դիվանագետներ, և հեռացել է ոչ պաշտոնական դիվանագիտությունից, որը երկար ժամանակ օգնում էր Վաշինգտոնին ձևավորել բանավեճերը և հավաքել աջակցություն եվրոպացի դաշնակիցների շրջանում:
Ընկերներ՝ օգուտներով
ԱՄՆ առաքելությունը Թրամփի օրոք ամբողջությամբ չի հրաժարվել փոքր ձևաչափի դիվանագիտությունից: Երկու ոչ ԵՄ դիվանագետներ ասել են, որ առաքելության կողմից պարբերաբար կազմակերպվել են ճաշեր և ընթրիքներ, թեև ավելի քիչ կանոնավոր և այլ ձևաչափով:
Նմանատիպ ընթրիքները ԱՄՆ նախկին դեսպան Մարկ Գիտենշտեյնի պաշտոնավարման առանձնահատկությունն էին, չնայած նախորդները նմանատիպ հավաքույթներ էին կազմակերպում: Այդ ընթրիքների գրավչությունը նրանց մտերմիկ մթնոլորտում էր, ասաց ԵՄ դիվանագետներից մեկը: «Սեղանի շուրջ 10 կամ 12 մարդու հետ դուք կարող եք իրականում զրույցներ վարել», – ասացին նրանք: «Դուք կարող եք խոսել բոլորի հետ: Դուք հեռանում եք ինչ-որ բան սովորելով»:
ԱՄՆ ներկայիս դեսպան Էնդրյու Փազդերը հակված է կազմակերպել ավելի մեծ, շքեղ ընդունելություններ և հասարակական միջոցառումներ, ասաց դիվանագետը: «Դրանք հաճելի են: Բայց երբ սենյակում հարյուր մարդ կա, դուք երեկոն անցկացնում եք բարևելով, առանց իմաստալից զրույցների»:
ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ ասաց. «Գիտենշտեյնը երեկույթներ է կազմակերպում ինչպես դիվանագետ, իսկ Փազդերը՝ ինչպես գործարար»:
Գիտենշտեյնը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալուց
ԵՄ-ում ԱՄՆ առաքելությունը հայտարարել է, որ այն միտքը, որ Պուզդերը կրճատել է ոչ պաշտոնական հանդիպումները, «կտրականապես սխալ է»։
«Նա պարբերաբար հանդիպում է ԵՄ և ոչ ԵՄ դեսպանների հետ մի շարք թեմաներով», – ասվում է առաքելության հայտարարության մեջ։ «Դեսպան Պուզդերը նաև հյուրընկալել և մասնակցել է բազմաթիվ ընթրիքների և հավաքույթների համախոհ գործընկերների հետ՝ միավորելով ընդհանուր շահեր ունեցող խմբեր՝ ապահովելու համար, որ ԵՄ քաղաքականության արդյունքները աջակցեն ԵՄ-ի և Ամերիկայի անվտանգությանն ու բարգավաճմանը»։
Մի դիվանագետ ասել է, որ պարբերաբար հավաքվում են «Հինգ աչքեր» հետախուզական դաշինքի անդամներ՝ ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Կանադա, Ավստրալիա և Նոր Զելանդիա, կամ ԱՄՆ-ից, Ճապոնիայից, Հնդկաստանից և Ավստրալիայից կազմված Քառյակի անդամներ։ Մեկ այլ դեսպան հիշել է ճաշը, երբ ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը այցելել էր Բրյուսել անցյալ տարվա նոյեմբերին՝ Բելգիայի մայրաքաղաքում նոր մորմոնական տաճարի խորհրդանշական հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցելու համար։
Սակայն ԵՄ և ոչ ԵՄ դիվանագետները նշել են, որ այս միջոցառումները չեն կրկնում համախոհների հավաքույթների ցանցը, որը մի ժամանակ միավորում էր եվրոպացի և դաշնակից դեսպաններին ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
«Այս բաների շուրջ ձևավորվել էր մի ամբողջ էկոհամակարգ», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։ «Մարկ [Գիտենշտեյնը] հյուրընկալում էր։ Հետո՝ ինչ-որ մեկը։ Հետո՝ մեկ ուրիշը»։
Նախկին ամերիկացի դիվանագետն ասել է, որ նույնիսկ թեթևամտորեն գերակշռում էին, թե ով կարող է առաջարկել լավագույն ուտելիքն ու գինին։ «Դեսպանները, իրենց խոհարարների միջոցով, փորձում էին միմյանց գերազանցել։ Կար մի եսասիրական բան այն մասին, թե ով ունի լավագույն խոհարարը»։
Տեղեկատվության փոխանակում
Ընթրիքները նաև Բրյուսելում անհետացող մի բան էին ապահովում. հնարավորություն ազատորեն խոսելու՝ առանց արտահոսքի վախի։
«Coreper-ում բոլոր 27-ը սեղանի շուրջ են», – ասել է ԵՄ նախկին դիվանագետներից մեկը, որը մասնակցել էր հավաքույթներին՝ նկատի ունենալով այն կոմիտեն, որտեղ հանդիպում են անդամ երկրների դեսպանները։ «Բայց այստեղ մենք շատ ավելի անկեղծ զրույցներ ունեցանք»։
Ընթրիքների կորուստը նաև գործնական հետևանքներ ունեցավ. ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրից մի դիվանագետ հիշում է, որ պարբերաբար զանգեր էր ստանում իրենց մայրաքաղաքից՝ Բրյուսելում տիրող տրամադրության և զգայուն քաղաքականության հարցերի վերաբերյալ կառավարությունների դիրքորոշումների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար։
Երբ իրենց նախարարը հարցրեց. «Ի՞նչ է մտածել այսինչը այսինչի մասին, ես կարող եմ պատասխանել», – ասաց դիվանագետը։ «Հիմա չեմ կարող»։
ԱՄՆ երկրորդ նախկին դիվանագետը պնդեց, որ փոփոխության համար կան գործնական պատճառներ։ «Պազդերը ընդհանուր առմամբ լավ աշխատանք է կատարել, լավագույն աշխատանքը, որը կարող է անել», – ասացին նրանք։ «Դա դաժան է Թրամփի դեսպանը լինելը։ Թրամփը չի հեշտացնում Պազդերի աշխատանքը»։
Այնուամենայնիվ, դիվանագետները այս փոփոխությունը համարում են ավելի մեծ բանի խորհրդանիշ՝ ամերիկյան ազդեցության աստիճանական քայքայում։ Մինչդեռ տասնամյակներ շարունակ ԱՄՆ-ն Բրյուսելում համարվում էր անփոխարինելի դիվանագիտական գործիչ, որը կարող էր դաշնակիցներ հրավիրել, բանավեճեր ձևավորել և տեղեկատվություն հավաքել պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարաբերությունների խիտ ցանցի միջոցով, այդ տեսակետը փոխվում է։
«Վստահության քայքայումը նկատելի է ԵՄ-ի վրա մեր օրենսդրության վերաբերյալ գործադրվող ճնշման չափով և սակագների ու զորքերի վերաբերյալ անորոշությամբ», – ասել է Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ԱՄՆ հարցերով զբաղվող կանաչ կուսակցության առաջատար պատգամավոր Սերգեյ Լագոդինսկին։
«Ահա թե ինչպես է ԱՄՆ-ն իրականում ցուցաբերել համաշխարհային առաջնորդություն», – ասել է ԱՄՆ առաջին նախկին դիվանագետը։ «Դուք կառուցում եք այս հարաբերությունները, մարդկանց միավորում եք ընդհանուր նպատակների շուրջ, պարզում եք, թե որտեղ են մարդկանց կարմիր գծերը։ Ահա թե ինչու ԱՄՆ-ն կարողացավ դա անել 70 տարի, մինչև Թրամփի օրոք համակարգը փլուզվեց»։
Բաց մի թողեք
Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»
Ուկրաինան և Եվրոպայի նոր ռազմավարական իրականությունը
Հունգարիայի խորհրդարանը ընդունեց երկու ժամկետի սահմանափակում՝ խոչընդոտելով Օրբանի վերադարձը