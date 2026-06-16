ԵՄ գաղտնի առևտրային բանակցողը, ով Թրամփին ստիպեց սպասել. Լուսանկար

Առևտրի հարցերով առաջատար օրենսդիր Բերնդ Լանգեն ամիսներով հետաձգեց տրանսատլանտյան համաձայնագիրը՝ հիասթափեցնելով և՛ Վաշինգտոնին, և՛ Բրյուսելին: Չնայած նա չստացավ այն ամենը, ինչ ուզում էր, նա ասում է, որ ստացավ այն, ինչ Եվրոպային էր պետք:
Բերնդ Լանգեն այնպիսի մարդ չէ, որը հեշտությամբ կզայրացներ ամերիկացի նախագահին:
70-ամյա գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատը մեղմ վարվեցող է, մեթոդական և ամենից շատ իրեն հարմարավետ է զգում Եվրախորհրդարանի հանձնաժողովների սենյակներում և միջանցքներում: Այնուամենայնիվ, վերջին ամիսներին Խորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովի նախագահը դարձել է տրանսատլանտյան առևտրային համաձայնագրի ամենաակնհայտ ներքին խոչընդոտը, որը շատ օրենսդիրներ համարում են միակողմանի և վտանգավոր կերպով ԵՄ-ն ենթարկում են Դոնալդ Թրամփի քմահաճույքներին:
Անցյալ տարվա հուլիսին Թրամփի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից Շոտլանդիայի Թըրնբերի քաղաքում գտնվող նրա գոլֆի հանգստավայրում կնքված համաձայնագիրը արագորեն վերածվեց համատեղ հայտարարության և հավանության արժանացավ եվրոպական կառավարությունների կողմից: Բրյուսելի համար տրամաբանությունը պարզ էր. կատարել գործարքի ԵՄ կողմը, խուսափել սակագնային պատերազմից և պահպանել տրանսատլանտյան կայունության մնացած մասը։
Լանգեն այլ գաղափարներ ուներ
Կենտրոնամետ ձախակողմյան, լիբերալ և կանաչ օրենսդիրների կոալիցիայի աջակցությամբ, ովքեր անվստահ են Թրամփին և դժգոհում են գործարքի ասիմետրիայից, Լանգեն օգտագործեց խորհրդարանի դերը կիրարկող օրենսդրության մեջ՝ պահանջելով երաշխիքներ։ Նա ցանկանում էր ապահովել, որ ԵՄ-ն կարողանա վերադարձնել իր զիջումները, եթե Վաշինգտոնը չկարողանա պահել իր խոստումները, հատկապես այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնաց անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան, իսկ ավելի ուշ սպառնաց Իսպանիային առևտրային էմբարգոյով՝ Իրանի դեմ Ամերիկայի պատերազմին դեմ լինելու համար։
«Իհարկե, շատ մարդիկ ընդունեցին այս ամերիկյան պատմությունը՝ «դուք պետք է դա անեք արագ և արագ և այլն, անկախ նրանից, թե ինչ կա դրա մեջ», – տված հարցազրույցում ասել է Լանգեն։
«Բայց, իհարկե, սա իմ ոճը չէ», – ասել է նա՝ հենվելով Բրյուսելի տանիքներին նայող իր խորհրդարանի գրասենյակի կաշվե աթոռին։
Ամիսներով ձգձգումը հիասթափեցրեց Վաշինգտոնին, մինչև այն աստիճան, որ Թրամփը անցյալ ամիս սպառնաց բարձրացնել մաքսատուրքերը, եթե ԵՄ-ն չկատարի իր խոստումները մինչև հուլիսի 4-ը։
Միությունը խուսափեց այդ փամփուշտից, երբ նրա ինստիտուտները եկան դժվարին փոխզիջման, որը ներառում էր Լանգեի որոշ հիմնական պահանջներ։ Այդ համաձայնագիրը այժմ կդրվի վերջնական լիագումար քվեարկության երեքշաբթի օրը. Լանգեն հանգիստ վստահ է հաղթանակի մեջ։
Զրուցել ենք Լանգեի տասնյակ ներկա և նախկին գործընկերների, աշխատակիցների, դիվանագետների և պաշտոնյաների հետ Բրյուսելում, Փարիզում և Գերմանիայում՝ ավելին իմանալու այն մարդու մասին, ով կառուցել է այս խորհրդարանական կոալիցիան։ Ոմանց համար նա մեթոդական օպերատոր է, որը համառ է և պաշտպանում է իր փաստաթղթերը, և պատրաստ է գործընկերներին հասցնել սահմաններին՝ համաձայնության հասնելու համար։ Մյուսների համար նա չափազանց հեռու գնաց՝ համարձակվելով անկայունացնել տրանսատլանտյան հարաբերությունները։
Գրենլանդիայի պահը
Անցյալ տարվա հուլիսին տրանսատլանտյան զինադադարի համաձայն՝ ԵՄ-ն խոստացավ օրենսդրություն ընդունել՝ ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների վրա մաքսատուրքերը վերացնելու համար։ Դրա դիմաց Վաշինգտոնը համաձայնվեց ԵՄ արտահանման մեծ մասի վրա մաքսատուրքերը սահմանափակել 15 տոկոսով և իջեցնել եվրոպական ավտոմեքենաների վրա մաքսատուրքերը։
Որպես այդ օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդարանի դիրքորոշումը բանակցող օրենսդիր՝ Լանգեն շուտով վճռական դեր խաղաց բանակցությունների տեմպը սահմանելու և դանդաղեցնելու հարցում։
Զինադադարի առաջին ճաքերը հայտնվեցին օգոստոսին՝ Բրյուսելի և Վաշինգտոնի կողմից համաձայնագիրը ամրագրող իրենց համատեղ հայտարարության հրապարակումից անմիջապես առաջ, երբ Թրամփը 50 տոկոս մաքսատուրք սահմանեց պողպատ և ալյումին պարունակող ավելի քան 400 ապրանքների վրա։
Սակայն իրական շրջադարձային պահը դարձավ Թրամփի այս տարվա սկզբին Գրենլանդիան՝ Դանիայի պրոտեկտորատը, անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքը։
ԱՄՆ Գերագույն դատարանի փետրվարին ընդունած որոշումը, որով չեղարկվում էին Թրամփի սկզբնական մաքսատուրքերը, և դրան հաջորդած տրանսատլանտյան լարվածությունը Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածների շուրջ, ամրապնդեց Լանգեի կոալիցիայի վճռականությունը խորհրդարանում՝ սառեցնելու գործընթացը մինչև գործարքի «համաձայնության հասնելը Թրամփի կողմից»։
Դադարեցումը հիասթափեցրեց աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը՝ խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությանը, որտեղ են ֆոն դեր Լեյենը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, որը բազմիցս կոչ էր անում իրականացնել պայմանագիրը՝ եվրոպական բիզնեսին կայունություն ապահովելու համար։
Բերնդ Լանգեն և Ժելյանա Զովկոն մաքսային տուրքերի կարգավորման վերաբերյալ եռակողմ բանակցությունների ժամանակ՝ 2026 թվականի մայիսի 19-ին։ | Եվրախորհրդարան
ԵԺԿ գլխավոր բանակցող Ժելյանա Զովկոյի կարծիքով՝ Լանգեն անտեղի էր չափն անցել։
«Վերջիվերջո, այս փորձությունը շատ ավելորդ էր և մեզ հասցրեց առևտրային պատերազմի եզրին», – ասել է Զովկոն։
«Այն պահին, երբ մենք կարող էինք կենտրոնանալ անվտանգության և Չինաստանի հետ համագործակցության հարցում սերտ գործընկերության ապահովման վրա, մենք պայքարում էինք մանրուքների համար և կորցրեցինք ավելի լայն աշխարհաքաղաքական տեսլականը»։
Արդյունաբերական կենտրոն
Լանգեի կասկածամտությունը Թըրնբերիի գործարքի նկատմամբ մասամբ արմատավորված է նրա հայրենի Ստորին Սաքսոնիա նահանգում, որտեղ գտնվում են Volkswagen ավտոարտադրողը և Salzgitter պողպատ արտադրողը։
Նա Թրամփի կողմից պողպատ և ալյումին պարունակող ապրանքների վրա սահմանված մաքսատուրքերը համարում էր Թըրնբերիի զինադադարի կոպիտ խախտում։ Ավելի կարևոր է, որ դրանք սպառնում էին տարածաշրջանում հազարավոր աշխատատեղեր ապահովող արդյունաբերություններին։
ԵՄ մայրաքաղաքների հետ խորհրդարանին բանակցություններ սկսելու թույլտվության քվեարկության շուրջ շաբաթներ տևած փակուղուց հետո, ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը մարտի կեսերին հեռախոսազրույցի ժամանակ վստահեցրեց Լանգեին, որ Վաշինգտոնը շուտով որոշ ապրանքներ կազատի մաքսատուրքերից։
Այդ զրույցը նպաստեց Լանգեի կողմից գործարքի նկատմամբ արմատացած ընդդիմության խորացմանը՝ բացելով ճանապարհը խորհրդարանական կարևոր քվեարկությունների համար՝ օրենսդրական ընթացակարգը առաջ մղելու համար։
Լանգեն մեծացել է Ֆրիզլանդում՝ Գերմանիայի Հյուսիսային ծովի ափին, մի ընտանիքում, որը բենզալցակայան և ավտոտնակ ուներ, ձևավորելով նրա ողջ կյանքի կիրքը մոտոցիկլետների և դասական մեքենաների նկատմամբ։ Նրա առաջին մեքենայի լուսանկարները դեռևս զարդարում են նրա Բրյուսելի գրասենյակի պատերը։
Տարիների ընթացքում նա երկու անիվով շրջագայել է ԱՄՆ-ում, այդ թվում՝ հայտնի 66-րդ երթուղով։
«Ինձ դուր է գալիս այս երկիրը», – ասել է Լանգեն Ամերիկայի մասին։ «Բայց այն իսկապես բաժանված է»։
Նա 19 տարեկանում միացել է Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը և հորը հետևել IG Metall-ում։ Նա մնում է Գերմանիայի ամենամեծ արհմիության մտերիմ։
«Նա մեզ տեղեկացնում է Բրյուսելում բուռն քննարկվողի և դրա մեզ վրա ազդեցության մասին, իսկ հետո մենք հակված ենք մեր տեսանկյունից նկարագրել, թե ինչ խնդիրներ կան ընկերությունների ներսում՝ աշխատակիցների տեսանկյունից», – ասել է Թորստեն Գրյոգերը, որը ղեկավարում է IG Metall-ը Ստորին Սաքսոնիայում և ճանաչում է Լանգեին ավելի քան 20 տարի։
Շոու կազմակերպել
Այդ արմատները դեռևս ձևավորում են Լանգեի բանակցային մարտավարությունը և քաղաքական ոճը։
Չնայած բնույթով բախումնային չէ, նա ունակ է բարձրացնել իր ձայնը փակ դռների հետևում՝ պաշտպանելու եվրոպական արդյունաբերությունը և աշխատուժը։ Նա նաև մանրամասնությունների վարպետ է՝ լինի դա իր կողմից մշակված օրենսդրական փոփոխություններում, թե ամեն տարի ուղարկվող Սուրբ Ծննդյան բացիկներում գրված բանաստեղծություններում։
«Երբեմն, երբ նա իսկապես զայրանում է Հանձնաժողովի կամ Խորհրդի վրա, չեմ կարծում, որ նա ներկայացում է կազմակերպում՝ հենց այն պատճառով, որ նա խորապես նվիրված է իշխանությունների բաժանումը հարգելուն և խորհրդարանի լավ տեղեկացված լինելու ապահովմանը», – ասաց Մարի-Պիեռ Վեդրենը՝ նախկին լիբերալ Եվրախորհրդարանի անդամ, որը վեց տարի աշխատել է Լանգեի հետ առևտրի կոմիտեում և այժմ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության նախարարի տեղակալ է։
«[Նրա] ուժեղ կողմերից մեկն այն է, որ եթե նա համոզված է ինչ-որ բանում, նա պատրաստ է շատ ժամանակ օգտագործել», – ասաց Դանիել Կասպարին՝ նախկին ԵԺԿ Եվրախորհրդարանի անդամ, որն այժմ աշխատում է Եվրոպական աուդիտորների դատարանում։
Սակայն ոմանց համար այդ բարեխիղճ մոտեցումը հավասարազոր է հետաձգման մարտավարության, որը Թըրնբերիի դեպքում վտանգում էր տրանսատլանտյան պայթեցում։
Զովկոն Լանգեի բանակցային ոճը համեմատեց մեկ այլ գերմանացի քաղաքական գործչի՝ նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելի բանակցային ոճի հետ, որը նախընտրում էր նստել և սպասել՝ «ցուլին եղջյուրներից բռնելու փոխարեն»։
«Ժամանակի ճնշումը իմ սիրելի ընկերը չէ», – խոստովանեց Լանգեն՝ խորհրդածելով այս տարվա բանակցությունների թեմայի շուրջ։
Վատ ոստիկան
ԵՄ ինստիտուտների միջև բանակցություններում Լանգեն ստանձնել է վատ ոստիկանի դերը՝ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչի լավ ոստիկանի փոխարեն, թույլ տալով նրան անուղղակի ճնշում գործադրել Վաշինգտոնի վրա, որը հանձնաժողովը չէր կարող ուղղակիորեն գործադրել։
Լանգեն օգտագործեց Խորհրդարանի լծակները՝ ապագա սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար, մասնավորապես՝ համաձայնագրի իրականացումը կապելով Վաշինգտոնի կողմից պողպատի ածանցյալ արտադրանքի վրա սակագների իջեցման հետ՝ այսպես կոչված «արևածագի» կետի միջոցով։
Նա նաև պնդեց ստեղծել մեխանիզմ՝ սակագնային զիջումները կասեցնելու համար, եթե Թրամփը կրկին սպառնա ԵՄ տարածքային ամբողջականությանը, և սահմանեց համաձայնագրի ժամկետի ավարտի 2028 թվականի մարտը՝ Թրամփի պաշտոնաթողությունից 10 ամիս առաջ։
Ընդհանուր առմամբ, Հանձնաժողովը և Խորհուրդը դեմ առարկեցին նրա պահանջներին՝ զգուշանալով Վաշինգտոնի հետ չափազանց եռանդուն կերպով վիճաբանելուց։
«Այս քննարկման ժամանակ ես երբեմն մի փոքր կոպիտ էի՝ ոչ թե Խորհրդի, այլ հիմնականում Հանձնաժողովի նկատմամբ», – ասաց Լանգեն։ Նա հավելեց, որ Շեֆչովիչը «այլ աշխատանք ունի։ Նա պետք է փոխզիջումների գնա և փորձի նպաստել երկու կողմերին»։
Լարվածությունը գագաթնակետին հասավ բանակցությունների վերջին փուլում՝ մայիսի վերջին, Թրամփի վերջին սակագնային սպառնալիքից մի քանի օր անց։
Ժամեր տևած բանակցություններից հետո, տեսանելիորեն հիասթափված Շեֆչովիչը դուրս եկավ բանակցային սենյակից՝ սպիտակ վերնաշապիկի թևքերը ծալած, բարձրաձայն բողոքելով իր խորհրդականների հետ։
Ներսում Լանգեն պնդում էր ավելի կոշտ լեզվի վրա՝ պահանջելով, որ Հանձնաժողովը բարձրացնի ԱՄՆ ապրանքների սակագները, եթե Վաշինգտոնը չկարողանա իջեցնել պողպատի սակագները սահմանված ժամկետում. պահանջ, որը, Լանգեի խոսքով, Հանձնաժողովը «կտրականապես մերժել է»։
Շեֆչովիչի առևտրի բարձրաստիճան պաշտոնյա Սաբինա Վեյանդը հակադարձեց Լանգեի պահանջներին և մի պահ սպառնաց հեռանալ, ըստ բանակցություններին ծանոթ երկու անձանց։ Նրանց թույլատրվեց անանուն մնալ՝ փակ դռների հետևում ընթացող բանակցությունները քննարկելու համար։
Ուշ գիշերային դիմակայություն։ Ճնշումն աշխատեց
ԵՄ ինստիտուտների միջև մայիսի 20-ի վաղ առավոտյան ավարտված բանակցությունների վճռորոշ փուլում Լանգեն ընդունեց Վեյանդի առաջարկը՝ տեքստում օգտագործել «լիազորում է» բառը։ Դա Հանձնաժողովին ավելի մեծ հայեցողություն տվեց գնահատելու, թե արդյոք ԱՄՆ-ն համապատասխանում է Թըրնբերիի գործարքին, քան Լանգեն էր ցանկանում։
«Նա կոշտ էր, և կար մի պահ, երբ Բերնդը զգաց, որ Հանձնաժողովը մեծ թատրոն է խաղացել և մեծ ճնշում է գործադրել մեզ վրա», – ասել է «Կանաչների» գլխավոր բանակցող Աննա Կավազինին։
Աննա Կավազինին և Բերնդ Լանգեն Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ՝ նվիրված ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրին, 2026 թվականի մարտի 26-ին։ | EP
«Շատ աղաղակներ կային», – ասաց Կավազինին, որը ներկա էր դահլիճում։ «Մեծ մասամբ նա անսասան էր։ Վերջում նա հանձնվեց»։
Վերջնական տեքստում նշվում է, որ Հանձնաժողովը կարող է կասեցնել առևտրային համաձայնագիրը, եթե Վաշինգտոնը չկարողանա մինչև 2026 թվականի վերջը նվազեցնել եվրոպական պողպատի և ալյումինի արտադրանքի վրա դրված մաքսատուրքերը։ ԵՄ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության մասին որևէ հղում չկա, և համաձայնագրի ժամկետը հետաձգվել է մինչև 2029 թվականի վերջ՝ ավելի ուշ, քան Լանգեն էր ցանկանում։
Չնայած վերանայված տեքստերի վերաբերյալ նրա հաղթանակները, վերջին հաշվով, պարտավորեցնող չեն, ինչը Հանձնաժողովին մեծ ազատություն է թողնում ստանձնած պարտավորությունները կատարելու հարցում, այնուամենայնիվ, դրանք քաղաքական պատասխանատվություն են ստեղծում Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում և ազդանշան են ուղարկում այն գործընկերոջը, որին ԵՄ-ն այլևս չի վստահում։
«Իմ սիրելի արտահայտությունն այս հարցին պատասխանելու համար, իհարկե, Rolling Stones-ից է. «Դուք միշտ չէ, որ կարող եք ստանալ այն, ինչ ուզում եք», – ասաց Լանգեն։
«Բայց երկրորդ արտահայտությունն է. «Եթե շատ ջանք թափես, կստանաս այն, ինչ քեզ անհրաժեշտ է», և սա է ամենակարևորը»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում G7 գագաթնաժողովի երկրորդ օրը շարունակվում է. Լուսանկար
Ջորդան Բարդելան վերադառնում է Եվրոպա, ինչ սպասել
Պատերազմներ, սակագներ և արհեստական բանականություն. Ի՞նչ սպասել Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովից