16/06/2026

EU – Armenia

Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Եվրամիությունը Եվրոպայի անվտանգության SAFE ծրագրի շրջանակներում Ֆրանսիային 15 միլիարդ եվրո փոխառություն կտրամադրի։

Այդ մասին լրագրողներն ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։

«Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովին ընդառաջ նա մամուլի ասուլիս է անցկացրել։ «Երեքշաբթի մենք Ֆրանսիայի հետ փոխառության մասին համաձայնագիր կստորագրենք։ Շնորհիվ իր ռազմական հզոր արդյունաբերության Ֆրանսիան եվրոպական անվտանգության առանցքային երկիր» է,- ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։

Նրա գնահատմամբ, SAFE-ն եվրոպական երկրներին «կօգնի հզորացնել ռազմական հնարավորությունները, կպահպանի նրանց ռազմաարդյունաբերական համալիրը և Ուկրաինային աջակցելու հնարավորությունները»։

Ֆոն դեր Լայենը հստակեցրել է, որ այդ փոխառությունը ներառյալ՝ Եվրահանձնաժողովը արդեն իսկ անդամ երկրներին 78 միլիարդ եվրո վարկ է տրամադրել կամ SAFE ծրագրով նախատեսված 150 միլիարդ եվրո ծախսերի կեսից ավելին։

Եվրամիության ղեկավարները «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովին հրավիրվել են, որպեսզի մասնակցեն ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման քննարկումներին։ Դրանց կմասնակցի նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։

Այդուհանդերձ, քաղաքական դիտորդները կարեւորում են Մակրոն-Թրամփ և Թրամփ-Զելենսկի բանակցությունները։ Եվրահանձնաժողովի կողմից Ֆրանսիային 15 միլիարդ եվրո փոխառության տրամադրումը այս համատեքստում կարելի է համարել Ֆրանսիայի նախագահին ցուցաբերած աջակցություն՝ Դոնալդ Թրամփի հետ, ամենայն հավանականությամբ, շատ բարդ բանակցություններից առաջ։

Հաշվի առնելով իրողությունը, որ «եվրոպական եռյակը» մինչ այդ հանդիպել է Լոնդոնում, երևի, պետք է եզրակացնել, որ Եվրամիության անվտանգության ապահովման հարցում Ֆրանսիայի առաջատար դերը համաձայնեցվել է Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի հետ։

Այս առումով մայիսի 9-ին Մոսկվա այցից հետո չափազանց ուշագրավ տեսակետ է արտահայտել Սլովակիայի վարչապետ Ֆիցոն։ Նրա կարծիքով, Եվրամիության «հեղինակությունը լիովին կարող է վերականգնել միայն Մակրոնը»։

Ֆրանսիայի նախագահը ավարտում է պաշտոնավարության երկրորդ շրջանը։ Եթե նրան հաջողվի առաջիկայում Ֆրանսիայի ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնել և միաժամանակ խթանել ԵՄ անդամ երկրների ռազմական հնարավորությունները, ապա, թերևս, նա ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրյուսելի դիվանագետները սգում են ԱՄՆ-ի կողմից կազմակերպված «նմանախոհ» ընթրիքների ավարտը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան և Եվրոպայի նոր ռազմավարական իրականությունը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի խորհրդարանը ընդունեց երկու ժամկետի սահմանափակում՝ խոչընդոտելով Օրբանի վերադարձը

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկնարկում է «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա 2026»-ը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տարիներ շարունակ վտանգի մասին ահազանգել են. Ինչ է պատմում մայրը․ Փամբակում դեռ որոնում են քույրերին․ Տեսանյութ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական արհեստական ​​բանականության «B պլանի» առաջարկը

16/06/2026 infomitk@gmail.com