Ինձ համար դա շատ վիրավորական է. Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան

Շիրակի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը դատական նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ մոտ օրերս կլրանա իր կալանավորման մեկ տարին, որը նա համարում է ապօրինի։
Աջապահյանի խոսքով՝ այդ ժամանակահատվածը, չնայած ազատազրկմանը, իր կյանքի կարևոր փուլերից մեկն է եղել։ Նա նշեց, որ բացառությամբ առաջին ատյանի դատարանում տեղի ունեցած դատական գործընթացների, մնացած ժամանակը հնարավորություն է տվել մտորումների, աղոթքի և անցած կյանքի վերարժևորման համար։ Հատկապես կարևորեց Բագրատ և Արշակ սրբազանների հետ ունեցած շփումները, իսկ վերջին ամիսներին՝ նաև առանձնության պայմաններում անցկացրած ժամանակը։
Նրա խոսքով՝ դատարանի որոշմամբ սահմանափակվել են իր շփումները, սակայն այդ հանգամանքն օգտագործել է ինքնամփոփ աշխատանքի, հոգևոր կենտրոնացման և սեփական կյանքի վերաիմաստավորման համար։ Աջապահյանը հայտարարեց, որ ցանկանում է իր աջակիցներին փոխանցել՝ այս շրջանը, անկախ դժվարություններից, իր համար եղել է արժեքավոր փորձառություն։
Միևնույն ժամանակ նա ընդգծեց, որ չի պատրաստվում երախտագիտություն հայտնել այն անձանց, որոնք, իր համոզմամբ, ստեղծել են այս իրավիճակը սեփական նպատակների համար։ Աջապահյանի կարծիքով՝ այդ մարդիկ պատասխանատվություն են կրելու իրենց գործողությունների համար՝ եթե ոչ օրենքի, ապա Աստծո առաջ։
Շիրակի թեմի առաջնորդը կրկին պնդեց, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքներն անհիմն են։ Նա հայտարարեց, որ չի ընդունում մեղադրանքի որևէ դրվագ, իրեն մեղավոր չի ճանաչում և չի ճանաչելու։ Աջապահյանի խոսքով՝ ինքը որևէ հանցանք չի կատարել և ամբողջ կյանքում ծառայել է Հայաստանի Հանրապետությանը։
Նա նաև ընդգծեց, որ վիրավորական է համարում այն հանգամանքը, որ այսօր դատվում է Հայաստանի Հանրապետության անունից իրականացվող գործընթացի շրջանակում, մինչդեռ իրեն մշտապես համարել է անմեղ և հավատարիմ պետության շահերին. «Իմ ամբողջ կյանքը եղել է նվիրում ՀՀ-ին և ինձ համար պարզապես վիրավորական է, որ ես դատվում եմ «հանուն» Հայաստանի Հանրապետության»:
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ
Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան
Փաշինյանի հաթաթաներն ու բղավոցները․ Մեր հասարակության փրկությունը ձեր վախերի հաղթահարումն է