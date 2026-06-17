Հայտնի են Հայաստանի ֆուտզալի Բարձրագույն խմբի մրցաշրջանի լավագույնները. Լուսանկարներ

Հունիսի 15-ին կայացել է ՀՖՖ ֆուտզալի կոմիտեի նիստը, որի ընթացքում ամփոփվել են Հայաստանի ֆուտզալի Բարձրագույն խմբի 2025/26 մրցաշրջանի արդյունքները և որոշվել մրցաշրջանի լավագույները։
Կոմիտեի անդամների միաձայն որոշմամբ՝ Հայաստանի ֆուտզալի Բարձրագույն խմբի 2025/26 մրցաշրջանի լավագույն մարզիչ է ճանաչվել «Երևան» ակումբի գլխավոր մարզիչ Խաչատուր Միքայելյանը։ Նրա գլխավորությամբ «Երևանը» հասել է առաջնության եզրափակիչ, որտեղ զիջել է «Յունիսպորտին»։
Մրցաշրջանի լավագույն ֆուտզալիստի կոչմանն արժանացել է «Յունիսպորտի» ֆուտզալիստ Միհրան Դերմենջյանը։
Բաց մի թողեք
Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում
էդ տղուն ունեցած մարդը, չէր կարող անել ոչ մի անօրինական բան. Հերոս Կարեն Բադոյանի քույրը` հոր կալանավորման մասին. Լուսանկար
Կիևյան կամուրջը 2 ամիս փակ կլինի․ ինչ է առաջարկվում