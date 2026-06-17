17/06/2026

EU – Armenia

Պարտավորվում ենք մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա և զենք մատակարարել Ուկրաինային․ G7 երկրների խոստումը

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Ֆրանսիայում կայացած «Մեծ յոթնյակի» գագաթնաժողովում երկրները համաձայնել են նոր պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական գազի և նավթի դեմ։ Այս մասին ասվում է «Մեծ յոթնյակի» առաջնորդների եզրափակիչ հայտարարության մեջ։

«Մենք պարտավորվում ենք մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա։ Այս համատեքստում կուժեղացնենք մեր պատժամիջոցները, այդ թվում՝ նավթի և գազի ոլորտի դեմ միջոցառումները», – ասվում է փաստաթղթում։

Նշվում է, որ հիմա «հարմար պահն» է Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների համար, քանի որ Դոնալդ Թրամփը համաձայնագիր է կնքել Իրանի հետ՝ Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ, որով անցնում են նավթի և գազի մեծ ծավալներ։

«Մեծ յոթնյակի» երկրները հայտարարել են նաև, որ «միասնական են Ուկրաինային իրենց անսասան աջակցության հարցում, որը պաշտպանում է իր ազատությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը»։

«Վերահաստատում ենք մեր համերաշխությունն Ուկրաինայի ժողովրդին, որը տառապում է կարևորագույն ենթակառուցվածքների և մշակութային ժառանգության վրա հարձակումներից։ Մենք բարձ ենք գնահատում Ուկրաինայի դիմակայունությունը և վերջին ամիսներին մարտադաշտում ձեռք բերված հաջողությունները և ընդգծում ենք այնտեղ այժմ նկատվող նոր թափը», – շարունակում է հայտարարությունջ։

Առաջնորդները համաձայնել են ավելացնել Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, խափանող սարքերի, հեռահար հրթիռների և այլ զենքի մատակարարումները։ Նրանք նաև խոստացել են քննարկել Ուկրաինային այնպիսի լիցենզիաներ տրամադրելու հնարավորությունը, որոնք թույլ կտան ավելացնել ռազմական արտադրությունը երկրի տարածքում։

Ավելին` G7-ը խոստացել է շարունակել աջակցել Ուկրաինային էներգետիկայի ոլորտում՝ առաջիկա ձմռանը գոյատևելու հարցում։

G7-ի կազմում են Գերմանիան, ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Ճապոնիան և Կանադան։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ գաղտնի առևտրային բանակցողը, ով Թրամփին ստիպեց սպասել. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում G7 գագաթնաժողովի երկրորդ օրը շարունակվում է. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորդան Բարդելան վերադառնում է Եվրոպա, ինչ սպասել

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում

17/06/2026 infomitk@gmail.com