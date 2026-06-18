18/06/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն և Իրանը խաղաղության մասին նախնական համաձայնագիր են ստորագրել

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Դոնալդ Թրամփն ու Մասուդ Փեզեշքիանը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխըմբռնման հուշագիրը։

Այն հաստատել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի ԱԳՆ-ն: Փոխըմբռնման հուշագիրը 60 օր ժամկետով ենթադրում է ռազմական գործողությունների դադարեցում բոլոր ճակատներում, ներառյալ Լիբանանը, Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացում և Իրանի վերականգնման հիմնադրամի ստեղծում: Այս ամսին փոխանցում է bbc.com-ը։

«Այն ստորագրված է։ Ստորագրվել է Վերսալում: Ես հենց նոր ստորագրեցի այն»,-հաստատել Է Թրամփը Վերսալյան պալատում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո:

Ընդ որում, Թրամփը հերթական անգամ սպառնացել է վերսկսել հարձակումները, եթե Իրանը չկատարի իր պարտավորությունները:

Հուշագրի տակ իր ստորագրությունն է դրել նաև Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին և Պուտինը ցանկանում են խոսել, բայց չգիտեն՝ ինչպես. Թրամփ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան և Լեհաստանը պատրաստվում են ընդլայնել իրենց պաշտպանական համագործակցությունը

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը խոստանում է շարունակել պայքարել ԵՄ-ի դեմ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նոր քաղաքական թվաբանությունը։ Չորս նորանշանակ վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդների սեղանին

18/06/2026 infomitk@gmail.com