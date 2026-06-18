18/06/2026

EU – Armenia

Ամենամասշտաբային հարվածը Մոսկվային՝ պատերազմի սկզբից ի վեր․ պայթյուններ, ավերածություններ, հրդեհներ

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գիշերը ոչնչացրել են 555 անօդաչու թռչող սարք Ռուսաստանի 17 շրջաններում, ինչպես նաև Ղրիմում և Ազովի ծովի երկնքում։ ԱԹՍ-ների զանգվածային հարվածների է ենթարկվել Մոսկվան։

Սա, ըստ միջազգային լրատվամիջոցների, դարձել է երկու տարվա ընթացքում ուկրաինական անօդաչուների ամենախոշոր հարձակումը Մոսկվայի վրա։

Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ խոցվել է Մոսկվայի ուղղությամբ թռչող արդեն 194 անօդաչու։ Մոսկվայի Կապոտնյայի շրջանի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել։

Ավելի վաղ նա հայտնել էր, որ անօդաչու թռչող սարքի բեկորներն ընկել են «Սադովոդ» առևտրի կենտրոնի տարածքում։

Ռոստովի նահանգապետը հայտնել է, որ հունիսի 18-ի գիշերը Կամենսկ-Շախտինսկի քաղաքում և Ռոստովի մարզի հինգ շրջաններում մոտ 60 անօդաչու թռչող սարք է խոցվել։ Գուկովո քաղաքում մեկ մարդ զոհվել է, մի քանիսը՝ վիրավորվել։

Ռուսաստանն էլ հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային։ Երկրի ռազմաօդային ուժերի տեղեկացմամբ՝ հունիսի 18-ի գիշերը ռուսական զորքերը երկրի ուղղությամբ արձակել են յոթ «Իսկանդեր-Մ/Ս-400» բալիստիկ հրթիռ և տարբեր տեսակի 239 հարձակողական անօդաչու թռչող սարք Հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել չորս «Իսկանդեր-Մ/Ս-400» բալիստիկ հրթիռ և 212 ԱԹՍ։Ռուսական զորքերը հրթիռային հարված են հասցրել Կիևին և Պոլտավային։

BBC-ի ռուսական ծառայությունը, վկայակոչելով տեղական իշխանություններին, հաղորդել է, որ այս քաղաքներում մի քանի պայթյուն է լսվել։

Ռուսական կողմը հարձակման համար մեղադրել է Ուկրաինային։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասում է Զելենսկին նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից հետո

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը խաղաղության մասին նախնական համաձայնագիր են ստորագրել

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամենամասշտաբային հարվածը Մոսկվային՝ պատերազմի սկզբից ի վեր․ պայթյուններ, ավերածություններ, հրդեհներ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ Մետրոյում վիճաբանած արցախցու երեխան հաղթել է թուրք մրցակցին. Լուսանկար

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը. ՄԻԵԴ

18/06/2026 infomitk@gmail.com