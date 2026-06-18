Ինչպես Մակրոնը համոզեց Թրամփին G7-ում։ Մինչև հաջորդ վեճը

Ֆրանսիայի նախագահը անսպասելի դիվանագիտական հաղթանակ տարավ՝ համատեղ հայտարարությամբ ապահովելով ԱՄՆ առաջնորդի աջակցությունը Ուկրաինային։
ԷՎԻԱՆ-ԼԵ-ԲԵՆ, Ֆրանսիա — Ֆրանսիայում G7-ի առաջնորդների գագաթնաժողովում վճռորոշ պահը տեղի ունեցավ երեքշաբթի օրը, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ցուցադրեց Կիևի այրվող Վերափոխման տաճարի լուսանկարները և ցույց տվեց դրանք Դոնալդ Թրամփին։
G7-ի երեք պաշտոնյաների խոսքով՝ կրակի մեջ գտնվող ոսկեգույն գմբեթների տեսարանը և 11-րդ դարի ճարտարապետական գանձին ռուսական ավիահարվածի հասցրած վնասը տեսանելիորեն հուզեցին ԱՄՆ նախագահին։
Նրանք զգացին, որ Զելենսկու միջամտությունը, հավանաբար, վերջին խթանն էր, որը Թրամփին դրդեց ավելի վճռականորեն աջակցել Ուկրաինային չորեքշաբթի օրվա համատեղ հայտարարության մեջ։ «Կարծում եմ՝ [նա] իսկապես հուզվեց», – ասաց G7-ի պաշտոնյաներից մեկը, որին թույլատրվեց անանուն մնալ՝ մասնավոր հանդիպումները քննարկելու համար։
Թեև լուսանկարները ցուցադրողը Զելենսկին էր, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր, որը՝ որպես հյուրընկալող, բեմադրել էր գագաթնաժողովը և մշակել, թե ինչպես գրավել անկայուն ամերիկացի առաջնորդին։
Ալպյան Էվիան-լե-Բեն առողջարանային քաղաքում հանդիպման սկզբնական սպասումը դիվանագիտական ձախողում էր, որտեղ նույնիսկ Թրամփին վաղաժամ ֆինանսական օգնություն տրամադրելուց կանխելը կհամարվեր հաջողություն, բայց Մակրոնը, ի վերջո, անսպասելիորեն հաջողության հասավ՝ Թրամփին համոզելով և նրան ստիպելով պարտավորվել ավելի շատ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Կիևին։
Դա դիվանագիտական հաղթանակ էր, որը կառուցվել էր Թրամփին գովաբանելու և նրա առաջնահերթություններին համապատասխանելու տարիների աշխատանքի վրա՝ այս դեպքում՝ ականազերծող սարքերից մինչև չինական հազվագյուտ մետաղներ։
Երբ խոսքը հասավ նրան Ուկրաինայի հարցում համոզելու մասին, Մակրոնը երկուշաբթի երեկոյան ընթրիքի ժամանակ գլխավորեց G7-ի մյուս առաջնորդներին, որտեղ նրանք իրենց ուղերձները հարմարեցրին համաշխարհային ուժային քաղաքականության վերաբերյալ Թրամփի երկակի տեսակետին՝ ներկայացնելով Ուկրաինային որպես հաղթող, իսկ Ռուսաստանին՝ որպես պարտվող պատերազմի վերջին փուլում։
Երկուշաբթի օրվա ընթրիքի ժամանակ Ժնև լճի մոտ նայելով՝ G7-ի ղեկավարները մանրամասն քննարկեցին Մերձավոր Արևելքը և ռազմավարական առումով գովեստի խոսքեր ասացին Թրամփի՝ Իրանի հետ կնքված գործարքի մասին։
«Նրանք միասին բացատրեցին Թրամփին, որ Զելենսկին հաղթում է, քանի որ Ռուսաստանը… չի կարող անցնել առաջնագիծը և նույնիսկ տարածքներ է կորցնում», – ասաց եվրոպացի դիվանագետը։
«Եվ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածել քաղաքացիական անձանց, սրբավայրերին», – հավելեց դիվանագետը։ Հիմնական ուղերձն այն էր, որ վիրավոր Մոսկվան հուսահատվում է և վայրենաբար հարվածում է։
Հաջորդ օրը միկրոֆոնի վրա հայտնվելով՝ Մակրոնը Զելենսկիին ասաց, որ զրույցը «դժվար» է եղել, նախքան քննարկելը, թե ինչպես լավագույնս գործ ունենալ Թրամփի հետ։
Քիչ բան էր թողնվել պատահականության վրա
Աշխատողները ժամանակավոր կառույց են կառուցում Կիևի Սուրբ Վերափոխման տաճարին հարվածած ռուսական հարվածներից հետո։ | Պաուլա Բրոնշտեյն/Getty Images
Նույնիսկ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, որը լարված հարաբերություններ ունի Ֆրանսիայի նախագահի հետ, գովաբանեց Մակրոնի դիվանագիտական հմտությունները և ընդունեց, որ նա «գերազանց աշխատանք է կատարել միջազգային ասպարեզում բարդ պահին»։
Դիվանագետները նշել են, որ, իհարկե, չկա որևէ երաշխիք, որ Մակրոնի այս շաբաթվա ջանքերը չեն խաթարվի Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև մեկ հեռախոսազրույցով։
Բայց առայժմ առնվազն ֆրանսիացի դիվանագետները կարող են հանգիստ շունչ քաշել՝ խուսափելով հնարավոր պայթյուններից և անհաջողություններից, որոնք կարող էին խափանել Մակրոնի կողմից սպասվող վերջին մեծ դիվանագիտական հանդիպումը։
Գովեստ և անկայունություն
Մակրոնն ինքը զայրանում է այն մտքից, որ նա պարզապես սիրաշահել է ԱՄՆ նախագահին՝ իր կողմը գրավելու համար։
Հեշտ է հասկանալ, թե որտեղից է գալիս այդ մեղադրանքը։ Ամիսներ շարունակ Ֆրանսիայի նախագահը անխոնջ աշխատել է Թրամփին Ֆրանսիա բերելու և նրան G7-ում տեղավորելու համար։ Սկզբում նա տեղափոխեց գագաթնաժողովի ամսաթիվը՝ թույլ տալով ԱՄՆ նախագահին իր ծննդյան օրը Սպիտակ տան մարգագետնում դիտել վանդակի մարտ, ապա հարմարեցրեց հյուրերի ցուցակը և վերջապես նրան շքեղ ընթրիք հյուրասիրեց Վերսալի պալատում։ (Մենյուն բաղկացած էր սպարժից, հավի բուրբոնեից, պանրից և շոկոլադե տորթից։)
Էվիան-լե-Բենում Թրամփի ուշացած ժամանումները և ծաղրերը, այդ թվում՝ տնտեսության վերաբերյալ նիստում նրա պնդումը, որ ինքն է «գլխավորը», անտեսվեցին։ Վերջնական հաղորդագրությունը Թրամփին շնորհավորեց ոչ թե մեկ, այլ երեք անգամ Իրանի հետ կնքված գործարքի համար։
Սակայն, չնայած Մակրոնը ակնհայտորեն զիջեց Թրամփին գոհ պահելու համար, լրագրողի հարցը, թե արդյոք Թրամփը արժանի էր այդ ամբողջ ջանքերին, դիպավ նյարդայնացնող մի նյարդի։ Մակրոնը կտրուկ պատասխանեց, որ առաջընթաց է գրանցել միայն իր սկզբունքային գծերին հավատարիմ մնալով, և ասաց, որ Թրամփի հետ իր հրապարակային անհամաձայնությունները խոսում են իրենց մասին։
«Եթե վերջին ամիսներին ես չունեի հաստատուն և հստակ դիրքորոշում, կարելի էր կասկածել Թրամփի հետ իշխանության դինամիկայի վրա», – ասաց նա։ «Գրենլանդիայի հարցի, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հարցում… ես միշտ շատ հստակ եմ եղել՝ թե՛ Վաշինգտոնում, թե՛ Դավոսում»։
Ի վերջո, բոլոր քծնանքները իսկապես արդյունք տվեցին
Մեծ յոթնյակի երկրները, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգները, աջակցեցին Ռուսաստանի դեմ ավելի շատ պատժամիջոցների կիրառմանը և չորեքշաբթի օրը խոստացան «անսասան աջակցություն» Կիևին՝ խոստանալով նոր պաշտպանական կարողություններ, միաժամանակ գովաբանելով նրա «նոր թափը» մարտադաշտում։
«Ուկրաինայի հարցում իրավիճակը փոխվում է», – թվիթերում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին ասել է. «Ուկրաինայի վերաբերյալ քննարկումներում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման մեջ փոփոխություն է եղել, մենք այս դիրքորոշումն ավելի իրատեսական ենք համարում մարտադաշտում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ»։
Կարևոր հանքանյութերի վերաբերյալ համատեղ հռչակագիրը նույնպես նշանավորեց Ֆրանսիայի նախագահի հաղթանակը, քանի որ առաջնորդները ստորագրեցին ճշգրիտ, չափելի պարտավորություն՝ մինչև 2030 թվականը կրճատել իրենց կախվածությունը չինական հազվագյուտ հողային հանքանյութերից։
Մակրոնը շտապեց հայտարարել հաղթանակի մասին։ «Օբյեկտիվորեն, այս G7-ը հաջողություն է», – ասաց նա չորեքշաբթի օրը։
Սակայն միշտ կլինի վախ, հաշվի առնելով Թրամփի հայտնի փոփոխական մոտեցումը եվրոպացիների համար կարևոր թեմաների նկատմամբ, որ ձեռքբերումները կարող են կարճատև լինել։
«Այն, որ Թրամփը անընդհատ փոխում է իր միտքը, այն իրականությունն է, որում մենք բոլորս ապրում ենք», – ասաց վերը մեջբերված եվրոպացի դիվանագետը։
Դիվանագիտական լար. Շատ բան կարող էր սխալ ընթանալ
Էվիան-լե-Բեն ժամանելուց առաջ Թրամփը կրկին սպառնաց 100 տոկոս սակագին սահմանել ֆրանսիական գինու վրա՝ ի պատասխան Ֆրանսիայի կողմից տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա սահմանված թվային ծառայությունների հարկի։ Մակրոնը պատասխանեց, որ ԱՄՆ նախագահի հետ կունենա «հարգալից, բայց վճռական քննարկում»։
Այնուհետև Մակրոնը չներկայացավ Թրամփի ժամանման համար նախատեսված պաշտոնական ընդունելությանը և այդքան էլ ոգևորված չթվաց հաջորդած երկկողմ հանդիպման ժամանակ։
TF1-ին տված հարցազրույցում հարցին, թե արդյոք Թրամփի կրկնվող սպառնալիքներն ու ծաղրերը անհանգստացնում են իրեն, Մակրոնը պնդեց, որ ինքը մնում է «պրագմատիկ»։
«Այսքան տարի անց, եթե ես վիրավորված լինեի, որոշ խնդիրներ կունենայի… Թրամփը պետք է մնա մինչև վերջ, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակի համաձայնությունների հասնել», – ասաց նա։
Այնուամենայնիվ, Մակրոնը և նրա դաշնակիցները նաև կարծում էին, որ, այս անգամ, իրենք որոշակի խաղաքարտեր ունեն Թրամփի հետ իրենց հարաբերություններում։ Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտ են եվրոպական ականազերծման հզորություններ՝ Հորմուզի նեղուցը վերաբանալու և Իրանի հետ պատերազմից հետո համաշխարհային նավթային առևտուրը կայունացնելու համար, ինչը Թրամփը բազմիցս պահանջել էր G7 գագաթնաժողովում։
ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների երկրորդ փուլը, եթե առաջին համաձայնագիրը ստորագրվի ուրբաթ օրը, կանդրադառնա Իրանի միջուկային ծրագրին և կներառի Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան՝ Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի 2015 թվականի պատժամիջոցների սկզբնական պահապանները։
ԱՄՆ-ն նաև մեծ ճնշման տակ է երկրի ներսում՝ Իրանի հետ նախնական համաձայնագրի խզման մտավախությունների պատճառով։ «Թրամփը մեր աջակցության կարիքն ունի։ Մենք նրան որոշակի մխիթարություն ենք տվել», – ասաց եվրոպացի պաշտոնյան։
Կարևոր է, սակայն, որ նույնիսկ Թրամփը, կարծես, գոհ էր Ֆրանսիայում արդյունքից, գոնե առայժմ։
«Կարծում եմ՝ նախագահ Մակրոնը… հիանալի աշխատանք կատարեց, ի դեպ, իսկապես հիանալի աշխատանք կատարեց», – ասաց նա։
Միայն հեռանալուց հետո Թրամփը հասկացավ, որ կա մի բան, որը նա պետք է բարձրացներ Ֆրանսիայի առաջնորդի հետ ունեցած ողջ բարյացակամության մեջ։
«Մենք չքննարկեցինք Գրենլանդիան։ Ես պետք է քննարկեի Գրենլանդիան»։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը և Զելենսկին լսել են, թե ինչպես են պլանավորում, թե ինչպես վարվել Թրամփի հետ
Թրամփը կրկին ուշադրությունը սևեռում է դեպի Ուկրաինա, և Կիևի դաշնակիցները մտահոգված են
Ֆոն դեր Լայենն ու Սթարմերը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում վերջին զարգացումները