Եվրոպական խորհրդի նոր քաղաքական թվաբանությունը։ Չորս նորանշանակ վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդների սեղանին

Չորս նոր վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդներին հինգշաբթի օրը Բրյուսելում՝ վերադասավորելով քաղաքական թվաբանությունը դաշինքի ամենահզոր որոշում կայացնող մարմնի ներսում։
Եվրոպական խորհրդի վերջին՝ ութ շաբաթ առաջ կայացած նիստից ի վեր, չորս անդամ երկրներում՝ կամ ԵՄ 27 կառավարությունների ղեկավարների մոտ 15 տոկոսում, ղեկավարության փոփոխությունները նոր անորոշություն են ստեղծել այն մասին, թե ինչպես կդասավորվեն առաջնորդները ԵՄ ամենամեծ մարտերում։
Փոփոխությունները տեղի են ունենում հենց այն ժամանակ, երբ կառավարությունները պատրաստվում են դաշինքի հաջորդ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի, էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին գործերի շուրջ մարտերին։
Գագաթնաժողովի շուրջ կախված է մեկ այլ հարց. Ո՞վ է ժառանգելու Վիկտոր Օրբանի երկար ժամանակ զբաղեցրած դերը։
Հունգարիայի նախկին վարչապետը տարիներ շարունակ հիասթափեցրել է գործընկերներին՝ խոչընդոտելով, հետաձգելով և բանակցելով ԵՄ որոշումների շուրջ։ Օրբանի պաշտոնից դուրս մնալու հետ մեկտեղ դիվանագետները փնտրում են նշաններ, թե որտեղ կարող է ընդդիմություն ի հայտ գալ Խորհրդի հաջորդ գլխում։
«Այդ չորսի հետ կապված ամենամեծ փոփոխությունը կլինի այն, ինչը չկա», – ասել է եվրոպացի դիվանագետը՝ նկատի ունենալով Օրբանին: Նրանց, ինչպես այս պատմության մյուս մասնակիցներին, թույլատրվել է անանուն մնալ՝ անկեղծորեն խոսելու համար։
ԵՄ-ամետ պահպանողականը. Հունգարիայի Պետեր Մագյարը
Մայիսի 9-ին պաշտոնը ստանձնելուց քառասուն օր անց՝ Հունգարիայի քաղաքական կարգը խաթարող ջախջախիչ հաղթանակից հետո, Պետեր Մագյարն արդեն վերափոխել է Բուդապեշտի հարաբերությունները Բրյուսելի հետ: Նրա կառավարությունը բացել է ԵՄ միլիարդավոր եվրոների միջոցներ, որոնք տարիներ շարունակ սառեցված էին եղել նախորդ Վիկտոր Օրբանի օրոք։
Ուկրաինայի հարցում մի կողմ քաշվելով և թույլ տալով Կիևին այս շաբաթ սկսել ԵՄ անդամակցության բանակցությունների առաջին փուլը՝ Մագյարն էլ ավելի է ամրապնդել իր հեղինակությունը որպես կառուցողական, եվրոպամետ առաջնորդ։ Բրյուսելում նախկին հունգարացի դիվանագետ և Եվրախորհրդարանի անդամ լինելով՝ նա լավ գիտի ինստիտուտները և ակնկալվում է, որ կխուսափի այն մարտական ոճից, որը բնորոշ էր Օրբանի դաշինքի հետ հարաբերություններին: Առաջին եվրոպացի դիվանագետը նրան նկարագրել է որպես «հմուտ» գործիչ։
Ավելի մեծ հարց է այն, թե որտեղ է Մագյարը՝ կենտրոնամետ աջ պահպանողականը, որի «Տիսա» կուսակցությունը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության մաս է կազմում, պահպանելու Օրբանի օրակարգի տարրերը: Էներգետիկայի հարցում նա խոստացել է Հունգարիային կտրել ռուսական ներմուծումից, բայց միայն մինչև 2035 թվականը, ինչը զգալիորեն գերազանցում է ԵՄ-ի 2027 թվականի նպատակը։
Միգրացիայի հարցում Մագյարը ազդարարել է նմանատիպ շարունակականության մասին: Նա պլանավորում է պահպանել Օրբանի կողմից 2015 թվականին կառուցված սահմանային ցանկապատը և դեմ է դաշինքի միգրանտների վերաբնակեցման քվոտաներին՝ լայնորեն համաձայնեցնելով իրեն այնպիսի առաջնորդների հետ, ինչպիսիք են Դանիայի Մետտե Ֆրեդերիկսենը և Լեհաստանի Դոնալդ Տուսկը: Պատահական չէ, որ վարչապետի պաշտոնում նրա առաջին պաշտոնական այցը Վարշավա էր: Նա նաև կոչ է արել վերակենդանացնել և ընդլայնել Կենտրոնական Եվրոպայի երկրների Վիշեգրադյան քառյակը։
Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև լարվածությունը կարող է կրկին ի հայտ գալ։ Սակայն, երբ հինգշաբթի օրը մադյարը քայլի Եվրոպա շենքի դրոշակակիր կարմիր գորգով, նա կժամանի նոր ընտրական մանդատով և ԵՄ-ի հետ նոր վերականգնված կապերով ոգեշնչված և, ի տարբերություն իր ուրախությամբ խափանող նախորդի, կդիտվի որպես ավելի կանխատեսելի գործընկեր։
Ուկրաինայի սկեպտիկը. Բուլղարիայի Ռումեն Ռադև
Բուլղարիայի նախկին նախագահը վերջ դրեց ներքաղաքական փակուղու տարիներին, երբ հրաժարական տվեց հունվարին, ստեղծեց իր սեփական կուսակցությունը և հաղթանակ տարավ հաջորդած ընտրություններում։ Չնայած նա նախկինում մասնակցել է Եվրոպական խորհրդի նիստերին սահմանադրական առանձնահատկության պատճառով, որը արգելում էր ժամանակավոր վարչապետներին ներկայացնել Սոֆիան Բրյուսելում, սա նրա առաջին գագաթնաժողովը կլինի որպես կառավարության ղեկավար։
Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը խոսում է լրատվամիջոցների հետ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ 2026 թվականի մայիսի 18-ին Բեռլինում կայացած բանակցություններից հետո։ | Sean Gallup/Getty Images
Նրա ժամանումը կարող է բարդացնել ԵՄ-ի միասնական ճակատը Ուկրաինայի հարցում պահպանելու ջանքերը։
Ռադևը անցյալ տարի պնդում էր, որ Կիևը «դատապարտված է» Ռուսաստանի դեմ պատերազմում և դեմ էր ԵՄ ռազմական օգնության ավելացմանը կամ Ուկրաինա «ավելի շատ զենքի մատակարարմանը»։ Նա նաև մեղադրեց եվրոպացի առաջնորդներին Ուկրաինայի հակահարձակմանը աջակցելու համար՝ ասելով, որ դրա հետևանքով «հարյուր հազարավոր» զոհեր են եղել։
Նա հիշարժան կերպով բախվեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ 2023 թվականին հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող հանդիպման ժամանակ, երբ Ուկրաինայի առաջնորդը հրապարակավ հանդիմանեց նրան այն բանի համար, ինչը քննադատները նկարագրում էին որպես Կրեմլի բարեկամական դիրքորոշում։ Այս դրվագը Ռադևին դասեց այն ճամբարում, որի մեջ էր նաև Սլովակիայի Ռոբերտ Ֆիցոն, որը Արևմուտքի կողմից Ուկրաինային աջակցության մեկ այլ հաճախակի քննադատ է և Մոսկվայի հետ ավելի ջերմ հարաբերություններ է հաստատել։
Բրյուսելի մի քանի ներքին մարդիկ արդեն զգուշավոր են։ Երկրորդ և երրորդ եվրոպացի դիվանագետների կարծիքով՝ Բուլղարիան կարող է խոչընդոտ դառնալ Ռուսաստանի դեմ ապագա պատժամիջոցների շուրջ բանակցություններում։ ԵՄ-ն հույս ունի հաստատել 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթը առաջիկա ամիսներին, սակայն երկրորդ դիվանագետն ասել է, որ Սոֆիան արդեն «հանձնվում է», չնայած նրա առարկությունների աղբյուրը մնում է անհասկանալի։
Այնուամենայնիվ, երրորդ դիվանագետը կասկածի տակ է դրել, թե արդյոք Ռադևը պատրաստ կլինի կամ կկարողանա խաղալ այնպիսի խոչընդոտող դեր, որը երկար ժամանակ զբաղեցրել է Օրբանը Խորհրդում։
Իսրայելի պաշտպանը՝ Սլովենիայի Յանեշ Յանշան
Բրյուսելում ծանոթ դեմք Յանեշ Յանշան վերադառնում է Եվրոպական խորհուրդ՝ չորրորդ անգամ Սլովենիայի վարչապետի պաշտոնում։ Նրա վերադարձը սեղանին ավելացնում է ևս մեկ աջակողմյան պոպուլիստի՝ իրեն Թրամփի երկրպագու անվանող, որը կռվարար հարաբերություններ ունի լրատվամիջոցների հետ։ Ծանոթ է հնչում։
Սլովենիայի վարչապետ Յանեշ Յանշան ժամանում է ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովից առաջ, որը տեղի կունենա Տիվատի Պորտո Մոնտենեգրոյում 2026 թվականի հունիսի 5-ին։ Սավո Պրելևիչ/AFP via Getty Images
Յանշան իսկապես ունի Օրբանի նման միտումներ։ Սակայն կա մեկ էական տարբերություն. Սլովենիայի առաջնորդը Ուկրաինայի ամենահաստատուն կողմնակիցներից մեկն է, որը աջակցում է ինչպես ռազմական օգնությանը, այնպես էլ Կիևի ԵՄ անդամակցության ձգտմանը։ Նա նաև Ուկրաինա է այցելել Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման առաջին շաբաթներին՝ որպես համերաշխության դրսևորում։
Յանշան կարող է ավելի խոչընդոտող լինել Իսրայելի հարցում։
Հունիսի 12-ի գագաթնաժողովի եզրակացությունների նախագծի համաձայն, ԵՄ մի քանի երկրներ ցանկանում են պատժամիջոցներ կիրառել Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի նկատմամբ՝ Գազա ուղևորվող օգնության նավատորմում ձերբակալված եվրոպացիների նկատմամբ վերաբերմունքի համար։ Սակայն, ինչպես սպասվում է, Յանշան դեմ կլինի նման միջոցառումներին, ինչպես նաև այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Գերմանիան և Չեխիան։
Վերջին շաբաթներին նա ավելի հեռու է գնացել, քան Իսրայելի շատ եվրոպական պաշտպաններ՝ չեղյալ հայտարարելով Սլովենիայի կողմից Իսրայելի նկատմամբ սահմանված զենքի էմբարգոն և վերացնելով Բեն-Գվիրի և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի մուտքի արգելքը։ Իսրայելը հետագայում հայտարարեց Լյուբլյանայում դեսպանատուն բացելու ծրագրերի մասին, որը Յանշան որակեց որպես «Սլովենիա-Իսրայել հարաբերությունների նոր դարաշրջան»։
Այնուամենայնիվ, այդ դիմադրությունը կարող է որոշիչ չլինել։ Եթե Գերմանիան մեղմացնի իր դիրքորոշումը պատժամիջոցների վերաբերյալ, մյուս դեմ կողմերը, այդ թվում՝ Սլովենիան, կարող են ավելի պատրաստակամորեն համաձայնվել դրան, ըստ առաջին եվրոպացի դիվանագետի։
Ռուսաստանի բազեն. Լատվիայի Անդրիս Կուլբերգսը
Անցյալ ամիս Լատվիայի խորհրդարանը քվեարկեց նավթամոլ գործարար, քաղաքական գործիչ Անդրիս Կուլբերգսին նոր վարչապետ նշանակելու օգտին, այն բանից հետո, երբ Լատվիայի օդային տարածք ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի պատահական ներխուժման հետևանքով առաջացած քաղաքական ճգնաժամը հանգեցրեց նախկին վարչապետ Էվիկա Սիլինայի հրաժարականին։
Լատվիայի նոր վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսը ելույթ է ունենում մամուլի ասուլիսում՝ Ռիգայի Սեյմում 2026 թվականի մայիսի 28-ին կառավարության նախարարների նոր կաբինետի հաստատման քվեարկությունից հետո։ Գինտս Իվուսկանս/AFP via Getty Images
Կուլբերգսն առաջին անգամ խորհրդարան է մտել 2022 թվականին, որևէ կուսակցության չի պատկանում և երբեք նախարար չի եղել, բայց ունի լայն կոալիցիայի աջակցությունը: Լատվիայի խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը չորս ամիս առաջ նրա կառավարության առաջնահերթությունը երկրի անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պաշտպանության ամրապնդումն է՝ ապագա օդային տարածքի խախտումներին ավելի լավ արձագանքելու համար։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ դաշինքի առաջնորդները պատրաստվում են հինգշաբթի և ուրբաթ քննարկել, թե ինչպես ապահովել դաշինքի օդային տարածքը արևելյան թևում, ըստ գագաթնաժողովի եզրակացությունների նախագծի, և արտահայտել «լիակատար համերաշխություն» նման սպառնալիքների ենթարկված անդամ երկրների հետ։
Լատվիայի վարչապետը խոստացել է շարունակել Ռիգայի անսասան աջակցությունը Ուկրաինային՝ Կիևի հետ անօդաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրելով իր վարչապետության առաջին օրերին: Լատվիան ԵՄ-ի ամենամեծ պաշտպանական ծախսեր կատարող և Ռուսաստանին որպես «բազեներ» ճանաչող գործընկերներ Լեհաստանի, Լիտվայի և Էստոնիայի հետ ընկերակցությամբ է։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ
G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ
Հունաստանի իշխող կուսակցությունը քննարկում է այս աշնանը վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու հարցը