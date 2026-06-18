«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասում է Զելենսկին նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից հետո

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մասնակցում է Բեռլինում Գերմանիայում կայանալիք գերմանա-ուկրաինական կառավարական խորհրդակցություններից առաջ կազմակերպված ողջույնի արարողությանը:
Ուկրաինայի նախագահը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Կիևը կարձագանքի բոլոր ռուսական հարձակումներին, և որ Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա առավոտյան հարվածը՝ ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից այս շաբաթվա սկզբին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտպանվող տաճարի վրա հարձակման, «լիովին արդարացված» էր։
«Եթե Պուտինը չի ցանկանում ավարտել այս պատերազմը և ցանկանում է շարունակել այն, մենք լուռ չենք նստի, մենք կպատասխանենք», – ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հինգշաբթի առավոտյան Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա Ուկրաինայի կողմից հարվածի վերաբերյալ իր մեկնաբանություններում։
«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասել է Զելենսկին։
Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ Կիևի կողմից Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարվածը Կիևի պատասխանն է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ամենակարևոր պատմական և կրոնական խորհրդանիշներից մեկի՝ Կիև-Պեչերսկի Լավրայի վրա հարձակմանը։
«Մենք Լավրայում էինք, և ես ասացի, որ կպատրաստենք պատասխան, և դուք կտեսնեք այն։ Կարծում եմ՝ դուք հիմա տեսնում եք դա», – ասել է Զելենսկին՝ պնդելով, որ Կիևի միակ ցանկությունը Ռուսաստանի հետ պատերազմի ավարտն է։
«Մենք չենք ուզում այս պատերազմը և երբեք էլ չենք ուզում։ Բոլորը գիտեն դա, և մեր գործընկերները նույնպես գիտեն դա», – բացատրել է նա։
Զելենսկին նաև ընդգծել է, որ Մոսկվայի ՀՕՊ-ը՝ երկրում ամենաուժեղը և ամենակատարյալը, չի կարողացել կասեցնել Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքի հարձակումը, որը նա անվանել է «լիովին արդարացված»։
«Ինչպես բոլորդ տեսնում եք, անկախ Մոսկվայի կողմից գործող ՀՕՊ երեք օղակներից, մենք ասել ենք, որ կհարվածենք դրանց», – ասել է նա։
Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը Ռուսաստանի ամենամեծերից մեկն է, որը մատակարարում է Մոսկվայի վառելիքի շուկայի մոտ 40%-ը և տարածաշրջանի բենզինի մեծ մասը։
Այն նաև ավիացիոն վառելիք է մատակարարում Մոսկվայի բոլոր չորս խոշոր օդանավակայաններին և ունի տարեկան ավելի քան 12 միլիոն տոննա հում նավթի վերամշակման հզորություն, ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի։
Մոսկվայի կողմից Կիև-Պեչերսկի Լավրայի վրա հարվածը «Ռուսաստանի կողմից քրիստոնեական մշակույթի դեմ ուղղված ամենալուրջ հանցագործություններից մեկն է»:
Նախագահական WhatsApp զրույցում լրագրողների հետ զրույցում Զելենսկին նաև կոչ արեց ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։
Նա պնդեց, որ պատժամիջոցները պետք է ուղղված լինեն երկրի էներգետիկ ոլորտին, ստվերային նավատորմին, նավթի և գազի եկամուտներին, բանկային համակարգին, զենքի արտադրությանը և պաշտպանական արդյունաբերությանը, «որպեսզի Ռուսաստանը հասկանա, որ պատերազմ սկսելու իմաստ չկա»։
«Գլխավորն այն է, որ ռուս ժողովուրդը սկսի գիտակցել, որ այս պատերազմը վարում է միայն մեկ մարդ՝ Պուտինը, մինչդեռ ժողովուրդն է վճարում ամեն ինչի գինը»։
Ահա թե ինչու Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի վրա ճնշումը պետք է ուժեղանա Ուկրաինայից, Եվրոպայից և ԱՄՆ-ից, ասաց Զելենսկին։
«Ժամանակն է նաև, որ ռուսները ուշքի գան և ճնշում գործադրեն իրենց առաջնորդի վրա», – եզրափակեց նա։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն և Իրանը խաղաղության մասին նախնական համաձայնագիր են ստորագրել
Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար
Զելենսկին և Պուտինը ցանկանում են խոսել, բայց չգիտեն՝ ինչպես. Թրամփ