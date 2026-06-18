Չեռնոգորիան չպետք է չափազանց երկար սպասի լիիրավ անդամակցությանը

Չեռնոգորիան ասում է, որ «երեք տարին բավարար է» երաշխիքների համար, և Պոդգորիցան պետք է պահպանի իր արտաքին քաղաքականության վետոն
Չեռնոգորիան չպետք է ենթարկվի նույն երաշխիքներին, ինչ ԵՄ անդամակցության մյուս հավակնորդները, Euractiv-ին տված հարցազրույցում ասել է երկրի ԵՄ հարցերով նախարար Մայդա Գորչևիչը։
Երկուշաբթի օրը ԵՄ ընդլայնման հարցերով պատասխանատու Մարտա Կոսը հայտարարել է, որ ԵՄ նոր անդամ երկրները կարող են փորձնական միջոցառումների և սահմանափակումների ենթարկվել անդամակցությունից հետո ավելի քան մեկ տասնամյակ։
Նրա առաջարկները հնչում են այն ժամանակ, երբ ԵՄ առաջնորդները քննարկում են, թե արդյոք նոր անդամները պետք է խուսափեն ազգային վետո կիրառել դաշինքի ամենավիճելի հարցերի, ինչպիսին է արտաքին քաղաքականությունը, վերաբերյալ։
«Մենք դեմ չենք ողջամիտ անցումային ժամանակահատվածին», – ասել է Գորչևիչը, Չեռնոգորիայի կենտրոնամետ «Եվրոպան հիմա» շարժման ԵՄ-ի կողմնակից նախարարը, որը 2023 թվականից ի վեր աշխատել է որպես երկրի ԵՄ հարցերով նախարար։
Նա առաջարկել է երեք տարվա անցումային շրջան՝ նշելով, որ նախորդ անդամակցության պայմանագրերը ներառում էին նմանատիպ տևողության կարգավորումներ։ Այնուամենայնիվ, համեմատությունը միայն այսքան հեռու է գնում. Խորվաթիայի անդամակցության պայմանագիրը ներառում էր անցումային կարգավորումներ որոշակի քաղաքականության ոլորտներում, բայց ոչ նախադեպ՝ Խորհրդում քվեարկության լիարժեք իրավունքից զրկելու համար։
«Երեք տարին բավարար է», – ասաց Գորչևիչը՝ պնդելով, որ սա նոր կառավարությանը կտա «մեկ մանդատ»՝ ցույց տալու համար, որ ինքը «բանական և հաշվետու գործընկեր» է։
Նա առաջարկեց, որ 10-ամյա փորձաշրջանը այլ հարց կլինի։
Նա պնդեց, որ Չեռնոգորիան եզակիորեն որակավորված է ԵՄ անդամակցության համար և, հետևաբար, արժանի է ավելի կարճ անցումային շրջանի, քան Մոլդովան, Ուկրաինան և Ալբանիան՝ բոլոր թեկնածու երկրները ձգտում են հնարավորինս շուտ միանալ դաշինքին։
«Հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, հաշվի առնելով մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումները, […] արտաքին անվտանգության քաղաքականությունը, ՆԱՏՕ-ն, փոքր բնակչությունը և այլն», – ասաց Գորչևիչը։
Euractiv-ը հանդիպեց Գորչևիչում անմիջապես այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանը հաստատեց իր գնահատականների ցանկը Արևմտյան Բալկանների փոքր երկրի համար։
«Այս զեկույցի հիմնական ուղերձը հստակ է. Չեռնոգորիան մնում է ԵՄ ընդլայնման գործընթացի առաջատարը», – չորեքշաբթի օրը ասաց սլովենացի լիբերալ եվրապատգամավոր Մարյան Շարեցը, որը գրիչը ձեռքին պահում էր խորհրդարանի զեկույցը։
Բացիկ Բելգրադին
Չեռնոգորիան ԵՄ անդամակցության դիմում է ներկայացրել 2008 թվականին։ Ապրիլին ԵՄ երկրները համաձայնեցին սկսել Չեռնոգորիայի անդամակցության պայմանագրի մշակումը, որը Խորվաթիայի անդամակցությունից ի վեր առաջին նման գործընթացն էր՝ սահմանելով այն պայմանները, որոնցով երկիրը կմիանա։
«Յուրաքանչյուր անդամակցության պայմանագիր տարբեր է լինելու»։
«Ես ակնկալում եմ անդամ պետությունների, Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից հասկացողություն ստանալ», – ասաց նա, բայց ընդունեց, որ Չեռնոգորիան քիչ ազդեցություն ունի այդ քննարկումներում։
«Մենք չենք կարող խոսել կարմիր գծերի մասին, քանի որ մեր գլխավոր նպատակը ԵՄ-ին միանալն է»։
Պոդգորիցան իր ԵՄ արշավը անվանել է «28-ը 28-ի կողմից»՝ խոստում, որ մինչև 2028 թվականը կդառնա ԵՄ 28-րդ անդամը։
Հարցին, թե ինչ կպատահի, եթե նպատակը չհասնի Արևմտյան Բալկանների ընդլայնման, տեխնիկական ուշացումների կամ այլ քաղաքական խոչընդոտների վերաբերյալ Ֆրանսիայի սկեպտիցիզմի պատճառով, Գորչևիչը անկեղծորեն պատասխանեց։
«Դա A ծրագիր է, և մենք B ծրագիր չունենք», – ասաց նա։
Եթե անդամակցությունը իրականանա, դա անխուսափելիորեն ալիքներ կառաջացնի տարածաշրջանում։
«Արևմտյան Բալկաններում հաջողությունը վարակիչ է», – ասաց նա՝ մասնավորապես մատնանշելով Սերբիային, որի հետ Չեռնոգորիան մնաց պետական միության մեջ մինչև 2006 թվականը։
«Նրանց տեսանկյունից դա ճնշում կգործադրի [նրանց վրա] ավելի եվրոպամետ լինելու և արդյունքի հասնելու համար», – ասաց նա։
Պահպանել վետոն
Նոր անդամների համար փորձաշրջանի ժամկետների վերաբերյալ բանավեճը համընկնում է ավելի լայն քննարկման հետ այն մասին, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ավելի շատ որոշումներ կայացնի միաձայնությունից որակավորված մեծամասնության քվեարկության։
Ապրիլին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ արեց անդամ պետություններին «օգտագործել ներկայիս թափը՝ արտաքին քաղաքականության մեջ որակյալ մեծամասնության քվեարկությանը անցնելու համար, Վիկտոր Օրբանի Հունգարիայում ընտրություններում պարտությունից հետո։
Օրբանը բազմիցս օգտագործել էր Հունգարիայի վետոն՝ ԵՄ որոշումները խոչընդոտելու կամ հետաձգելու համար, հատկապես Ուկրաինայի հետ կապված Ռուսաստանի պատերազմի հարցում։ Գորչևիչն ասաց, որ ինքը դեմ է նման փոփոխությանը։
«Փոքր երկրների տեսանկյունից, եթե դուք ունեք որակյալ մեծամասնության քվեարկություն, փոքր երկրները [չունեն] որևէ ձայն», – ասաց նա։ «Դուք միշտ ավելի շատ ձայներ կստանաք մեծ երկրներից»։
«Այսպիսի բաների համար […] միասնությունը շատ կարևոր է», – ավելացրեց նա։
Նա մերժեց այն միտքը, որ միաձայնության պահպանումը Չեռնոգորիան կդարձնի ապագա խոչընդոտող։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Չինաստանի ցնցումը և 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն
Ինչպես Մակրոնը համոզեց Թրամփին G7-ում։ Մինչև հաջորդ վեճը
Մակրոնը և Զելենսկին լսել են, թե ինչպես են պլանավորում, թե ինչպես վարվել Թրամփի հետ