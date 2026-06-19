Մակրոնը և Մերցը քննադատում են ԵՄ-ի դիրքորոշումը Պուտինի հետ բանակցությունների վերաբերյալ

Ուշ գիշերային Բրյուսելի գագաթնաժողովը բացահայտում է առաջնորդների միջև եղած տարաձայնությունները՝ թե ինչպես և երբ պետք է բանակցել Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի շուրջ, և թե ով պետք է դա անի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Էմանուել Մակրոնը և Ֆրիդրիխ Մերցը քննադատեցին ԵՄ-ին՝ Վլադիմիր Պուտինի հետ հաղորդակցությունը բացելու համար, ինչը Եվրոպայի երկու խոշորագույն երկրների առաջնորդներին դրեց դաշինքի մնացած մասի մեծ մասի հետ բախման ուղու վրա։
Բրյուսելում անսպասելիորեն անհամաձայնեցված ուշ գիշերային գագաթնաժողովում, որը 2010 թվականից ի վեր առաջինն էր առանց երկար ժամանակ հակադիր Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի, Ֆրանսիայի նախագահը և Գերմանիայի կանցլերը արհամարհեցին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի ջանքերը՝ դիմելու Կրեմլին, ըստ փակ դռների ետևում տեղի ունեցած զրույցի մասին տեղեկացված հինգ ԵՄ դիվանագետների և պաշտոնյաների։ Հատկանշական է, որ մյուս առաջնորդները զբաղեցրին Կոստայի կողմը։
Բախումները լույս են սփռում ԵՄ-ի սրտում առկա լարվածության վրա՝ Ռուսաստանի նկատմամբ նրա մոտեցման և այն մասին, թե ով պետք է խոսի Եվրոպայի անունից։
Ռուսամետ ամենահակառուսական երկրների, ինչպես նաև Դանիայի և Նիդեռլանդների առաջնորդները միավորվեցին Մակրոնի և Մերցի կողքին, որոնցից մի քանիսը աննախադեպ զայրույթ ցուցաբերեցին Կոստայի նկատմամբ, ասացին երեք պաշտոնյաներ։
«Եվրամիությունը չի կարող միջնորդի դեր ստանձնել այս բանակցություններում», – ասել է Էստոնիայի վարչապետ Քրիստեն Միխալը։ «Այն ենթադրությունները, որ անհրաժեշտ են այլընտրանքային ուղիներ կամ գաղտնի դիվանագիտական ուղիներ, սխալ են… Պատմությունը հստակ նախազգուշացում է տալիս բռնապետերի հետ այլընտրանքային բանակցային շրջանակներ փնտրելու փորձերի վերաբերյալ»։
ԵՄ-ն ամիսներ շարունակ քննարկում էր, թե ինչպիսի, եթե այդպիսին լինի, հաղորդակցություն պետք է ունենա Պուտինի հետ, և եթե այո, ապա ով պետք է ղեկավարի այն։ Հրատապությունն աճել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կնքեց Իրանի հետ իր ժամանակավոր խաղաղության համաձայնագիրը և այս շաբաթվա սկզբին Ֆրանսիայում կայացած G7 գագաթնաժողովում ազդարարեց, որ իր ուշադրությունը կրկին ուղղված է Ուկրաինային։
Հինգ պաշտոնյաներ հայտնել են, որ Կոստայի աշխատակազմի ղեկավար Պեդրո Լուրտին վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում երկու անգամ կապ է հաստատել Մոսկվայի պաշտոնյաների հետ։ Քանի որ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու փորձերը, կարծես, փակուղի են մտել, եվրոպական մայրաքաղաքները բաժանվել են այն հարցի շուրջ, թե որքանով է առաջնահերթ դիվանագիտությունը՝ Ուկրաինային մարտադաշտում հաղթանակ տանելու հարցում օգնելու փոխարեն։
Իրավիճակի ճշգրտում
Հինգշաբթի երեկոյան Ռուսաստանի և Ուկրաինայի վերաբերյալ քննարկումը, որը տեղի ունեցավ առանց օգնականների կամ նույնիսկ բջջային հեռախոսների՝ զգայունության պատճառով, և որը տևեց նախատեսվածից երկու ժամ ավելի, բացահայտեց երկու հիմնական ճամբարների ի հայտ գալը։
Մակրոնի և Մերցի դիրքորոշումն այն է, որ ժամանակը հարմար չէ Պուտինի հետ խոսելու համար, և երբ այդ պահը գա, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի «Եռյակը» պետք է առաջնորդի գործը։
«Կարծում եմ՝ [Ֆրանսիայի] նախագահը շտկել է իրավիճակը և իրերը դրել ճիշտ հերթականության մեջ», – ասել է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնյան՝ ազդարարելով, որ Մակրոնը գագաթնաժողովի ժամանակ Կոստային ներկայացրել է իր դիրքորոշումը։
Մյուս առաջնորդները՝ «հսկայական թվով», ըստ ԵՄ երկրից մեկ պաշտոնյայի, հակառակ դիրքորոշումն ընդունեցին՝ ասելով, որ դա ԵՄ դերն է և աջակցելով Կոստային։
«Առաջին հարցն այն է, թե արդյոք Պուտինը ցանկանում է բանակցություններ վարել։ Մինչ այդ… ոչ ոք, բացի Կոստայից, չի կարող ներկայացնել Եվրոպական Միությունը», – ասել է Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը՝ բանակցություններից դուրս գալիս։ «Եթե նա [Պուտինը] պատրաստակամություն ցուցաբերի բանակցություններ վարելու, ապա կարծում եմ, որ մենք կրկին պետք է որոշենք, թե ինչպես պետք է շարունակենք»։
Բոլոր պաշտոնյաներին և դիվանագետներին անանունություն է տրամադրվել՝ փակ դռների հետևում տեղի ունեցած քննարկումների մասին խոսելու համար։
E3, E5, թե՞ ԵՄ
Հինգշաբթի երեկոյան գագաթնաժողովը բացահայտեց մի քանի թերություններ. Կոստա և E3 բաժանումից բացի, Իտալիան և Լեհաստանը (որոնք կազմում են ոչ պաշտոնական «E5») հիասթափված էին գագաթնաժողովից առաջ E3-ի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև նախնական բանակցություններից իրենց բացառմամբ, ասացին պաշտոնյաներից երկուսը։ ԵՄ այլ պաշտոնյաներ հարցականի տակ դրեցին, թե ինչու պետք է Եվրոպական խորհուրդը ստանձնի դաշինքի դերը, այլ ոչ թե Եվրոպական հանձնաժողովը կամ Արտաքին գործողությունների ծառայությունը՝ ԵՄ արտաքին քաղաքականության թևը։
Մերցի ուղերձը իր գործընկեր առաջնորդներին այն էր, որ չնայած Կոստան ներկայացնում է ԵՄ-ն, նա չպետք է հանդես գա որպես միջնորդ, ըստ քննարկմանը ծանոթ եվրոպական խոշոր երկրի դիվանագետի։ Չնայած Մերցը ցանկանում էր խուսափել Կոստայի հետ բաց հակամարտությունից գագաթնաժողովի սեղանի շուրջ, նա դա նրան հստակեցրեց «այլ ձևերով», ըստ դիվանագետի։
Դիվանագետը նշեց, որ Կոստան «խիստ ոչ պրոֆեսիոնալ էր», քանի որ թաքցրել էր Ռուսաստանի հետ իր շփման ծավալը, ինչը պարզ դարձավ միայն չորեքշաբթի օրը լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից։
Ըստ հարցով զբաղվող եվրոպացի դիվանագետի՝ որոշ երկրներ «զայրացած» էին Ռուսաստանի հետ շփումներից։ Մի քանի առաջնորդներ զանգերի մասին իմացել են միայն լրատվամիջոցներում հայտնվելուց հետո և զայրացած են եղել, ասացին ևս երեք դիվանագետներ։
Կոստայի թիմը նշեց, որ շփումները «ունեին միայն հաղորդակցության ուղի հաստատելու նպատակ, որպեսզի պահը գա Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական ուղի ունենան՝ ԵՄ շահերը պաշտպանելու համար», հավելելով, որ դրանք «կարճ» էին և որևէ էական բան չէին պարունակում։
Դիվանագետներից մեկը նշեց, որ Կոստայի կաբինետը հեռախոսազրույցներից առաջ տեղեկացրել է Գերմանիային, Ֆրանսիային, Մեծ Բրիտանիային և Հանձնաժողովին։ Սակայն երեք այլ դիվանագետներ ասացին, որ Բեռլինը նախազգուշացված չի եղել։
«Գործողություններ ձեռնարկելը»
Որպեսզի Մոսկվայի հետ բանակցությունները հաջող լինեն, «մենք պետք է ունենանք պարտադրանքի և դեբրիֆինգի համակարգ», – ասել է մեկ այլ ԵՄ դիվանագետ։
Պորտուգալացի Լուրտիեն, որը Բրյուսելում հայտնի է որպես գործարք կնքողի համբավ, չորեքշաբթի օրը դիմել է ԵՄ 27 կառավարությունների դեսպաններին, երբ Bloomberg-ի կողմից առաջին անգամ հաղորդված զանգերի մասին լուրը հրապարակվեց։ Բողոքելով, որ դրանք արտահոսել են լրատվամիջոցներին, նա արդարացրեց դրանք՝ ասելով, որ դրանք կատարվել են Զելենսկու կողմից Եվրոպային ուղղված խաղաղության բանակցություններին ներգրավվելու ուղղակի խնդրանքով, ըստ հանդիպմանը տեղյակ մեկ այլ ԵՄ դիվանագետի։
«Մեզ անհրաժեշտ է մի ձևաչափ, որը կարող է գործողություններ ձեռնարկել», – ասել է գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ հավելելով, որ նման ձևաչափը կստանա իր «լեգիտիմությունը» «մյուս եվրոպացի գործընկերներին հնարավորինս սերտորեն և վստահելիորեն ներգրավելու», ինչպես նաև Կիևի և Վաշինգտոնի հետ սերտ համակարգման շնորհիվ։
Լեհաստանը և Իտալիան նույնպես պնդել են բանակցություններում դերակատարություն ունենալու համար։ Մերցը չորեքշաբթի օրը Բեռլինում հյուրընկալում է Մակրոնին և Մեծ Բրիտանիայի, Լեհաստանի և Իտալիայի վարչապետներին, քննարկումներ, որոնք, դիվանագետների խոսքով, հավանաբար կներառեն Ռուսաստանի հետ երկխոսության հարցը։
Բաց մի թողեք
Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն
Հեգսեթը հայտարարում է Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի վերանայման մասին՝ քննադատելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին Բրյուսելի հանդիպման ժամանակ
Ավելի մեծ սպառնալիքներ է տեղում իր «սիրելի» Փաշինյանի հասցեին