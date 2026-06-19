ԵՄ առաջնորդները պահանջում են ֆոն դեր Լեյենի գործիքները Չինաստանի դեմ

«Սա անհետաձգելի հարց է», – ասել է Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ առաջնորդները խնդրել են Եվրահանձնաժողովին մշակել ավելի կոշտ գործիքներ Չինաստանի տնտեսական հզորության դեմ պայքարելու համար, մինչդեռ Գերմանիան ավելի կոշտ դիրքորոշում է ընդունել Պեկինի նկատմամբ։
Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովի ուշ գիշերային ընթրիքի ժամանակ առաջնորդները խնդրել են Հանձնաժողովին գնահատել ԵՄ առևտրային պաշտպանության գործիքակազմը և «վերջիվերջո» մշակել նոր գործիքներ՝ ապահովելու համար, որ դաշինքն ունենա այն, ինչ «անհրաժեշտ է իր շահերը պաշտպանելու և ռիսկերից խուսափելու համար», ըստ ԵՄ պաշտոնյայի։
Առաջնորդները ցանկանում են, որ Հանձնաժողովը շարունակի համագործակցել Պեկինի հետ։ Չինաստանի առևտրի նախարար Վան Վենտաոն հունիսի վերջին կժամանի Բրյուսել՝ հանդիպելու ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչի հետ։
«Բոլորը կարծում են, որ մեզ անհրաժեշտ են միջոցներ մեր կախվածությունը նվազեցնելու համար», – գագաթնաժողովի ավարտից հետո ասել է Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը։ «Եվ Չինաստանում տրամադրվող սուբսիդիաները՝ դա արդար չէ։ Մեզ անհրաժեշտ է պատասխան դրան։ Հանձնաժողովը մտադիր է առաջարկել միջոցառումներ, և մենք կշարունակենք քննարկել այս հարցը»։
Նա ասաց, որ դա «անհետաձգելի հարց» է։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը փորձեց ԵՄ առաջնորդներից պարզել, թե որքանով են նրանք պատրաստ ընդունելու չինական հակադարձ քայլերը, քանի որ դաշինքը պայքարում է այն մասին, թե ինչպես պաշտպանել Եվրոպայի գործարանները Չինաստանի ավելի էժան բարձրակարգ ապրանքներից։
Կլինի «կարճաժամկետ վերլուծություն գործող գործիքների և դրանց ավելի արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ», – ասաց երկրորդ պաշտոնյան՝ ընդգծելով, որ նոր գործիքների մշակումը ժամանակ կպահանջի իրականացնելու և այնուհետև օրենսդրական գործընթացն անցնելու համար։
Պաշտոնյաներն ու դիվանագետները, որոնք տեղեկացվել են գագաթնաժողովի քննարկման մասին և անանուն մնալու իրավունք են ստացել խոսելու գաղտնի հանդիպման մասին, ասացին, որ սեղանի շուրջ կոնսենսուս է աճում՝ ԵՄ առևտրային պաշտպանությունը ամրապնդելու և շուկաները պաշտպանելու նոր գործիքներ մշակելու համար։
Խնդիրն այն է, որ Չինաստանը շատ լավ է արտադրում շատ բաներ, այդ թվում՝ բարձրակարգ ապրանքներ, ինչպիսիք են մեքենաները, որոնք նախկինում Եվրոպայի արգելոցն էին։ Այն այդ ապրանքները եվրոպական շուկայում վաճառում է ցածր գներով, որոնց հետ եվրոպացի արտադրողները չեն կարող մրցակցել, և դա նրանց դուրս է մղում բիզնեսից։
Բաց մի թողեք
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի համար չի առաջադրվի
ԵՄ-ն ողջունում է ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը՝ «թանկարժեք պատերազմի» ավարտի վերաբերյալ
Պարտավորվում ենք մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա և զենք մատակարարել Ուկրաինային․ G7 երկրների խոստումը