Կլուծվի՞ Իսրայելի կողմից «տարածաշրջանը չպայթեցնելու» հարցը

Ինչպես հայտնի է դարձել իսրայելական ռուսալեզու vesty-ն, եկող շաբաթ ԱՄՆ-ում «կսկսվի իսրայելա-լիբանանյան բանակցությունների երկրորդ փուլը»։
Լրատվամիջոցի տեղեկացվածությամբ, Լիբանի նախագահ Աունը «փակ քննարկում է անցկացրել, որի արդյունքներով սահմանվել է բանակցային հետեւյալ դիրքորոշումը՝ կրակի լիակատար դադարեցում, երկրի հարավային շրջաններից իսրայելական զորքերի դուրսբերում և Իսրայելի հետ սահմանին լիբանանյան զինված ուժերի տեղաբաշխում»։
Լիբանանում հրադադարի հաստատումը ներառնված է իրանա-ամերիկյան «փոխըմբռնման մասին հուշագրում»։ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն, մինչդեռ, հայտարարել է, որ «հրեական պետությունը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին ենթարկվելու պարտավորություն չունի»։
Նա պարզաբանել է, որ իսրայելական զինված ուժերը «բուֆերային գոտում կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իսրայելի հյուսիսային շրջանների բնակչության անվտանգությունը երաշխավորված» չէ։
Իսրայելում առհասարակ իրանա-ամերիկյան «գործարքից» խիստ դժգոհ են, բայց Լիբանանի հարավում իրավիճակի հարցով տարաձայնությունները արդեն իսկ բացահայտված են։ Խնդիրը կրկնակի բարդ է, որովհետև Լիբանանի կառավարությունը փաստացի որևէ ազդեցություն չունի «Հըզբալա» ռազմա-քաղաքական կառույցի նկատմամբ։
Իսրայելում վստահ չեն, որ Լիբանանի կառավարության հետ հրադադարի համաձայնությունը գործնականում կիրականացվի։ «Հըզբալա»-ին իր հերթին դեմ է Իսրայելի հետ սահմանը լիբանանյան բանակի վերահսկողությանը թողնելու առաջարկությանը։
ԱՄՆ-ի հետ «փոխըմբռնման մասին հուշագրով» Իրանը փաստացի լեգիտիմացրել է Մերձավոր Արևելքում «շիադավան առանցքի» և, մասնավորապես, Լիբանանի նկատմամբ «վերահսկողության իրավունքը»» Չափազանց կարևոր է, որ Սիրիայի անցումային շրջանի նախագահ ալ-Շարաան չի ընդունել «Հըզբալա»-ի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու առաջարկությունը, որ անուղղակիորեն հնչեցրել է ԱՄՆ նախագահ Թրամփը։ Կարելի է ենթադրել, որ «մերժման հեղինակը» Թուրքիան է, որ Իրանի հետ հակամարտությունից խուսափել է։
Ի՞նչ արդյունք կարձանագրի ԱՄՆ միջնորդությամբ իսրայելա-լիբանանյան բանակցությունների երկորրդ փուլը։ Եթե Լիբանանում մարտական գործողությունները չդադարեն կամ հրադադարից հետո իսրայելական զորքերը «մնան բուֆերային գոտում», ապա իրանա-ամերիկյան բանակցությունները, որ առանց այդ էլ բարդ են լինելու, կարող են հայտնվել «փակուղում»։
Իսրայելցի փորձագետ Միգդալը, որ հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից է, տեսակետ է հայտնել, որ Նաթանյահուն «կանգնած է քաղաքական անդունդի եզրին և նրանից ցանկացած քայլ սպասելի» է։
Մինչ այդ, ինչպես հայտնի է դարձել Reuters-ին, հունիսի 19-ին Ժնևում ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը և Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ղալիբաֆը «առաջին անգամ դեմ առ դեմ հանդիպում կունենան»։ Բայց դա կլուծի՞ Իսրայելի կողմից «տարածաշրջանը չպայթեցնելու» հարցը։
Բաց մի թողեք
Դե ինչ, հայե՛ր, ինքնության մարտահրավերները դեռ նոր թափով են սկսվելու
Հայտնի անձնավորությունը սադրում է ընդդիմությանը
Երբ խորհրդարանից դուրս են մղում այլընտրանքը