Հեգսեթը հայտարարում է Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի վերանայման մասին՝ քննադատելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին Բրյուսելի հանդիպման ժամանակ

Հեգսեթը քննադատեց Եվրոպային՝ իր անվանած լիբերալ իդեալները գործնական պաշտպանական կարիքներից վեր դասելու համար՝ քննադատելով դաշինքի պաշտպանության ղեկավարներին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում իր հազվագյուտ ելույթի ժամանակ։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հինգշաբթի օրը քննադատեց ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին՝ հայտարարելով Եվրոպայում իր երկրի ուժերի վեցամսյա վերանայման մասին, որի արդյունքը կախված կլինի նրանից, թե որքան արագ եվրոպացիները կստանձնեն իրենց սեփական անվտանգության պատասխանատվությունը։
Վերանայումը ևս մեկ անակնկալ էր եվրոպացի դաշնակիցների և Կանադայի համար, քանի որ նրանք սովորում են գործ ունենալ ավելի ու ավելի անկանխատեսելի դաշնակցի հետ։
ԱՄՆ պաշտոնյաները և բարձրաստիճան զինվորականները խոստացել էին սերտորեն համակարգել իրենց գործողությունները եվրոպացիների հետ, քանի որ Վաշինգտոնը կրճատում է իր զորքերի ներկայությունը մայրցամաքում, քայլեր, որոնք առաջին անգամ սկսվեցին Գերմանիայում, Իսպանիայում և Իտալիայում՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրանց առաջնորդների միջև բախումից հետո։
Վերջին ամիսներին Թրամփը և Պենտագոնը հակասական ազդանշաններ են ուղարկել այն մասին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կրճատում է, թե մեծացնում իր ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում, ինչպես նաև սպառնում են անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան՝ կիսաինքնավար կղզի, որը դաշնակից Դանիայի մաս է կազմում։
Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, որ այլևս չի տրամադրի այդքան մեծ ռազմական աջակցություն, եթե ՆԱՏՕ-ի որևէ անդամ հարձակման ենթարկվի։
«Սա կլինի իրական վերանայում։ Այն նախատեսված կլինի ապահովելու համար, որ ՆԱՏՕ-ն արագ և անշրջելիորեն շարժվի դեպի Եվրոպա՝ առաջնորդելով Եվրոպայի պաշտպանության համար հիմնական պատասխանատվությունը ստանձնելու համար», – ասել է Հեգսեթը իր ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին Բրյուսելում հանդիպման ժամանակ։
«Սա վերանայում է, որը որոշ երկրներ կձախողվեն, իսկ մյուսները՝ կանցնեն բարձր գնահատականներով», – հավելել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ավելի ուշ ասել է, որ դաշնակիցները վաղուց տեղյակ են եղել Վաշինգտոնի՝ զորքերը Եվրոպայից որոշ պահի դուրս բերելու ծրագրերի մասին, և որ նրանք պետք է հոգ տանեն իրենց սեփական անվտանգության մասին։
«Մենք գիտենք, որ պետք է ավելին անենք, և մենք դա անում ենք», – ասել է Մերցը։
Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում իր կրակոտ ելույթում Հեգսեթը քննադատեց եվրոպացի դաշնակիցներին՝ ԱՄՆ ուժերին Եվրոպայի բազաներ մուտք չտրամադրելու համար՝ Իրանի վրա հարձակումներ իրականացնելու համար, անվանելով դա «ամոթալի»։
«Այս դաշնակիցները, նրանք վտանգի են ենթարկում Ամերիկայի որդիներին ու դուստրերին, մեր որդիներին ու դուստրերին՝ զրկելով նրանց կանխատեսելի մուտքից, բազայից և թռիչքից, որը երբեք չպետք է կասկածի տակ դրվեր», – ասաց նա՝ հավելելով, որ վերանայումը նաև կգնահատի, թե արդյոք ԱՄՆ-ն ունի լիարժեք մուտք և թռիչք «երբ մենք դրա կարիքն ունենք»։
Մինչ պաշտպանության նախարարներն ու զինվորականները լուռ նստած էին, Հեգսեթը բողոքում էր Եվրոպայում միգրացիայի և գենդերային հավասարության քաղաքականության դեմ՝ նախորդ տարվա փետրվարին փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի ասածներին հիշեցնող արտահայտություններով, որոնք զայրացրին շատ եվրոպացիների։
«Տանկերի, կործանիչների և օդային պաշտպանության փոխարեն ուշադրությունը կենտրոնացած էր գենդերային հավասարության, կլիմայի փոփոխության և պաշտպանության խստության վրա։ Եվրոպայի սահմանները լայն բացվեցին, սոցիալական պետությունները ընդլայնվեցին, պաշտպանական բյուջեները կրճատվեցին, ինչպես նաև Եվրոպայի հավատը ինքն իրեն և իր քաղաքակրթությանը», – ընդգծեց Հեգսեթը։
Սա Հեգսեթի հազվագյուտ այցն էր ՆԱՏՕ, այս տարի նրա առաջին այցը՝ փետրվարին կայացած հանդիպումը բաց թողնելուց հետո։
Պենտագոնի ղեկավարը երկար չմնաց՝ մեկնելով հավաքի ավարտից շատ առաջ և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կողմից դաշնակիցների վրա ճնշում գործադրելուց մի քանի ժամ առաջ, նախքան իր երկրին ավելի շատ զենք տրամադրելը։
Բրյուսելի օդանավակայանում, տուն վերադառնալուց առաջ լրագրողների հետ զրույցում Հեգսեթն ասաց. «Հիանալի էր լսել, թե ինչպես են երկրները միմյանց ասում. «Մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Մենք կհասնենք մեր նպատակին»։ Դեռ կան մի քանի անհամապատասխանություններ, և մենք նրանց հետ պարզ կլինենք այս վերանայման ժամանակ»։
Այնուամենայնիվ, այս բուռն դիտողությունները կարող են անորոշության մթնոլորտ ստեղծել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների շրջանում, որոնք պետք է հանդիպեն Թուրքիայում հաջորդ ամսվա սկզբին նախատեսված առաջնորդների գագաթնաժողովում։
Բաց մի թողեք
Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն
Մակրոնը և Մերցը քննադատում են ԵՄ-ի դիրքորոշումը Պուտինի հետ բանակցությունների վերաբերյալ
Ավելի մեծ սպառնալիքներ է տեղում իր «սիրելի» Փաշինյանի հասցեին