Բրյուսելը կոչ է անում ԵՄ բանկային ոլորտին «խուսափել զրոյական ռիսկի հանդուրժողականությունից»

Եվրոպական հանձնաժողովի զեկույցի նախագիծը կոչ է անում ԵՄ բանկերին, կարգավորող մարմիններին և աուդիտորներին «մշակութային փոփոխություն» կատարել:
Ըստ զեկույցի նախագծի, Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ կանի ԵՄ ֆինանսական հաստատություններին և վերահսկող մարմիններին ավելի շատ ռիսկի դիմել, քանի որ Բրյուսելը ակտիվացնում է ջանքերը դաշինքի բանկային ոլորտի մրցունակությունը բարձրացնելու համար։
Euractiv-ի կողմից տեսած ԵՄ գործադիր մարմնի բանկային մրցունակության վերաբերյալ երկար սպասված զեկույցի նախագիծը նշում է, որ Եվրոպայի ֆինանսական ոլորտի վերակենդանացումը կպահանջի «մշակութային փոփոխություն» բանկային վերահսկողների և կարգավորող մարմինների ներկայիս «զրոյական ռիսկի հանդուրժողականությունից»։
«ԵՄ միասնական բանկային շուկայի մրցունակության բարելավումը կարող է խթանել ԵՄ տնտեսության մրցունակությունը», – նշվում է զեկույցում, որը պաշտոնապես կհրապարակվի հուլիսին։ «Այնուամենայնիվ, սա նաև պահանջում է մշակութային փոփոխություն բանկային շուկայի բոլոր շահագրգիռ կողմերի կողմից»։
«Կարգավորող մարմիններն ու վերահսկող մարմինները պետք է կենտրոնանան ընդհանուր ֆինանսական կայունության համար առավել կարևոր էական ռիսկերի վրա՝ խուսափելով զրոյական ռիսկի հանդուրժողականությունից, քանի որ դա կարող է խոչընդոտել բանկերին աջակցել Եվրոպայի մրցունակության համար անհրաժեշտ տնտեսական գործունեությանը և ներդրումներին», – ավելացնում է այն։
Զեկույցի նախագիծը, որը դեռևս կարող է փոփոխվել վերջնական հրապարակված տարբերակում, Բրյուսելի ավելի լայն ջանքերի մի մասն է՝ ԵՄ բանկային ոլորտը վերակենդանացնելու համար՝ ընկերությունների կարգավորիչ բեռը նվազեցնելու միջոցով։
Այն նաև հրապարակվել է ԵՄ բանկերի կողմից բազմիցս հնչող բողոքների ֆոնին, որ գործող կարգավորումները վնասում են գլոբալ մրցակցելու իրենց կարողությանը, քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապակարգավորում է Ամերիկայի ֆինանսական համակարգի մի մասը։
Ընդգծելով, որ կարգավորող մարմիններն ու աուդիտորները «չպետք է իջեցնեն անհրաժեշտ ստուգումների և հավասարակշռությունների նշաձողը», զեկույցի նախագիծը շեշտում է, որ նրանք, այնուամենայնիվ, պետք է ձգտեն բարձրացնել «վստահությունը և համագործակցային հարաբերություններ հաստատել իրենց կողմից վերահսկվող բանկի բիզնես գործառույթների հետ»։
Այն նաև նշում է, որ «բանկերը… պետք է պատրաստ լինեն մաս կազմել այս մշակութային փոփոխությանը», այդ թվում՝ «զսպելով իրենց կարգավորող մարմինների կողմից ուղղորդման անընդհատ պահանջարկից»։
«Ի վերջո, ռիսկի մշակույթի այս համապարփակ համաձայնեցումը շատ ավելի լավ արդյունքներ կտա, քան ցանկացած օրենսդրական փոփոխություն», – հավելում է զեկույցը: «Դրան հասնելը մեր համատեղ պատասխանատվությունն է»։
Զեկույցը նաև հրապարակվել է Բրյուսելի կողմից 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո ստեղծված կարգավորիչ շրջանակը վերանայելու վերաբերյալ բազմիցս արված առաջարկների ֆոնին։
ԵՄ ֆինանսների հանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն անցյալ շաբաթ Բրյուսելում Finance Watch-ի կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ ասել է, որ չնայած «ճոճանակը» 2008 թվականից առաջ թեքվել էր դեպի «չափազանց մեծ ռիսկի դիմելը», այդ ժամանակվանից այն «չափազանց շատ է տեղափոխվել մյուս կողմը»։
«Կարծում եմ՝ որոշակի վերակարգավորում կարող է անհրաժեշտ լինել, նաև ներկայիս ժամանակներին և ներկայիս մարտահրավերներին հարմարվելու համար», – ասել է նա՝ հավելելով, որ «մենք իսկապես պետք է գտնենք ֆինանսական կայունության և ռիսկի դիմելու կարողության միջև եղած «քաղցր կետը»։
Այնուամենայնիվ, շատերը մտահոգված են Բրյուսելի կողմից բանկային կարգավորումները մեղմացնելու ջանքերով։ «Կենդանի հիշողության մեջ ամենամեծ ֆինանսական ճգնաժամից 18 տարի անց, կարծես թե, զգուշավորության դասերը կորչում են», – անցյալ ամիս Euractiv-ի համար հրապարակված հոդվածում գրել է Finance Watch-ի մամուլի պատասխանատու Մաքս Կրետչմերը։
Բանկային պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ Հանձնաժողովի զեկույցի նախագիծը «բավականին թույլ է բովանդակությամբ», քանի որ «մի քանի հստակ ազդանշաններ» կան, այդ թվում՝ փոքր բանկերի համար նոր կարգավորող «ռեժիմ» և Եվրոպական բանկային մարմնի կողմից բանկերի կապիտալի պահանջների հնարավոր կանոնավոր «գնահատումներ»։
Սակայն առաջարկների մեծ մասը «մնում է այնքան անորոշ, որ գործնականում կարող են ընդգրկել գրեթե ամեն ինչ», – ասել է պաշտոնյան՝ հավելելով. «Դա ենթադրում է, որ լոբբիստների համար աշխատանքի պակաս չի լինի»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները մտնում են դաշինքի հաջորդ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի շուրջ պայքարի մեջ
20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը
Դիտարկումներ ԿԲ նախագահի մեկնաբանությունների կապակցությամբ