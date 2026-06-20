21/06/2026

EU – Armenia

Արզնու խճուղում բшխվել են «Nissan Tiida»-ն ու «Toyota Camry»-ն. կա վիրավոր․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/06/2026 1 min read

Այսօր՝ հունիսի 20-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 18:50-ի սահմաններում Արզնու խճուղում բախվել են «Toyota Camry» և «Nissan Tiida» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Բախման հետևանքով «Nissan Tiida»-ն գլխիվայր շրջվել է՝ հայտնվելով ճանապարհի մեջտեղում, իսկ «Toyota Camry»-ն դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց՝ հայտնվելով բնակչին պատկանող դաշտամիջյան տարածքում։

Վթարի հետևանքով 1 հոգի, ում առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիներն ու ըստ քաղաքացիների հայտնածի՝ օպերատիվորեն ժամանած «Աբովյան» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, տեղափոխվել է «Աբովյան» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների և վիրավորի ինքնությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Դավիթ Բեկ փողոցում բախվել են «Mitsubishi»-ն և «Dodge»-ը. Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբեմն թատրոնում ամենամեծ դերակատարը բեմում չէ․ Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում վիճաբանությունն ավարտվել է կրակոցներով. 4 մարդ վիրավորվել է. Մանրամասներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

20/06/2026 infomitk@gmail.com