ԵՄ գագաթնաժողովն ավարտվեց ԵՄ բյուջեի և Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ քննարկումներից հետո

ԵՄ գագաթնաժողովի երկրորդ օրը Բրյուսելում ավարտվեց։ Եվրոպական առաջնորդները քննարկեցին դաշինքի երկարաժամկետ բյուջեն, Մերձավոր Արևելքը և Իսրայելի հետ հարաբերությունները։
ԵՄ առաջնորդներն առավոտը անցկացրեցին հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի քննարկման մեջ, ապա անցան Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակի և Իսրայելին ուղղված հնարավոր միջոցառումների քննարկմանը՝ Արևմտյան ափին և Ղազայում նրա գործողությունների պատճառով։
Բյուջետային քննարկումները ընթացան սպասվածի պես. դաշինքի անդամ պետությունները բաժանվեցին այսպես կոչված խնայող երկրների, որոնք ցանկանում են կրճատել իրենց ֆինանսական պարտավորությունները, և նրանց, ովքեր ցանկանում են հավակնոտ բյուջե՝ ավանդական ֆինանսական ծրագրերը, ինչպիսիք են համախմբման քաղաքականությունը և ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը, ֆինանսավորելու համար։
Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ քննարկման կենտրոնում էր ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի հետևանքների ուսումնասիրությունը, այդ թվում՝ Հորմուզի նեղուցում նավերի միջազգային հոսքը ապահովելու համար հնարավոր ռազմածովային առաքելությունը։
Առաջնորդները նաև քննարկեցին պաղեստինյան օկուպացված տարածքներում իսրայելական բնակավայրերին ուղղված հնարավոր սահմանափակող միջոցառումները։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները նպատակ ունեն հոկտեմբերին համաձայնության գալ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի նախագծի շուրջ
ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում
34 միլիոն եվրոյի անհետաձգելի աջակցություն՝ ԵՄ-ից Հայաստանին՝ Ֆոն դեր Լայենի հայտարարությանը համապատասխան