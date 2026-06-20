Ռուսաստանի հետ երկխոսության մեջ Եվրոպան ավելի շատ ուժ ունի, քան կարծում է

Եվրոպան պետք է ցուցադրի բացարձակ ուժ և ճանաչի, որ ունի վետոյի իրավունք ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև ցանկացած «մեծ գործարքի» վրա:
ԵՄ-ն քայլեր է ձեռնարկել Կրեմլի հետ կապ հաստատելու համար, քանի որ Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունների նոր թափ է կուտակվում:
Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի՝ ռուսների հետ կապ հաստատելու քայլը արտացոլում է եվրոպական մայրաքաղաքներում տարածված ծանոթ անհանգստությունը: Վախենալով, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կարող են համաձայնության գալ եվրոպացիների գլխավերևում, մայրցամաքը պաշտպանում է Ռուսաստանի հետ ուղիղ երկխոսությունը:
Տրամաբանությունը պաշտպանողական է. եթե Եվրոպան չապահովի իր տեղը սեղանի շուրջ, նրա հիմնարար անվտանգության շահերը կփոխանակվեն նրա բացակայության դեպքում: Կրեմլի հետ պաշտոնական երկխոսության սկիզբը, մինչդեռ Ուկրաինայի դեմ նրա դաժան ագրեսիան շարունակվում է, կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե Եվրոպան ունենա միասնական ռազմավարություն և հավաստի լծակներ: Հակառակ դեպքում դա ռիսկի է դիմում խրախուսել Ռուսաստանին, վավերացնել նրա ագրեսիան և որևէ շոշափելի դիվիդենտ չբերել եվրոպական անվտանգության համար:
Սկսելու համար, եվրոպացի քաղաքական գործիչները պետք է հրաժարվեն դիվանագիտական մտադրությունների իրենց հայելային պատկերացումներից: Արևմտյան քաղաքական մշակույթում կա երկխոսության ներքին արժեքի հանդեպ ներքին հավատ: Ռուսները չեն կիսում այս մոդելը: Մոսկվան չի խոսում խոսելու համար, և ոչ էլ երկխոսությունը դիտարկում է որպես կամուրջ կառուցելու վարժություն: Երբ Ռուսաստանը խոսում է Ուկրաինայի մասին, դա անում է սպառնալու, վերջնագրեր ներկայացնելու և տեղեկացնելու համար, որ հայտարարված սպառնալիքները դառնում են իրականություն:
Չնայած Ուկրաինան անհապաղ առաջնահերթություն է, Եվրոպան պետք է նաև ընդունի, որ Ռուսաստանն ունի ավելի լայն օրակարգ, ներառյալ միջուկային դիրքը, հեռահար սովորական զենքի վերահսկողությունը, պատժամիջոցների վերացումը և եվրոպական էներգետիկ շուկաներ մուտքի վերականգնումը: Այս շահերի ըմբռնումը թույլ է տալիս Եվրոպային դիրքավորվել և գնահատել, թե երբ է Ռուսաստանը իսկապես պատրաստ բանակցությունների:
Քանի որ խաղադրույքները գոյաբանական են, Եվրոպային անհրաժեշտ է ամուր ռազմավարություն՝ հստակ ուրվագծված նպատակներով, նախքան շփում սկսելը: Սա չի կարող իջեցվել մինչև ամենացածր ընդհանուր հայտարարի քաղաքականության: Դրա փոխարեն, այն պետք է կառուցվի «կամավորների կոալիցիայի» վրա, որը կառաջնորդվի մայրցամաքի հիմնական աշխարհաքաղաքական գործիչների կողմից:
Այն կարող է սկսվել որպես E3՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Միացյալ Թագավորության հետ: Այս կոալիցիան պետք է հաստատի կոշտ կոնսենսուս ընդունելի արդյունքների, կարմիր գծերի և Կրեմլին ուղղված ճշգրիտ ուղերձների վերաբերյալ: Այն նաև պետք է օգտագործի Եվրոպայի տնտեսական հարաբերությունները Չինաստանի հետ՝ հստակեցնելով, որ Ռուսաստանի պատերազմական ջանքերի շարունակականությունը կարող է մարտահրավեր նետել Չինաստանի ԵՄ շուկա մուտք գործելուն: Միասնական ճակատը կապահովի անհրաժեշտ աշխարհաքաղաքական կշիռը, որը կզրկվեր միայնակ դեսպանից։
Ամենակարևորը, ժամանակացույցը և դիրքորոշումը պետք է մանրակրկիտ հաշվարկվեն: Եվրոպացիները պետք է ազատվեն Մոսկվայի հետ անցյալում տեղի ունեցած գործարքներին բնորոշ ամաչկոտ, հաշտեցնող տոնից: Պաշտոնական երկխոսությունից առաջ E3-ն պետք է ստուգի, թե արդյոք ռուսները հետաքրքրված են իմաստալից բանակցություններով։
Քննարկումը պետք է սկսվի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ակնհայտորեն ավելի թույլ է. այդ պահը հիմա է ձևավորվում: Պատժամիջոցների, Ուկրաինայի կողմից ռուսական նավթարդյունաբերության վրա, այդ թվում՝ Մոսկվայում, հարվածների և մարտադաշտի զանգվածային մաշվածության կուտակային ազդեցությունը ծանր բեռ է Ռուսաստանի համար, որը ցույց է տալիս կառուցվածքային տնտեսական հյուծման նշաններ։
Երբ Եվրոպան նստում է, նրա ներկայացուցիչները ոչինչ խնդրելու կարիք չունեն: Ուժի դիվանագիտությունը պահանջում է միակողմանի ուղերձ հղել. մենք ճիշտ գիտենք, թե ինչ է կատարվում ձեր տնտեսությունում և առաջնագծում: Կրեմլը հույսը դնում է անսահման տոկունության ցուցադրման վրա: Եվրոպան պետք է համակարգված կերպով կոտրի այդ պատրանքը՝ ցուցադրելով Ռուսաստանի խոցելիությունների մասին խորը գիտելիքներ:
Այնուամենայնիվ, հիմնական խոչընդոտը կայանում է Ուկրաինայի անմիջական խոցելիություններում, մասնավորապես՝ օդային պաշտպանության մեջ: Կրեմլը կփորձի ամրապնդել իր բանակցային դիրքը՝ օգտագործելով բալիստիկ հրթիռների պաշարները ուկրաինական քաղաքների և ենթակառուցվածքների դեմ, օգտագործելով ավերված Ուկրաինայի սպառնալիքը՝ եվրոպական զիջումներ կորզելու համար:
Դրա համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են ավելի շատ խափանող սարքեր, կարևորագույն ենթակառուցվածքների ավելի լավ պաշտպանություն և ռուսական ռազմական արդյունաբերությանը հարվածելու ավելի մեծ կարողություններ: Դա արդեն ընթացքի մեջ է Ֆրանսիայում G7-ի վերջին հանդիպման համաձայնագրով:
Այնուամենայնիվ, ՀՕՊ պակասը լուծելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը Մոսկվայի ծախս-օգուտ վերլուծության փոփոխությունն է՝ ապահովելով, որ Կիևն ունենա հակահարված տալու անհերքելի կարողություն: Ուկրաինային Ռուսաստանի տարածք խորը հարվածելու հնարավորություն տրամադրելը հիմնարար կերպով կփոխի ռուսական հաշվարկը: Եթե Կրեմլը գիտի, որ ուկրաինական ենթակառուցվածքների վրա յուրաքանչյուր հարված կհանդիպի ռուսական ռազմական թիրախների դեմ ուղղված ավերիչ բալիստիկ հակահարվածի, ապա նրանց ահաբեկչական արշավի օգտակարությունը կասկածի տակ կդրվի։
Վերջապես, Եվրոպան պետք է գիտակցի, որ ինքը կարևոր խաղաքարտ ունի. Ռուսաստանը գիտի, որ նախագահ Թրամփի հետ «մեծ գործարքը» չի կարող երկարաժամկետ կայունություն ապահովել առանց Եվրոպայի համաձայնության: Սա պետք է լինի Եվրոպայի առաջին քայլը՝ տեղեկացնել Մոսկվային, որ քանի որ կայուն գործարքները անհնար են առանց Եվրոպայի, նրանք պետք է գան և գտնեն Եվրոպան միայն այն ժամանակ, երբ պատրաստ լինեն իմաստալից բանակցությունների և իրական կարգավորման։
Միայն այն ժամանակ, երբ Եվրոպան ապահովի այս ռազմավարական առավելությունները, և միայն այն ժամանակ, երբ պատրաստ լինի խոսել ուժի լեզվով, պետք է նույնիսկ մտածի բանակցային սեղանի մոտ աթոռ քաշելու մասին։
Բաց մի թողեք
Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»
Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ ճիշտ ժամանակն է քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հարցը
Սլովակիայի վարչապետի և Պուտինի հանդիպումների պատճառով ԵՄ-ում լարվածություն է առաջացել․ Չեխիայի վարչապետ