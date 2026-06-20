Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ ճիշտ ժամանակն է քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հարցը

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ ժամանակն է պատրաստ լինել և քննարկել Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի հարցով բանակցելու ԵՄ մանդատ, քանի որ Կոստայի վիճահարույց Կրեմլի հայտարարությունները դիմադրության են արժանացել։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդների հետ փակ դռների հետևում ելույթ ունենալով՝ ասել է, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է պատրաստ լինել և քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցելու մանդատ։
Հանձնաժողովի ղեկավարը նշել է, որ ԵՄ-ն պետք է սկսի քննարկել Ուկրաինայի հարցով խաղաղ բանակցությունների բանակցային մանդատը՝ միաժամանակ ընդգծելով, որ Կիևը պետք է մնա դիվանագիտական գործընթացի շարժիչ ուժը, Euronews-ը կարող է հաստատել։
Նա նաև առաջնորդներին ասել է, որ պատժամիջոցները աշխատում են՝ մատնանշելով տնտեսական մի շարք ցուցանիշներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը սպառում է իր ուժը, իսկ գնաճը աճում է։
Ֆոն դեր Լեյենը նաև առաջնորդներին ասել է, որ կարծում է, որ պատերազմի ընթացքը շրջվում է Ուկրաինայի օգտին, հավելելով, որ մարտադաշտում դինամիկայի փոփոխությունը ուշագրավ է։
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են ԵՄ առաջնորդների՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ մասնավոր հանդիպման ժամանակ, որը համակարգում է 27 անդամ պետություններին։
Այս շաբաթվա սկզբին պարզվեց, որ Կոստան իր աշխատակազմի ղեկավարին հանձնարարել է դիվանագիտական խողովակ սկսել Կրեմլի հետ՝ կապ հաստատելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավագ օգնականի հետ, որը, ենթադրաբար, Յուրի Ուշակովն է։
Հանձնաժողովի ղեկավարը Կոստան տեղեկացրել է զանգից առաջ։ Այնուամենայնիվ, խորհրդակցել են միայն առաջնորդների փոքր խմբի հետ, ինչը շատերին անտեղյակ է թողել և չորեքշաբթի օրը լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից է իմացել։
Քայլը հակասական էր, քանի որ 27-ը հավաքվել էր Բրյուսելում, որտեղ մի քանի անդամ պետություններ, մասնավորապես արևելյան թևում, պնդում էին, որ ԵՄ-ն պետք է կրկնապատկի պատժամիջոցները՝ Պուտինին իրական զիջումների ստիպելու համար։
Ուրբաթ օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ Euronews-ի հարցին պատասխանելով՝ ֆոն դեր Լեյենն ասել է. «Մեր մայրցամաքը վտանգի տակ է, և այդ պատճառով Եվրոպան պետք է լինի արդար և երկարատև խաղաղության ճարտարապետներից մեկը»։
«Շուտ թե ուշ Ռուսաստանը ստիպված կլինի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, մասնավորապես մեր պատժամիջոցների ճնշման միջոցով», – ավելացրեց նա: «Եվ երբ այդ պահը գա, մեզ անհրաժեշտ է միասնական եվրոպական ուղերձ նախագահ Պուտինին»։
ԵՄ առաջնորդների բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ Կոստան ընդգծեց, որ ինքը չի սկսել պաշտոնական բանակցություններ, այլ պարզապես բացել է դիվանագիտական գիծ՝ համաձայն ԵՄ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի։
Euronews-ը հասկանում է, որ մի քանի առաջնորդներ նշել են, որ Կոստան ունի մանդատ պատժամիջոցների, ընդլայնման և սառեցված ակտիվների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, բայց անվտանգության երաշխիքների հետ կապված ցանկացած հարց վերաբերում է առանձին անդամ պետություններին: Հետևաբար, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի գլխավորած Կամքի Կոալիցիան պետք է առաջնորդի այդ բանակցությունները։
Այնուամենայնիվ, նախագահ ֆոն դեր Լեյենը ուրբաթ օրը պաշտպանեց Կոստայի մանդատը, ասելով, որ նա «ներկայացնում է 27 անդամ պետություններին»։
Կոստան նաև առաջնորդներին ասաց, որ ԵՄ որևէ ներկայացուցիչ չի կարող բանակցել տարածքի շուրջ Ուկրաինայի անունից: Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Կիևը չի հրաժարվի իր կողմից վերահսկվող տարածքներից։ Այնուամենայնիվ, նա կոչ է արել առաջնորդներին պատրաստ լինել Պուտինի հետ հնարավոր բանակցություններին՝ կոչ անելով ԵՄ-ին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ Ուկրաինայի կողքին։
Այնուամենայնիվ, հինգշաբթի օրվա քննարկման ժամանակ Զելենսկին կրկին նշեց, որ պատերազմն ավարտելու միակ ճանապարհը Ռուսաստանի թուլացումն է՝ հավելելով, որ անվտանգության երաշխիքներ չպահանջող հրադադարը բավարար չի լինի Ուկրաինայի համար։
Նա հավելեց, որ ԵՄ բանակցողի գաղափարը մնում է ենթադրական, եթե Ռուսաստանը չցուցաբերի սեղանի շուրջ նստելու պատրաստակամություն, ինչին Զելենսկին ընդգծեց, որ Պուտինը պատրաստ չէ անել։
Բաց մի թողեք
Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»
Ռուսաստանի հետ երկխոսության մեջ Եվրոպան ավելի շատ ուժ ունի, քան կարծում է
Սլովակիայի վարչապետի և Պուտինի հանդիպումների պատճառով ԵՄ-ում լարվածություն է առաջացել․ Չեխիայի վարչապետ