Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»

Իտալիայի վարչապետը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ «շոկի մեջ է» Թրամփի մեկնաբանություններից։ Վերջին ամիսներին զույգի մի ժամանակ մտերիմ հարաբերությունները գնալով լարվում են։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հակադարձել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն պնդմանը, որ ինքը «աղաչել» է նրա հետ լուսանկարվելու համար Ֆրանսիայում վերջերս կայացած G7 հանդիպման ժամանակ։
Սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում Մելոնին ասել է, որ «շոկի մեջ է» Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներից»։
«Ես չգիտեմ, թե ինչու է Միացյալ Նահանգների նախագահը այսպես վարվում իր դաշնակիցների հետ», – ասել է նա։
Իտալացի լրագրող Դանիելե Կոմպատանջելոյի հետ Ֆրանսիայում իրենց հանդիպման մասին խոսելիս Թրամփը, ինչպես նշվում է, ասել է. «Նա հավանաբար ուրախ է, որ ես խոսել եմ նրա հետ։ Ես ստիպված չեմ եղել խոսել նրա հետ»։
«Նա աղաչեց ինձ լուսանկարվել իր հետ։ Նա շատ էր ուզում լուսանկարվել ինձ հետ։ Ես չէի նկարվի, բայց կարեկցում էի նրան», – ըստ լուրերի ասել է նա։
Վերջին ամիսներին մի ժամանակ մտերիմ զույգի հարաբերությունները գնալով լարվում են, Հռոմը հրաժարվում է աջակցել ԱՄՆ-ի ռազմական գործողություններին Իրանում, իսկ Թրամփը քննադատում է Հռոմի պապ Լևոն XIV-ին։
Մեծ յոթնյակի հանդիպումը
Մեծ յոթնյակի շրջանակներում Մելոնին մամուլին պատմել է, թե ինչ է մտածում այն հաղորդագրությունների մասին, որոնք ենթադրում էին, որ իր և ԱՄՆ նախագահի միջև խնդիր է եղել։
«Դոնալդ Թրամփը և ես բավականին ուժեղ բնավորության տեր մարդիկ ենք. մենք երկու մարդիկ ենք, ովքեր վճռականորեն պաշտպանում են մեր ազգային շահերը», – ասել է Մելոնին։
«Մենք կարիք չունենք պարզաբանելու իրավիճակը, երբ որևէ բանի շուրջ համաձայն չենք, քանի որ, վերջիվերջո, մեզանից յուրաքանչյուրը ակնհայտորեն հասկանում է մյուսի տեսակետը, ուստի մենք պարզապես վերադարձանք այն մասին խոսելուն, թե ինչ պետք է անել նույն հեշտությամբ, ինչպես նախորդ անգամ հանդիպելիս», – ավելացրեց Մելոնին՝ հերքելով լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, որոնք խոսում էին երկու առաջնորդների միջև «ծաղրական խոսքերի» մասին։
Վարչապետի գրասենյակի կայքը հրապարակել է արհեստական ինտելեկտի վերաբերյալ նիստի ավարտին Մելոնիի և Թրամփի հանդիպման երկու լուսանկար, իսկ լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված տեսանյութում երկուսն էլ ձեռքսեղմում են։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ ճիշտ ժամանակն է քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հարցը
Ռուսաստանի հետ երկխոսության մեջ Եվրոպան ավելի շատ ուժ ունի, քան կարծում է
Սլովակիայի վարչապետի և Պուտինի հանդիպումների պատճառով ԵՄ-ում լարվածություն է առաջացել․ Չեխիայի վարչապետ