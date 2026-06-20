ԵՄ առաջնորդները նպատակ ունեն հոկտեմբերին համաձայնության գալ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի նախագծի շուրջ

ԵՄ ծախսերի վերաբերյալ անդամ պետությունների միջև հակասություններ են գծվում, հարավային և արևելյան պետությունները ձգտում են ավելի շատ ֆինանսավորում տրամադրել գյուղատնտեսությանը և տարածաշրջանային ծրագրերին, մինչդեռ «բազե» կառավարությունները դեմ են արտահայտվում։
ԵՄ առաջնորդները, որոնք հանդիպել են Բրյուսելում, համաձայնել են մինչև հոկտեմբեր նախնական համաձայնության գալ 2028-2034 թվականների ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի վերաբերյալ, ասվում է ուրբաթ օրը հրապարակված հայտարարության նախագծի մեջ։
Հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին կայացած հանդիպման ժամանակ դաշինքը մտել է բանակցությունների զգայուն փուլ՝ փորձելով ընդհանուր համաձայնության գալ ծախսերի և եկամուտների վերաբերյալ՝ հաջորդ յոթ տարիների առաջնահերթությունները ֆինանսավորելու համար։
ԵՄ անդամ պետությունների միջև պետք է նուրբ հավասարակշռություն պահպանել։ Մինչ Գերմանիայի և Նիդեռլանդների գլխավորությամբ զուտ վճարողների խումբը պնդում է կրճատել դաշինքի ընդհանուր ծախսերը, հարավային և արևելյան Եվրոպայի անդամ պետությունները մտահոգված են, որ գյուղատնտեսության նման ոլորտների ֆինանսավորումը կզոհաբերվի պաշտպանական ծախսերի ավելացման օգտին։
Ուրբաթ օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան կոչ արեցին դաշինքին համաձայնության գալ, մասնավորապես ֆինանսավորման ասպեկտի շուրջ, մինչև տարեվերջ։
Բյուջեն առաջարկվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 2025 թվականի հուլիսին։ ԵՄ առաջնորդները խնդրել են Իռլանդիայի առաջիկա նախագահությանը, որը հուլիսի 1-ից կղեկավարի անդամ պետությունների միջև քննարկումները, հոկտեմբերին առաջարկել նոր բանակցային տեքստ, ասել է ԵՄ պաշտոնյան՝ նկատի ունենալով ծախսերի և եկամուտների վերաբերյալ փաստաթուղթը, որը հայտնի է որպես «սեփական ռեսուրսներ»։
ԵՄ մեկ այլ պաշտոնյա ասել է, որ «հոկտեմբերի Եվրոպական խորհրդի կողմից նոր սեփական ռեսուրսների վերաբերյալ հավակնոտ և հավասարակշռված փաթեթ է սպասվում»։
Երկու հիմնական ճամբարները
Չնայած բանակցությունները բարդ և դինամիկ են, առաջարկներ են ներկայացնում հիմնականում երկու խումբ երկրներ՝ «Համախմբվածության բարեկամները» և «Խնայողները»։
Մայիսի վերջին «Համախմբվածության բարեկամները» ստորագրել են փաստաթուղթ, որը կոչ է անում ավելացնել գյուղատնտեսական և տարածաշրջանային ֆինանսավորումը։ Ստորագրողներն էին Բուլղարիան, Խորվաթիան, Էստոնիան, Հունաստանը, Իտալիան, Լատվիան, Լիտվան, Մալթան, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Չեխիան, Ռումինիան, Սլովենիան, Սլովակիան, Իսպանիան և Հունգարիան։
«Խնայող» երկրները՝ Գերմանիան, Նիդեռլանդները, Դանիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան և Ավստրիան, հայտարարեցին, որ ծախսերի ցանկացած աճ անընդունելի կլինի։
Անցյալ շաբաթ ներկայացված վերանայված տեքստում անդամ պետությունների միջև բանակցությունները ներկայումս նախագահող Կիպրոսի իշխանությունները առաջարկեցին 2 տրիլիոն եվրոյի ընդհանուր բյուջեի 32.8 միլիարդ եվրո կրճատում՝ այն որակելով որպես երկու ճամբարների միջև փոխզիջում։
Եվրախորհրդարանը, որը համահեղինակ է և պետք է հաստատի բյուջեն առաջնորդների հետ միասին, մերժել է Կիպրոսի առաջարկը՝ այն որակելով անբավարար, մասնավորապես գյուղատնտեսության և տարածաշրջանային ֆինանսավորման առումով։
Բյուջեի եկամուտներ և շարժական պարտք
Բյուջեի ֆինանսավորման վերաբերյալ բանավեճը մնում է չլուծված, և համաձայնագրի նախագիծը սպասվում է մինչև հոկտեմբեր։
Իր սկզբնական առաջարկության մեջ Եվրոպական հանձնաժողովը ներառել է արտանետումների առևտրի համակարգից, ածխածնի սահմանային կարգավորման մեխանիզմից, չհավաքված էլեկտրոնային թափոններից, ծխախոտի ակցիզային տուրքերից և կորպորատիվ հարկից ստացված եկամուտների հոսքերը։
Բանակցությունների ընթացքում Եվրախորհրդարանը առաջարկեց եկամտի լրացուցիչ աղբյուրներ: Ըստ մի քանի ԵՄ դիվանագետների, որոնք անանուն մնալու պայմանով զրուցել են Euronews-ի հետ, առաջնորդների շրջանում ամենամեծ հետաքրքրությունը առաջացրած առաջարկների թվում են խաղամոլության հարկը, թվային տուրքը և կրիպտոակտիվների հարկը:
Խնայող երկրները, մասնավորապես Շվեդիան, որը դեմ է ցանկացած տեսակի սեփական ռեսուրսների, շարունակում են տատանվել առաջարկվող եկամտային միջոցառումների վերաբերյալ: Նրանք պնդում են, որ այդ ուղղությամբ քայլը կպարտավորեցնի ԵՄ ամենահարուստ անդամ պետություններին կրել անհամաչափ ֆինանսական բեռ:
Իտալիան, Ֆրանսիան և Հունաստանը, այդ թվում՝ երկրները, առաջարկել են NextGenerationEU վերականգնման միջոցները մարել պարտքի վերաթողարկման միջոցով, որը հայտնի է որպես «շարժական պարտք»: Առաջարկին կտրականապես դեմ են Գերմանիան, Նիդեռլանդները և այլք, որոնք մերժում են նոր համատեղ փոխառության ցանկացած ձև:
Ըստ բանակցություններին ծանոթ երկու ԵՄ դիվանագետների, շրջանառական պարտքի վերաբերյալ բանավեճը կախված կլինի առաջնորդների կողմից սեփական ռեսուրսների վերաբերյալ համաձայնության տեսակից:
Դաշինքը նպատակ ունի բյուջեի վերաբերյալ համաձայնության հասնել մինչև 2026 թվականի վերջը։ Համաօրենսդիրները ձգտում են խուսափել բանակցությունները 2027 թվականին երկարաձգելուց, որը կարևոր ընտրական տարի է մի շարք կարևոր եվրոպական երկրներում, այդ թվում՝ Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում։
Բյուջեի վերաբերյալ ցանկացած համաձայնության համար անհրաժեշտ կլինի բոլոր 27 անդամ պետությունների միաձայն աջակցությունը, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանի համաձայնությունը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում
ԵՄ գագաթնաժողովն ավարտվեց ԵՄ բյուջեի և Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ քննարկումներից հետո
34 միլիոն եվրոյի անհետաձգելի աջակցություն՝ ԵՄ-ից Հայաստանին՝ Ֆոն դեր Լայենի հայտարարությանը համապատասխան