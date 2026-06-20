Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

Բըրնհեմը ասել է, որ քաղաքականություն մտնելու ոգեշնչվել է «Սևամորթներից տղաներ» 1982 թվականի հայտնի հեռուստաշոուն դիտելուց հետո, որը պատմում էր Մարգարետ Թետչերի Մեծ Բրիտանիայում կողմնորոշված հինգ գործազուրկ տղամարդկանց մասին։
Էնդի Բըրնհեմը վերադառնում է Վեստմինստեր։
Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետը հաղթանակ տարավ հինգշաբթի երեկոյան Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում՝ հավաքելով ձայների 55%-ը և հեշտությամբ հաղթելով Նայջել Ֆարաջի «Reform UK» և Ռուպերտ Լոուի «Restore Britain» կուսակցություններին։
Նրա վերադարձը խորհրդարան նշանակում է, որ նա այժմ ազատ է մարտահրավեր նետել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերին, և նա նախկինում ազդարարել էր, որ կմիանա ցանկացած առաջնորդական մրցակցության։
Իր հաղթական ելույթում Բըրնհեմը զգուշացրել է իր Լեյբորիստական կուսակցությանը, որ այն ունի «փոխվելու վերջին հնարավորություն», և շատ Լեյբորիստական պատգամավորներ նրան համարում են կուսակցության լավագույն հնարավորությունը՝ դա անելու համար։
Ահա Մեյքերֆիլդի նոր պատգամավորի ավելի մանրամասն նկարագրությունը։
Բըրնհեմը ծնվել է Անգլիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Մերսիսայդում և մեծացել է Չեշիրի Քալչեթ գյուղում։
Նա ասել է, որ քաղաքականություն մտնելու ոգեշնչվել է «Boys From The Blackstuff» 1982 թվականի հայտնի հեռուստաշոուն դիտելուց հետո, որը պատմում էր Լիվերպուլում ապրող հինգ գործազուրկ տղամարդկանց մասին, որոնք կողմնորոշվում էին Մարգարետ Թետչերի Մեծ Բրիտանիայում։
«Հիշում եմ, թե ինչպես էի դիտում ծնողներիս հետ բոլոր սերիաները», – ասել է Բըրնհեմը GQ ամսագրին 2019 թվականին։ «Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ պետք է ինչ-որ բան անեմ»։
Էվերթոնի ողջ կյանքի ընթացքում ֆուտբոլի երկրպագուն անգլերեն է սովորել Քեմբրիջի համալսարանում, նախքան լրագրությունը սկսելը՝ աշխատելով այնպիսի առևտրային հրատարակություններում, ինչպիսիք են Container Management-ը, Passenger Rail Management-ը և Tank World-ը։
Բըրնհեմը քաղաքականության մեջ է մտել 20 տարեկանից փոքր տարիքում՝ Դալվիչի նախկին պատգամավոր Թեսա Ջոուելի մոտ հետազոտող աշխատանքի անցնելով։
2001 թվականին նա ինքն էլ ընտրվել էր Մեծ Մանչեստրի Լի ընտրատարածքի պատգամավոր, որը զբաղեցրել է մինչև 2017 թվականը։ Այդ ընթացքում նա զբաղեցրել է մի շարք բարձր նախարարական պաշտոններ, այդ թվում՝ առողջապահության նախարարի և ֆինանսների գլխավոր քարտուղարի պաշտոններ։
Բըրնհեմը, ով իր հոլանդացի կնոջ՝ Մարի-Ֆրանս վան Հիլթենի հետ ունի երեք երեխա, այնուհետև ստանձնեց Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնը՝ վերահսկելով տարածքի հսկայական զարգացումը։ Մասնավորապես, Մանչեստր քաղաքը դարձել է Մեծ Բրիտանիայի ամենանորաձև վայրերից մեկը՝ արագորեն ի հայտ եկող երկնաքերերի և փողոցներում լավ փաստաթղթավորված «եռուզեռի» շնորհիվ։
Նա մնաց այդ պաշտոնում մինչև հինգշաբթի օրվա քվեարկությունը, և «որոշակի տխրությամբ» ասաց, որ իր ընտրությունը կավարտի իր պաշտոնավարման «հրաշալի ինը տարիները»։
«Այս քաղաքային շրջանը ինձ շատ բան է տվել, և ինձ համար դժվար է թողնել այն աշխատանքը, որը ես սիրում եմ», – ասաց նա։
Քննադատներ
Բըրնհեմի քննադատները պնդում են, որ նա Վեստմինստերի դասական ներքին մարդ է, որը փորձում է ներկայանալ որպես օտար, և որ նա կարող է փոխել իր կարծիքը՝ կախված նրանից, թե ինչն է իրեն հարմար, ոմանք մատնանշում են նրա վերջին մեկնաբանությունները Brexit-ի վերաբերյալ։
Brexit-ի շուրջ բանավեճը վերսկսվել է վերջին ամիսներին, քանի որ Լեյբորիստական կուսակցության գործիչները մրցում են պաշտոնի համար՝ հնարավոր առաջնորդության դիմակայությունից առաջ, և Բըրնհեմի նախկին կոչը՝ Մեծ Բրիտանիային միանալու դաշինքին, ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել միջանկյալ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ։
Խնդրին անդրադառնալով՝ Բըրնհեմն ասել է, որ չնայած նա դեռևս կարծում է, որ Brexit-ը թանկ է նստել Մեծ Բրիտանիայի վրա, նա չի կարծում, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է բանավեճը վերսկսելու համար։
«Իմ կարծիքով՝ Brexit-ը վնասակար է եղել», – ասել է նա մայիսին։ «Բայց ես նաև կարծում եմ, որ վերջին բանը, որ մենք պետք է անենք հիմա, այդ փաստարկները վերստին ներկայացնելն է»։
Փոխարենը, Բըրնհեմը խոստացել է աջակցել բրիտանական բիզնեսներին և արդյունաբերություններին և վերջ դնել տնտեսության հոսքին, ուրբաթ օրը նաև իր կողմնակիցներին ասելով, որ ինքը կլինի «խորհրդարանի անդամ բոլորի համար, անկախ նրանից, թե ինչպես են նրանք քվեարկել»։
«Մենք հնարավորություն ունենք շրջելու իրավիճակը», – ասաց նա։ «Որպեսզի երկիրը կրկին զգա, որ աշխատում է։ Որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ քաղաքականությունը կարող է դրական տարբերություն ստեղծել։ Որպեսզի մարդիկ կրկին հույս զգան»։
Սթարմեր կուսակցության և «Վերականգնել Բրիտանիան» կուսակցության առաջնորդ Լոուն շնորհավորել են Բըրնհեմին հաղթանակի կապակցությամբ, իսկ վարչապետն ասել է. «Ընտրողները Լեյբորիստական կուսակցության հույսի և լավատեսության քարոզարշավը նախընտրեցին պառակտման և ատելության փոխարեն»։
«Էնդի Բըրնհեմը ջախջախիչ հաղթանակ տարավ», – հավելեց Լոուն։ «Արդարացի է դա ճանաչել և շնորհավորել նրան և նրա թիմին։ Տպավորիչ քարոզարշավ էր, մասնավորապես՝ երեկ Մեյքերֆիլդում նրանց ջանքերը, որոնք հսկայական էին։ Արդարացի է»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում
«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները
Լեհաստանի նախագահը Զելենսկիին զրկեց բարձրագույն պարգևից Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ստորաբաժանման շուրջ վեճի պատճառով