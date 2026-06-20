Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը

2025 թվականի տվյալներով, Դանիայում ապրանքներն ու ծառայությունները եղել են ամենաթանկը Եվրամիության տարածքում, գերազանցելով ԵՄ միջին ցուցանիշը 140 տոկոսով։
Այս մասին հայտնում է «Եվրաստատը»։ Իռլանդիայում նույն ցուցանիշը եղել է 136 տոկոս, Լյուքսեմբուրգում՝ 132 տոկոս։
Ամենից ցածրը նշված ցուցանիշը եղել է Բուլղարիայում՝ 65 տոկոս, Ռումինիայում՝ 63 տոկոս եւ Լեհաստանում՝ 73 տոկոս։ Եվրոպացիներն ամենաշատը ծախսում են բնակարանի վրա եւ սննդամթերքի ու ոչ-ալկոհոլային խմիչքները, տեղեկանում ենք հրապարակված վիճակագրական տվյալներից։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ
ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում
«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները