21/06/2026

EU – Armenia

Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը

infomitk@gmail.com 20/06/2026 1 min read

2025 թվականի տվյալներով, Դանիայում ապրանքներն ու ծառայությունները եղել են ամենաթանկը Եվրամիության տարածքում, գերազանցելով ԵՄ միջին ցուցանիշը 140 տոկոսով։

Այս մասին հայտնում է «Եվրաստատը»։ Իռլանդիայում նույն ցուցանիշը եղել է 136 տոկոս, Լյուքսեմբուրգում՝ 132 տոկոս։

Ամենից ցածրը նշված ցուցանիշը եղել է Բուլղարիայում՝ 65 տոկոս, Ռումինիայում՝ 63 տոկոս եւ Լեհաստանում՝ 73 տոկոս։ Եվրոպացիներն ամենաշատը ծախսում են բնակարանի վրա եւ սննդամթերքի ու ոչ-ալկոհոլային խմիչքները, տեղեկանում ենք հրապարակված վիճակագրական տվյալներից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբեմն թատրոնում ամենամեծ դերակատարը բեմում չէ․ Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում վիճաբանությունն ավարտվել է կրակոցներով. 4 մարդ վիրավորվել է. Մանրամասներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

20/06/2026 infomitk@gmail.com