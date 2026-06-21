ԱՄՆ-ի և Իրանի պատվիրակությունները ժամանել են Շվեյցարիա՝ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների համար

«Մենք հուսով ենք առաջընթաց գրանցել միջուկային հարցում, առաջընթաց գրանցել Լիբանանի հրադադարի հարցում», – լրագրողներին ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։
Կիրակի օրը Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի պատվիրակությունները ժամանել են Շվեյցարիա՝ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև կնքված ժամանակավոր խաղաղության համաձայնագրի իրականացման շուրջ նախատեսված բանակցություններից առաջ։
Պատվիրակությունները ուղևորվում են դեպի Բյուրգենշտոկ՝ Շվեյցարիայի Նիդվալդեն կանտոն՝ բանակցություններ սկսելու համար։ Նախարարությունը հավելել է, որ Պակիստանի ներկայացուցիչները, որը հանդես է եկել որպես կողմերի միջև հիմնական միջնորդ, նույնպես ժամանել են երկիր։
Փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը պետք է մասնակցի տեխնիկական բանակցություններին և, ըստ AFP-ի, ըստ նրա խոսնակի ժամանել է Շվեյցարիայի ռազմաօդային ուժերի Էմմենի ռազմաօդային բազա մոտավորապես ժամը 6-ին։
Շվեյցարիա մեկնելուց առաջ Մերիլենդ նահանգի Էնդրյուս նահանգի ռազմական համատեղ բազայից խոսելով՝ Վենսը լրագրողներին ասաց, որ «անհամբեր սպասում է» բանակցություններին։
«Մենք հուսով ենք առաջընթաց գրանցել միջուկային հարցում, առաջընթաց գրանցել Լիբանանի հրադադարի հարցում. սրանք այն երկու կարևոր բաներն են, որոնց վրա, կարծում եմ, մենք կկենտրոնանանք», – ասաց նա։
Հանդիպումը սկզբում նախատեսված էր ուրբաթ օրը, բայց Վենսը հետաձգեց իր այցը, քանի որ Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը սրվեց Իսրայելի և Լիբանանի բախումների պատճառով։
Իրանի զինված ուժերը շաբաթ օրը հայտարարեցին, որ փակել են Հորմուզի նեղուցը՝ Իսրայելի կողմից հարավային Լիբանանի վրա հասցված հարվածների պատճառով։
Այն հայտարարեց, որ որոշումը կայացրել է «Ամերիկայի անբարեխղճության և պատերազմի ավարտի հուշագրի առաջին կետի ակնհայտ խախտման լույսի ներքո, ինչպես նաև ի պատասխան հարավային Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի կողմից հրադադարի անդադար և շարունակական խախտման»։
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը, սակայն, հայտարարեց, որ ջրային ճանապարհը շաբաթ օրը բաց է մնացել։
«Միջազգային ջրային ճանապարհով անվտանգ անցումը այսօր պահպանվեց, քանի որ 55 առևտրային նավեր տարանցիկ ճանապարհով տեղափոխեցին մեծ քանակությամբ բեռ և ավելի քան 17 միլիոն բարել նավթ դեպի համաշխարհային շուկաներ», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Իսրայելը և Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ» զինյալ խմբավորումը ուրբաթ օրը համաձայնության էին եկել հրադադարի երկարաձգման շուրջ, սակայն շաբաթ առավոտյան Իսրայելը նոր հարձակումների ալիք սկսեց։
Լիբանանի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության տվյալներով՝ շաբաթ օրը հարավային Լիբանանում գտնվող Նաբաթիեի վրա հարվածների հետևանքով զոհվել է 16 մարդ, ևս 12-ը վիրավորվել են։
Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարել են, որ հարվածները հասցրել են ի պատասխան այն բանի, որ ուրբաթ գիշերը հարավային Լիբանանում «Հեզբոլլահ»-ի ավելի քան 50 հրթիռներից կրակ են բացել իրենց ուժերի վրա։
«Հարվածված թիրախների թվում են եղել հրթիռային արձակման կետերը, զենքի պահեստները և հրամանատարական կենտրոնները», – ասվում է Լիբանանի վրա հարվածների մասին հայտարարության մեջ։
Ուրբաթ օրը Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարարը կոչ արեց «ամբողջ Լիբանանին» «այրվել», այն բանից հետո, երբ իսրայելական բանակը հայտնեց, որ իր չորս զինվորներ զոհվել են երկրում մարտական գործողությունների ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում
Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել
Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով