Ֆրանսիան պաշտպանական արհեստական ​​բանականությունը սահմանում է որպես ազգային անվտանգության հիմնական շահ

Քայլը նպատակ ունի արագացնել արհեստական բանականության մշակումը և գնումները:
ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը տեղի է ունեցել Բրյուսելում
Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Կատրին Վոտրենը մասնակցում է Հյուսիսատլանտյան խորհրդի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը ՆԱՏՕ-ի նախարարական հանդիպման ժամանակ, որը տեղի է ունեցել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում 2026 թվականի հունիսի 18-ին Բրյուսելում։
Ֆրանսիան պաշտպանության հետ կապված արհեստական բանականությունը սահմանել է որպես ազգային անվտանգության կարևոր շահ, որը նպատակ ունի արագացնել արհեստական բանականության հնարավորությունների զարգացումը և տեղակայումը՝ աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի և մինչև 2030 թվականը բարձր ինտենսիվության հակամարտության հեռանկարի պայմաններում։
«Այս որոշումը քաղաքական և ռազմավարական է», – ուրբաթ օրը Ֆրանսիայի արևմուտքում գտնվող Բրյուզ քաղաքում Պաշտպանության արհեստական բանականության նախարարական գործակալության (AMIAD) նոր շենքի բացման ժամանակ ասաց պաշտպանության նախարար Կատրին Վոտրենը։
«Դա չափազանց գործնական է։ Այն արհեստական բանականությունը բարձրացնում է նույն մակարդակի, ինչ [միջուկային] զսպումը, հետախուզությունը և կրիպտոգրաֆիան», – հավելեց նա։
Նշումը թույլ է տալիս կառավարությանը օգտագործել ԵՄ օրենսդրության համաձայն հատուկ գնումների ընթացակարգեր, ինչը հեշտացնում է նոր տեխնոլոգիաների ավելի արագ ձեռքբերումը։
Նախարարության տվյալներով՝ արհեստական բանականությունն այժմ կենտրոնական դեր ունի Ֆրանսիայի ինքնիշխանության և ռազմական հզորության մեջ։ Հետևաբար, Ֆրանսիան նպատակ ունի պահպանել իր պաշտպանական արհեստական բանականության համակարգերի վերահսկողությունը՝ մշակումից մինչև տեղակայում, միաժամանակ սահմանափակելով կախվածությունը օտարերկրյա տեխնոլոգիաներից։
Պաշտոնյաները նշում են, որ այս միջոցառումը թույլ կտա պաշտպանության նախարարությանը ավելի սերտորեն համագործակցել վստահելի մատակարարների հետ՝ միաժամանակ արագացնելով նոր արհեստական բանականության գործիքների ներդրումը։
«Սա կարևոր է մեր զինված ուժերի կիբերանվտանգության համար։ Այն կարևոր է հետախուզության, գործողությունների անցկացման, մեր ուժերի պատրաստվածության և մեր կարողության համար՝ դիմակայելու առաջիկա տեխնոլոգիական խափանումներին», – նաև ասել է Վոտրենը։
AMIAD-ը պատասխանատու կլինի քաղաքականության իրականացման և առաջիկա ամիսներին ձեռքբերումները արագացնելու նոր միջոցառումների ներդրման համար։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով
Լատվիան ստացել է 3.5 միլիարդ եվրոյի SAFE պաշտպանական վարկ
Միլիբանդը ցանկանում է բարձր պաշտոն զբաղեցնել Բըրնհեմի թիմում