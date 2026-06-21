21/06/2026

EU – Armenia

Լատվիան ստացել է 3.5 միլիարդ եվրոյի SAFE պաշտպանական վարկ

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

«Այս գումարը պետք է ծառայի լատվիական արդյունաբերության զարգացմանը», – ասել է Կուլբերգսը

Լատվիան ստորագրել է մոտ 3.5 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկի համաձայնագիր ԵՄ SAFE վարկային ծրագրի շրջանակներում՝ դառնալով ծրագրին միացած ութերորդ երկիրը։

ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը շաբաթ օրը Ռիգայում միացել է Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսին, պաշտպանության նախարար Ռաիվիս Մելնիսին և ֆինանսների նախարար Մարիս Կուչինսկիսին ստորագրման արարողությանը։

Կուբիլիուսը Լատվիան բնութագրել է որպես «Եվրոպական պաշտպանության համակարգման առաջատար», ընդգծելով անօդաչու թռչող սարքերի և հակաօդային սարքերի հնարավորությունների արագ զարգացումը՝ որպես «օրինակ այլ անդամ պետությունների համար» և կարևոր ներդրում եվրոպական անվտանգության մեջ։

Լատվիան կօգտագործի միջոցները անօդաչու թռչող սարքերի, կառավարվող հրթիռների, անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի տեխնոլոգիաների և ազգային պաշտպանության արդյունաբերական ավելի լայն կարողությունների ներդրումները արագացնելու համար՝ շեշտը դնելով արևելյան թևում գնումների արագության և տարածաշրջանային զսպման վրա։

Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ նույնպես անմիջական ազդեցություն է ունեցել Լատվիայի վրա։ Ռուսական խցանումների պատճառով իրենց նախատեսված ուղղությունից շեղված անօդաչու թռչող սարքերը մի քանի անգամ մտել են Լատվիայի և նրա բալթյան հարևանների օդային տարածք։ Ռիգան վերջերս հայտարարեց, որ սպառնալիքին դիմակայելու համար իր արևելյան սահմանին կտեղակայի անօդաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումներ։

Համաձայնագիրը ԵՄ-ի 150 միլիարդ եվրոյի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) ծրագրի մի մասն է։ Լատվիան ութերորդ երկիրն է, որը միացել է պաշտպանության ֆինանսավորման սխեմային՝ Լեհաստանից, Լիտվայից, Խորվաթիայից, Ռումինիայից, Բելգիայից, Կիպրոսից և Ֆրանսիայից հետո։

Կուլբերգսն ասել է, որ Լատվիայի անվտանգությունը իր կառավարության «առաջին առաջնահերթությունն» է՝ ընդգծելով, որ SAFE գործիքը «ապահովում է անհրաժեշտ ֆինանսավորման հասանելիություն»՝ ազգային և տարածաշրջանային անվտանգությունն ապահովելու համար։

«Այս գումարը պետք է ծառայի լատվիական արդյունաբերության զարգացմանը և մեր տնտեսության շահերին», – հավելել է Կուլբերգսը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան պաշտպանական արհեստական ​​բանականությունը սահմանում է որպես ազգային անվտանգության հիմնական շահ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիբանդը ցանկանում է բարձր պաշտոն զբաղեցնել Բըրնհեմի թիմում

21/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com