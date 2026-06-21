Լատվիան ստացել է 3.5 միլիարդ եվրոյի SAFE պաշտպանական վարկ

«Այս գումարը պետք է ծառայի լատվիական արդյունաբերության զարգացմանը», – ասել է Կուլբերգսը
Լատվիան ստորագրել է մոտ 3.5 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկի համաձայնագիր ԵՄ SAFE վարկային ծրագրի շրջանակներում՝ դառնալով ծրագրին միացած ութերորդ երկիրը։
ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը շաբաթ օրը Ռիգայում միացել է Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսին, պաշտպանության նախարար Ռաիվիս Մելնիսին և ֆինանսների նախարար Մարիս Կուչինսկիսին ստորագրման արարողությանը։
Կուբիլիուսը Լատվիան բնութագրել է որպես «Եվրոպական պաշտպանության համակարգման առաջատար», ընդգծելով անօդաչու թռչող սարքերի և հակաօդային սարքերի հնարավորությունների արագ զարգացումը՝ որպես «օրինակ այլ անդամ պետությունների համար» և կարևոր ներդրում եվրոպական անվտանգության մեջ։
Լատվիան կօգտագործի միջոցները անօդաչու թռչող սարքերի, կառավարվող հրթիռների, անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի տեխնոլոգիաների և ազգային պաշտպանության արդյունաբերական ավելի լայն կարողությունների ներդրումները արագացնելու համար՝ շեշտը դնելով արևելյան թևում գնումների արագության և տարածաշրջանային զսպման վրա։
Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ նույնպես անմիջական ազդեցություն է ունեցել Լատվիայի վրա։ Ռուսական խցանումների պատճառով իրենց նախատեսված ուղղությունից շեղված անօդաչու թռչող սարքերը մի քանի անգամ մտել են Լատվիայի և նրա բալթյան հարևանների օդային տարածք։ Ռիգան վերջերս հայտարարեց, որ սպառնալիքին դիմակայելու համար իր արևելյան սահմանին կտեղակայի անօդաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումներ։
Համաձայնագիրը ԵՄ-ի 150 միլիարդ եվրոյի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) ծրագրի մի մասն է։ Լատվիան ութերորդ երկիրն է, որը միացել է պաշտպանության ֆինանսավորման սխեմային՝ Լեհաստանից, Լիտվայից, Խորվաթիայից, Ռումինիայից, Բելգիայից, Կիպրոսից և Ֆրանսիայից հետո։
Կուլբերգսն ասել է, որ Լատվիայի անվտանգությունը իր կառավարության «առաջին առաջնահերթությունն» է՝ ընդգծելով, որ SAFE գործիքը «ապահովում է անհրաժեշտ ֆինանսավորման հասանելիություն»՝ ազգային և տարածաշրջանային անվտանգությունն ապահովելու համար։
«Այս գումարը պետք է ծառայի լատվիական արդյունաբերության զարգացմանը և մեր տնտեսության շահերին», – հավելել է Կուլբերգսը։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով
Ֆրանսիան պաշտպանական արհեստական բանականությունը սահմանում է որպես ազգային անվտանգության հիմնական շահ
Միլիբանդը ցանկանում է բարձր պաշտոն զբաղեցնել Բըրնհեմի թիմում