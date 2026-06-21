Միլիբանդը ցանկանում է բարձր պաշտոն զբաղեցնել Բըրնհեմի թիմում: Պարզապես մի՛ հիշատակեք Հյուսիսային ծովը:
Մեծ Բրիտանիայի հավակնոտ էներգետիկայի նախարարի համար ուրբաթ օրը երկու լրացուցիչ ընտրությունների պատմություն էր։
Մեծ Բրիտանիան, շատ հավանական է, շուտով կունենա նոր կառավարություն Էնդի Բըրնհեմի գլխավորությամբ: Լեյբորիստական կուսակցության բարձրաստիճան գործիչների շրջանում, որոնք պայքարում են առաջատար դիրքի համար, անընդհատ մեկ անուն է շրջանառվում՝ Էդ Միլիբանդ։
Էներգետիկայի նախարարը, որը 2010-2015 թվականներին անձամբ ղեկավարել է Լեյբորիստական կուսակցությունը, երբ նրան մերժեցին ընտրողները քվեատուփի մոտ, շատ պատգամավորների, ինչպես նաև букմեյքերների կողմից համարվում է Բըրնհեմի կանցլերի պաշտոնի ֆավորիտը։
Երկու տղամարդիկ վաղեմի քաղաքական դաշնակիցներ են և վերջին շաբաթներին կանոնավոր կապի մեջ են եղել, այդ թվում՝ Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ քաղաքականության վերաբերյալ անձնական հեռախոսազրույցներ են ունեցել, ըստ Բըրնհեմի երեք դաշնակիցների։
Ի պատասխան այն լուրերի, որ նա կարող է հրաժարական տալ, եթե պաշարված վարչապետ Քեյր Սթարմերը չցուցադրի իր պատրաստակամությունը՝ փոխարինելու Բըրնհեմին, Միլիբենդի խոսնակը ասել է, որ նա «հրաժարական տալու ծրագրեր չունի»։
Սակայն էներգետիկայի նախարարը ազդեցիկ է Լեյբորիստական կուսակցության հետին թվով պատգամավորների և անդամների շրջանում: Մի ժամանակ Սթարմերի մտերիմ դաշնակից համարվող Միլիբենդը, որը մեծապես վստահում էր նրա զրոյական արտանետումների օրակարգին, առաջիկա օրերին կարող է վճռորոշ լինել նրա առաջնորդի ճակատագիրը։
Քաղաքական դաշնակիցներ
Բըրնհեմը և Միլիբենդը մտերիմ են եղել այն ժամանակվանից, երբ երկուսն էլ ծառայել են Գորդոն Բրաունի Լեյբորիստական կաբինետում մինչև 2010 թվականի ընտրությունները։
Միլիբենդի առաջնորդության հնգամյա ընթացքում Բըրնհեմը ղեկավարել է առողջապահության և Ազգային առողջապահական ծառայությունը՝ ստանալով Լեյբորիստական կուսակցության դիրքորոշման համար զգալի հանրային աջակցություն, սակայն ոչ բավարար՝ 2015 թվականին Միլիբենդի կրած ջախջախիչ պարտությունը կանխելու համար։
Այժմ, մտածելով նոր գործընկերության մասին, նրանք կիսում են բրիտանական հասարակությանը հասցվող խնդիրների ախտորոշումը։
Միլիբանդը կարծում է, որ սովորական ընտրողները «շատ զայրացած են», քանի որ «երկիրը կեղծված է նրանց դեմ» (ինչպես նա ասել է փետրվարին Լոնդոնում կայացած արհմիութենական միջոցառման ժամանակ): Բըրնհեմը ուրբաթ առավոտյան իր հաղթական ելույթն օգտագործեց՝ Մեյքերֆիլդի նոր պատգամավորի պաշտոնում հաղթանակ տանելուց հետո, խոստանալով «մեր քաղաքականության փոփոխություն, որպեսզի այն կրկին աշխատի մարդկանց համար»:
Միլիբանդը հավատում է միջամտող պետությանը, որը պատրաստ է ներդրումներ կատարել աճը խթանելու համար. Բըրնհեմը ցանկանում է ավելի մեծ հանրային վերահսկողություն ունենալ էներգիայի, ջրի և «կյանքի այլ հիմնական միջոցների» նկատմամբ:
Սակայն լարվածության պոտենցիալ աղբյուր է ի հայտ գալիս Միլիբենդի սրտին մոտ հարցի՝ Հյուսիսային ծովի նավթի և գազի ապագայի շուրջ:
Միլիբանդը գլխավորել է Լեյբորիստական կառավարության կողմից բրածո վառելիքի նոր հետախուզման լիցենզիաների արգելքը, ինչպես նաև պաշտպանել է Հյուսիսային ծովի շահույթի վրա անսպասելի հարկը, որը նախ սահմանվել էր պահպանողական կառավարության կողմից, ապա բարձրացվել էր Լեյբորիստական կառավարության կողմից:
Բըրնհեմը, որը պաշտպանում է զրոյական գինը որպես «վերաարդյունաբերականացման» հնարավորություն, քարոզարշավի ընթացքում The New Statesman-ին ասել է, որ ինքը «մի փոքր բաց միտք» է պահել Հյուսիսային ծովի նավթի և գազի հարցում: «Նա, ասաց նա, «ֆիքսված դիրքորոշում» չունի։
Սակայն, եթե դառնա առաջնորդ, նա ճնշման կենթարկվի Լեյբորիստական կուսակցության արհմիութենական կողմնակիցների կողմից, որոնցից մի քանիսը վաղուց քննադատում են Միլիբանդի Հյուսիսային ծովի քաղաքականությունը, որը, նրանց պնդմամբ, արագացնում է նավթի և գազի աշխատողների աշխատատեղերի կորուստը։
Մյուս լրացուցիչ ընտրությունները
Հյուսիսային ծովում բախման հնարավորությունը ուրբաթ օրը ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մեկ այլ լրացուցիչ ընտրությունների շնորհիվ, որոնք տեղի ունեցան նույն օրը, երբ Մեյքերֆիլդի մրցավազքը գրավեց երկրի քաղաքական ուշադրության մեծ մասը։
Քեմի Բադենոխի Պահպանողական կուսակցությունը, որն այժմ կտրականապես դեմ է զրոյական նավթին և կողմ է նավթին ու գազին, հաղթեց Աբերդին Սաութում կայացած ընտրություններում՝ գահընկեց անելով Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությանը։ Նավթի և գազի ընկերությունները խոշոր գործատուներ են ընտրատարածքում, որտեղ վերջին տարիներին կորել են հորատման հետ կապված բազմաթիվ աշխատատեղեր, քանի որ պաշարները սպառվել են, իսկ ներդրումները՝ նվազել։
Բադենոխը պնդում է, որ Միլիբանդի քաղաքականությունը վատթարացնում է իրավիճակը և խնդիրը դնում է կուսակցության տեղական քարոզարշավի կենտրոնում։ Լեյբորիստական կուսակցությունը զբաղեցրեց չորրորդ տեղը՝ ստանալով ընդամենը 5.4 տոկոս ձայն, մինչդեռ 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում երկրորդ տեղում էր՝ գրեթե 25 տոկոս ձայներով։
Հաղթանակած պահպանողական թեկնածու Դուգլաս Լամսդենը իր թռուցիկներում ընտրողներին ասել է, որ պահպանողականների հաղթանակը «շատ հստակ ուղերձ կհղի Լոնդոնում գտնվող Էդ Միլիբանդին»։
Միության հարցը
Միլիբանդը և Բըրնհեմը կխուսափեն ընդդիմադիր կուսակցությունների քննադատություններից։ Սակայն Լեյբորիստական կուսակցության սեփական արհմիութենական դաշնակիցների նախազգուշացումները դժվար կլինի անտեսել։
Շերոն Գրեհեմը՝ երկրի երկրորդ խոշորագույն միության՝ Unite-ի գլխավոր քարտուղարը և Միլիբենդի Հյուսիսային ծովի մոտեցման բացահայտ քննադատը, Աբերդին Սաութը անվանել է «նավթի և գազի վերաբերյալ Լեյբորիստական կուսակցության ձախողված քաղաքականության ուղղակի արդյունք»։
GMB Scotland-ի գլխավոր քարտուղար Լուիզ Գիլմուրն ասել է, որ «լիովին կանխատեսելի է, որ պահպանողականները կհաղթեն այս ընտրություններում՝ խոստանալով պաշտպանել Հյուսիսային ծովը»։ Գիլմուրը զգուշացրել է «արդյունաբերական աղետի մասին, որը տեղի է ունենում ակնհայտորեն»։
Այս խոսքերը աննկատ չեն մնա Բըրնհեմի ճամբարում, ովքեր խոստացել են առաջնային պլանում դնել սովորական աշխատողների մտահոգությունները: (Բըրնհեմի թիմը հրաժարվել է մեկնաբանել Աբերդին Սաութի արդյունքը կամ ուրբաթ օրը Հյուսիսային ծովի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը):
Աբերդինում պահպանողականների հաղթանակը, որը կենտրոնացած է բրածո վառելիքի ապագայի վրա այն քաղաքում, որտեղ նավթն ու գազը գերիշխում են քաղաքականության մեջ, չի վերածվում հաղթական ռազմավարության ազգային մակարդակով:
Persuasion UK հարցումների ընկերության տնօրեն Սթիվ Աքեհուրստն ասել է, որ «գրեթե ոչ մի ապացույց չկա, որ սա ազգային մակարդակով մարդկանց համար քվեարկության հարց է: … Աբերդինը շատ յուրահատուկ կերպով կախված է բրածո վառելիքի արդյունաբերությունից, և դա այդ հարցի կարևորությունը դարձնում է նաև չափազանց անսովոր»:
Սակայն, քանի որ արհմիությունները ակտիվորեն քարոզարշավ են անցկացնում այս հարցի շուրջ, Հյուսիսային ծովն արդեն թվում է Բըրնհեմ-Միլիբենդ հարաբերությունների վաղ փորձություն: Unite-ի ղեկավար Գրեհեմը ողջունել է Մանչեստրի նախկին քաղաքապետի հաղթանակը Մեյքերֆիլդում, բայց զգուշացրել է, որ ամբողջ երկրում «աշխատողները իրենց լքված են զգում Լեյբորիստական կուսակցության կողմից»:
Նա կոչ արեց մշակել «բրիտանական արդյունաբերությանը աջակցելու» ծրագիր, այդ թվում՝ նավթի և գազի։
«Լեյբորիստական կուսակցությունը պետք է լինի աշխատավորների կուսակցություն, [բայց] դա դեռևս իրական ձևով չի երևում», – ասաց նա։ «Մինչև դա տեղի չունենա, աշխատավորները կշարունակեն զանգվածաբար լքել Լեյբորիստական կուսակցությունը»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան պաշտպանական արհեստական բանականությունը սահմանում է որպես ազգային անվտանգության հիմնական շահ
Լատվիան ստացել է 3.5 միլիարդ եվրոյի SAFE պաշտպանական վարկ
ԵՄ գագաթնաժողովն ավարտվեց ԵՄ բյուջեի և Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ քննարկումներից հետո