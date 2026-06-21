Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի նորաձևության դիվանագիտությունը. Լուսանկարներ

Ինչ են բացահայտում նրա 10 լավագույն կերպարները իշխանության, գույների տեսության և ԵՄ ամենաազդեցիկ կնոջ զգեստապահարանի մասին:
Դժվար է անվանել ԵՄ բարձր պաշտոններում գտնվող շատ մարդկանց, ովքեր հայտնի են իրենց աչքի ընկնող ոճով։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը բացառություն չէ։ Euractiv-ը վերլուծել է երկրորդ ժամկետով վերադառնալուց ի վեր նրա կրած բոլոր 186 հագուստները, և արդյունքը կապույտ գույնի զգեստապահարան է, որը կառուցված է գործնական և պրագմատիկ ոճի շուրջ՝ հստակ ստորագրությամբ և կրկնությամբ։
Նրա կապույտ բլեյզերը խորհրդանշում է այն հաստատությունը, որը նա ներկայացնում է։ Նրա սպիտակ կերպարը մեղմացնում է սենյակը։
Բարձր պաշտոններ զբաղեցնողները չեն զննում Zara-ն կամ Gucci-ն անձնական հաճույքների համար կամ այն հույսով, որ նոր բաճկոնը կարող է շտկել իրենց կյանքը։ Նրանց հագուստը դառնում է համազգեստ աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերի համար, և նրանց ոճը ոչ վերբալ հաղորդակցության մի ձև է կամ, ինչպես քաղաքական տեսաբաններն են անվանում, նորաձևության դիվանագիտություն։
«Միջազգային հարաբերություններում նորաձևությունը նույնքան կարևոր է, որքան ցանկացած այլ թեմա: Բոլորը հագնվում են առավոտյան և ստիպված են որոշումներ կայացնել, թե ինչ հագնել», – Euractiv-ին ասել է «Նորաձևության դիվանագիտություն» գրքի հեղինակ Մադլեն Գուբաուն։
Սեզոնային նախագահ
Ֆոն դեր Լեյենի ոճի գունային վերլուծության ժամանակ Բրյուսելի «Comme un Image»-ի պատկերի խորհրդատուներ Անն-Լոր Լոսսոն և Լիլի Վերհեգենը Euractiv-ին ասել են, որ նա «իսկական ամառ» է: Սա նշանակում է զով, բաց և ցածր կոնտրաստով կամ մեկը, ում ավելի լավ են դուր գալիս փոշոտ երանգները, քան կոշտները։
Դա կարող է բացատրել, թե ինչու է սառցե կապույտը, մեղմ վարդագույնը և փղոսկրե գույնը ավելի լավ սազում նրա վրա, քան ծանր սևը և մուգ սպիտակը: Խորհրդատուների կարծիքով, մարդուն ինչն է սազում, սովորաբար ձևավորվում է նրա մազերի, աչքերի և մաշկի երանգով։
Սակայն այն փաստը, որ ֆոն դեր Լեյենը ամառային է, «կարող է խոչընդոտ լինել, քանի որ սրանք այն գույները չեն, որոնք սովորաբար կապված են իշխանության հետ», – ասում է Լոսսոն։
Վերցրեք նրա հանդիպումը Դոնալդ Թրամփի հետ անցյալ տարի՝ առևտրային սակագների շուրջ բանակցելու համար։ Ֆոն դեր Լեյենը ընտրեց բաց պաստելային կապույտ, որը խիստ հակադրվում էր ԱՄՆ նախագահի մուգ կոստյումին, վառ փողկապին և առավելագույն ներկայությանը։
«Այս գույնը մեղմություն է հաղորդում», – ավելացնում է Լոսսոն։ «Թրամփի նման մեկի դեպքում, ով այդքան շատ ուշադրություն է գրավում, գուցե դա միտումնավոր էր։ Սա առճակատման գույն չէ։ Այն ավելի շատ բանակցային է, ավելի մեղմ»։
Տղամարդկանց համար ստանդարտ քաղաքական հագուստի կոդը մուգ կոստյում, սպիտակ վերնաշապիկ և փողկապ է՝ այնպիսի գույնով, որը սովորաբար ինչ-որ բան է նշանակում, նույնիսկ եթե ոչ ոք չի կարողանում համաձայնության գալ, թե ինչ։ Միապաղաղությունը ծեսի մի մասն է։
Իհարկե, յուրաքանչյուր ոք, ով նայել է Պեդրո Սանչեսի քանդակազարդ այտոսկրերին կամ Սիլվիո Բեռլուսկոնիի մոմե փայլին, կարող է կասկածել, որ քաղաքականության մեջ ավելի շատ տղամարդկային սնապարծություն կա, քան կցանկանար խոստովանել մուգ կապույտ կոստյումների արդյունաբերական համալիրը։
Բայց կանանց համար կանոնները տարբեր են։ Դուք կարող եք տեսնել դա մեծ խմբային լուսանկարներում՝ G7 հավաքույթներ, ԵՄ գագաթնաժողովներ, որտեղ տղամարդկանց մոխրագույն երանգը ընդհատվում է գունավոր կոստյումներով կամ, երբեմն, գրեթե լյումինեսցենտային զգեստներով կանանց կողմից։
«Հանրությունը դեռևս հաճախ ակնկալում է, որ նրանք մարմնավորեն ուժի սահմանում, որը երանգավորված է տղամարդկությամբ», – ասում է Գուբաուն: Եվ այնուամենայնիվ, «եթե կինը ցանկանար համազգեստ կրել, ինչպես տղամարդիկ, մարդիկ միևնույն է կնայիին նրա դեկոլտեին»:
Ֆոն դեր Լեյենը օգտակար դեպքի ուսումնասիրություն է: Նա հագնվում է ինչպես մեկը՝ առանց թույլ տալու, որ հագուստը դառնա պատմության թեմա, միաժամանակ կատարելապես հասկանալով, որ այն միշտ դրա մի մասն է կազմում:
Ֆիրմային կերպար
Վերլուծելով ֆոն դեր Լեյենի կողմից իր երկրորդ ժամկետի ընթացքում կրած բոլոր հագուստները՝ Euractiv-ը գտավ հստակ ֆիրմային կերպար՝ սև տաբատ, գունավոր բլեյզեր (սովորաբար կարճ կտրված ազդրերի մոտ) և պարզ կլոր վզնոցով վերնաշապիկ, որը կոկիկորեն շրջանակված է իր հաճախ կրած մարգարիտային վզնոցով:
Նա նաև նախընտրում է հարթ կոշիկներ՝ խիտ գրաֆիկին դիմակայելու համար:
Սկսենք հիմնականից՝ կապույտ բլեյզերից: Ֆոն դեր Լեյենը կրել է դրա երեք տարբերակ՝ 37 անգամ, կազմելով գրանցված բոլոր հագուստների 20%-ը: Այն հայտնվել է որոշ կարևոր պահերի՝ սկսած Հանձնակատարների կոլեգիայի առաջին նիստից մինչև Մերկոսուրի բարձր մակարդակի գագաթնաժողովը։
Նա այն կրել է Լիխտենշտեյնի, Իսլանդիայի, Ճապոնիայի, Ավստրալիայի և Ուկրաինայի առաջնորդների հետ հանդիպումների, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովի, Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի և Մյունխենի անվտանգության համաժողովի և այլ միջոցառումների ժամանակ։
Բլեյզերը ակնհայտորեն խարիսխ է։ Այն եվրոպական կապույտ է, Եվրահանձնաժողովի կապույտ, ԵՄ դրոշի կապույտ։ Այն նաև անվտանգ է։ Ֆոն դեր Լեյենը նաև խոսում է բոլոր եվրոպական քաղաքացիների և 27 երկրների անունից, այլ ոչ թե մեկ ազգային ավանդույթի։
«Երբ դուք ներկայացնում եք երկրների և պետությունների այդքան լայն շրջանակ, դա նույնն է, ինչ ելույթի ժամանակ», – ասում է Գուբաուն։ «Դուք խոսում եք բազմաթիվ երկրների անունից։ Դուք պետք է օգտագործեք մեկ ձայն բոլորի համար»։
Հագուստը դեռևս հայտարարություն է, «բայց ակնհայտորեն այն ավելի նուրբ է, քան եթե դուք ներկայացնում եք մեկ շատ կոնկրետ մշակույթ»։
Նրա կողմից խակիի օգտագործումը ավելի հագեցած է։ «Երբ նա խոսում է պատերազմի կամ պաշտպանության մասին, նա անկասկած կապ է ստեղծում խակի գույների հետ», – ասաց Վերհեգենը։
Ֆոն դեր Լեյենը այս մանդատի ընթացքում 19 անգամ կրել է մեկ խակի գույնի բաճկոն, այդ թվում՝ Դավոսում և Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարի, ինչպես նաև Թուրքիայի ու Նոր Զելանդիայի ղեկավարների հետ հանդիպումների ժամանակ։
Իր երկրորդ մանդատի ընթացքում պաշտպանությունը դարձել է Հանձնաժողովի համար մեծ առաջնահերթություն։ Սակայն խակի գույնը «նրան շատ ավելի քիչ է սազում», – հավելել է Վերհեգենը, քանի որ այն հարթեցնում է այն գունապնակը, որը սովորաբար նրա համար ամենաարդյունավետն է։
Ի տարբերություն դրա, սպիտակը մեղմացնում է ուղերձը։ Իհարկե, գույները տարբեր իմաստներ ունեն՝ կախված համատեքստից։ Բայց առնվազն Եվրոպայում «սպիտակը հաճախ կապված է կայունության, խաղաղության կամ բացության հետ», – ասում է Գուբաուն։
Ֆոն դեր Լեյենը 26 անգամ կրել է սպիտակ կամ բաց գույնի բլեյզեր, այդ թվում՝ հուլիսին ԵՄ բյուջեի մեկնարկի և Global Gateway ֆորումի ժամանակ։ Նա նաև կրել է այն պարգևատրումներ ստանալիս, ինչպիսիք են Կառլոս Մեծի մրցանակը 2025 թվականին և Ստորին Սաքսոնիայի պետական մեդալը։
Վարդագույնի ուժը
Ապա կան վարդագույնի բազմաթիվ երանգներ, որոնցից ոչ բոլորն են հավասարապես ներողամիտ։
Երկրորդ ժամկետի ընթացքում ֆոն դեր Լեյենը դրանք կրել է 36 անգամ, որոնցից նրա սիրելին տաք վարդագույն կարճ, պարզ բլեյզերն էր։ Նա այն կրել է Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգի հետ հանդիպման ժամանակ և Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում։
Երկու խորհրդատուներն էլ նշել են, որ ֆոն դեր Լեյենը, ընդհանուր առմամբ, կարծես թե հասկանում է նրա գունապնակը և համապատասխանաբար հագնվում է։ Սակայն, երբ նա ընտրում է չափազանց ուժեղ կամ չափազանց բարձր կոնտրաստային երանգ, գույնը կարող է գրավել ուշադրությունը։
«Երբեմն մենք նրան այլևս չենք տեսնում», – ասել է Վերհեգենը։ «Մենք միայն գույնն ենք տեսնում»։
Նրանք նաև նշել են, որ Հանձնաժողովի նախագահը հաճախ կտրում է նրա ուրվագիծը մեջտեղից։ Ավելի երկար բաճկոնը, ավելի բարձր իրանը կամ որևէ նուրբ հյուսվածք կարող են փոխել համամասնությունները։
Ի վերջո, նույնիսկ Բրյուսելի ամենաազդեցիկ կինը պետք է ենթարկվի հագնվելու առաջին օրենքին։
«Դուք պետք է գտնեք ճիշտ համադրությունը այն ուղերձի միջև, որը ցանկանում եք փոխանցել, թե ով եք դուք և ինչն եք սիրում», – ասել է Լոսսոն։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան Թրամփին ասում է. Առանց մեզ տիեզերքի ուսումնասիրությունը «չի կարող իրականացվել»
Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»
Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ ճիշտ ժամանակն է քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հարցը