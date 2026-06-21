Մելոնին և Թրամփը փոխադարձ քննադատություններ են հնչեցնում G7-ից հետո սրվող վեճի ժամանակ

Երկու առաջնորդները, որոնք մի ժամանակ քաղաքականապես մտերիմ էին, վիճաբանում են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը պնդեց, որ Իտալիայի առաջնորդը «աղաչել է» իրեն լուսանկարվելու համար այս շաբաթ G7 գագաթնաժողովում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շաբաթ օրը պնդում էր, որ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին «աղաչել է» իր հետ լուսանկարվելու համար այս շաբաթվա սկզբին G7 գագաթնաժողովում, ինչը արժանացավ Իտալիայի առաջնորդի կտրուկ հակադարձմանը։
«Այս մշտական, չհրահրված հարձակումները անիմաստ են», – ասաց Մելոնին Թրամփի վերջին քննադատությունից հետո։
Երկու աջակողմյան առաջնորդները, որոնք մի ժամանակ քաղաքականապես մտերիմ էին, վիճաբանում են այն բանից հետո, երբ Թրամփը ուրբաթ օրը իտալական La7 հեռուստաալիքին ասաց, որ Իտալիայի վարչապետը «աղաչել է» իրեն լուսանկարվելու համար շաբաթվա սկզբին G7 գագաթնաժողովում։
«Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին անընդհատ խնդրում էր ինձ հետ լուսանկարվել Ֆրանսիայում կայացած G7 հանդիպման ժամանակ», – գրել է Թրամփը շաբաթ օրը իր սոցիալական ցանցերի հարթակում՝ սկզբում սխալ գրելով նրա անունը որպես «Ջիջորջիա»։ Նա հավելել է, որ հետաքրքրված չէ հարաբերությունները վերականգնելով։
«Նա վատ է գործում Իտալիայում իր ժողովրդականության մակարդակով», – հավելել է Թրամփը՝ մեղադրելով Իտալիային և այն բանին, ինչ նա անվանել է «այսպես կոչված ՆԱՏՕ-ի այլ դաշնակիցներ», Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելի ռմբակոծության ժամանակ ռազմական աջակցություն չցուցաբերելու համար։
«Հիմա, երբ Միացյալ Նահանգները ռազմական առումով պարտության մատնեց Իրանին, նա ուզում է նորից ընկերներ լինել՝ իր «համարները» բարձրացնելու համար։ Ոչ, շնորհակալություն!!!», – գրել է Թրամփը։
Այս շաբաթ Եվրոպական խորհրդի նիստի ժամանակ ԱՄՆ նախագահի հարձակմանը ենթարկված Մելոնին հակադարձել է սոցիալական ցանցերի կռվարար տեսանյութով՝ Թրամփի հայտարարությունը անվանելով «լիովին հորինված» և պնդելով, որ «Իտալիան և ես երբեք չենք աղաչում»։
Շաբաթ օրը, Թրամփի վերջին քննադատությունից հետո, Մելոնին սոցիալական ցանցերում հակադարձեց. «Ինչ վերաբերում է իմ ժողովրդականությանը, ապա ձեր ընկերը լինելը, անշուշտ, չի օգնել դրան, և ոչ էլ կախված է ձեզ հետ իմ հարաբերություններից»։
Մելոնին պաշտպանեց Իտալիայի որոշումը Իտալիայում ամերիկյան ռազմաբազաների վերաբերյալ՝ ասելով, որ «դրանց օգտագործումը կարգավորվում է այն համաձայնագրերով, որոնք մենք միշտ հարգել ենք»։
Նա եզրափակեց. «Ամեն դեպքում, իմ ժողովրդականությունը ձեզ չի վերաբերում: Ես առաջարկում եմ կենտրոնանալ ձեր ժողովրդականության վրա»։
Թրամփի հարձակմանը ի պատասխան՝ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին չեղարկեց կիրակի օրը նախատեսված ԱՄՆ այցը: Իտալացի այլ նախարարներ, ըստ տեղեկությունների, չեն մասնակցի Հռոմում նախատեսված ԱՄՆ Անկախության օրվա տոնակատարություններին։
Իտալական La Repubblica օրաթերթի փոխանցմամբ՝ Մելոնին Բրյուսելում ԵՄ գագաթնաժողովի վայրից դուրս գալիս ասել է, որ համոզված է, որ Թրամփի հետ վեճը դեռ չի ավարտվել։
Թրամփը զրուցում է Մելոնիի հետ Ֆրանսիայի Էվիան-լե-Բեն քաղաքում G7 գագաթնաժողովի շրջանակներում 2026 թվականի հունիսի 17-ին։ Իտալիայի կառավարության լուսանկար
Երկու առաջնորդները միասին հայտնվել են մի քանի լուսանկարներում հունիսի 15-18-ը Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում կայացած G7 եռօրյա հավաքի ժամանակ, անձամբ խոսելով առաջին անգամ ապրիլին տեղի ունեցած հրապարակային բախումից հետո, երբ Իտալիայի վարչապետը Թրամփի հարձակումները Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի վրա անվանեց «անընդունելի», ինչը ստիպեց ամերիկացի նախագահին ասել, որ Մելոնին «այլևս նույն մարդը չէ», որին նա մի ժամանակ ճանաչում էր։
G7 գագաթնաժողովից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում Մելոնին ասաց, որ իր հարաբերությունները Թրամփի հետ համարում է «անփոփոխ», չնայած նախկին վեճին։ «Մենք բավականաչափ ուժեղ բնավորություն ունենք, մենք երկուսս էլ [առաջնորդներ ենք, որոնք] վճռականորեն պաշտպանում են ազգային շահերը, մեզ համար անհրաժեշտ չէ պարզաբանումներ տալ, երբ ինչ-որ բանի շուրջ համաձայն չենք», – ավելացրեց նա։
Շաբաթ օրը իր գրառման մեջ Թրամփը վերադարձավ Իրանի պատերազմի շուրջ վեճին։
«Նա նույնիսկ թույլ չտվեց մեզ օգտագործել Իտալիայի վայրէջքի գոտիները կամ թռիչքուղիները, ինչը մեծ լոգիստիկ անհարմարություն էր, և սա այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ն տարեկան հարյուրավոր միլիարդավոր դոլարներ է հատկացնում Իտալիային և այլ «այսպես կոչված» ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին պաշտպանելու համար», – ասաց Թրամփը։
ԱՄՆ նախագահը ծաղրել է Մելոնիի ժողովրդականությունը իր սեփական երկրում, որտեղ նա պարտվել է մարտ ամսին կայացած կարևոր հանրաքվեում, և դա կապել է իր արտաքին քաղաքականության դիրքորոշման հետ։
«Նա մերժել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին՝ մի երկրի, որը իսկապես սիրում և պաշտպանում է Իտալիան, երբ խոսքը վերաբերում էր Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերելուց կամ մշակելուց զրկելուն (բայց, իհարկե, ՆԱՏՕ-ն էլ այդպես արեց!),- գրել է Թրամփը։
Չնայած Թրամփի և Իտալիայի վարչապետի միջև այս վեճի տոնը աննախադեպ է, սա առաջին դեպքը չէ, երբ նա սխալ է գրել Իտալիայի կառավարության ղեկավարի անունը։ Նա 2019 թվականին հավանություն է տվել այն ժամանակվա վարչապետ Ջուզեպպե Կոնտեի վերանշանակմանը թվիթերում՝ նրան անվանելով «Ջուզեպպի», նախքան հաղորդագրությունը ջնջելը և վերահրապարակելը։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը
Գերմանիայի ազդեցության նվազումը ոչ մեկի համար շահավետ չէ
ԵՄ առաջնորդները պահանջում են ֆոն դեր Լեյենի գործիքները Չինաստանի դեմ