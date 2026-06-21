Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության առաջնորդ Ջորդան Բարդելան հայտարարել է, որ ցանկանում է «Հանձնաժողովը և ԵՄ-ն վերադարձնել ազգերի ծառայությանը, այլ ոչ թե հակառակը»։
Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» կուսակցության առաջնորդ և 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների առաջատար Ջորդան Բարդելան ուրբաթ օրը խոստացել է հաղթել Ֆրանսիայի ընտրություններում և նշանակել Եվրամիության ուղղության փոփոխություն։
Բարդելան սա ասել է Լեհաստան կատարած իր երկօրյա այցի երկրորդ օրը, որտեղ նա հանդիպել է աջակողմյան և ազգայնական առաջնորդների հետ՝ հաջորդ տարի իր երկրի նախագահական ընտրություններից առաջ։
Նրա այցը Լեհաստան նաև տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Լեհաստանը պատրաստվում է իր սեփական խորհրդարանական ընտրություններին, որոնք տեղի կունենան հաջորդ տարվա աշնանը։
«Ես համոզված եմ, որ 2027 թվականի ընթացքում, եթե մեր երկու շարժումները հաղթանակ տանեն ընտրական գործընթացներում, մենք հնարավորություն կունենանք՝ քանի որ Ֆրանսիան և Լեհաստանը Եվրոպայի երկու խոշոր տերություններն են՝ վերափոխել Եվրոպական Միության գործունեության ձևը, ինչպես ես հաճախ եմ ասում՝ փոխել ամեն ինչ՝ առանց որևէ բան ոչնչացնելու», – ասաց Բարդելլան։
Նա հավելեց, որ կցանկանար «Հանձնաժողովը և ԵՄ-ն վերադարձնել ազգերի ծառայությանը, և ոչ թե հակառակը»։
Բարդելլա. մենք նույն տեսլականն ունենք մեր ընկերների հետ Լեհաստանում
Յարոսլավ Կաչինսկու հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ «Ազգային միավորման» առաջնորդ Ջորդան Բարդելլան շեշտեց.
«Վերջին 48 ժամվա ընթացքում ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել Լեհաստանում՝ մեր եվրոպացի դաշնակիցների հրավերով, այդ թվում՝ Կարոլ Նավրոցկիի գրասենյակի, ինչպես նաև «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկու հետ, որը ինձ և իմ գործընկերներին հրավիրեց Լեհաստան», – ասաց Բարդելլան։
Նա շնորհակալություն հայտնեց Կաչինսկուն լեհ-բելառուսական սահման այցելելու նախաձեռնության համար, որը նաև ԵՄ արևելյան սահմանն է։ «Այնտեղ ես տեսա միգրացիոն ճնշումը զսպելու լայն շրջանակի միջոցառումներ, որոնք ներդրվել էին, երբ «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությունը դեռևս կառավարության մեջ էր», – հավելեց նա։
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչը նշեց, որ Ֆրանսիան և Լեհաստանը շատ երկար ժամանակ բարեկամ երկրներ են եղել, և որ նրանց կապերը վերջերս էլ ավելի են ամրապնդվել՝ թե՛ տնտեսապես, թե՛ ռազմական առումով, այդ թվում՝ փոխադարձ օգնության կետի ստորագրման միջոցով։
«Մենք նույն տեսլականն ունենք մեր ընկերների հետ Լեհաստանում. մենք պահպանում ենք նույն արժեքները, օրինակ, երբ խոսքը վերաբերում է միգրացիոն ճնշմանը դիմադրելուն։ Միևնույն ժամանակ, մենք բացասական վերաբերմունք ունենք ԵՄ նախագծերի նկատմամբ, ինչպիսին է «Կանաչ գործարքը», որը վնասում է մեր արդյունաբերությանը և մեր ֆերմերներին», – ասաց Բարդելլան։
Նա նաև հիշեցրեց, որ Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խումբը (ECR խումբ) և «Եվրոպայի հայրենասերներ» կուսակցությունը համատեղ դեմ են արտահայտվել MERCOSUR համաձայնագրին, որը, նրա խոսքով, վնասակար է իրենց երկրների և ֆերմերների համար։
Կաչինսկի. մենք գնում ենք դեպի հաղթանակ
Յարոսլավ Կաչինսկու կողմից «Իրավունք և արդարություն» կուսակցության առաջնորդը մաղթեց Ջորդան Բարդելլային հաղթանակ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում՝ ընդգծելով, թե որքան կարևոր կլինի դա ամբողջ Եվրոպայի համար։
«Սա վճռական քայլ կլինի Լեհաստանում և ամբողջ Եվրոպայում ԵՄ-ն փոխելու ունակ կոալիցիա կառուցելու ուղղությամբ։ Մենք կիսում ենք այն տեսակետը, որ ԵՄ-ն պետք է շարունակի գոյություն ունենալ, բայց որ այն պետք է ծառայի ազգերին՝ նրանց ազատությանը, ինքնիշխանությանը և զարգացմանը։ Այսօր՝ մենք պետք է դա հստակ ասենք՝ դա այդպես չէ։ Եվ սա մի իրավիճակ է, որը պետք է ավարտվի, և կան բազմաթիվ նշաններ, որ այս պահը մոտենում է։ Սա շատ լավատեսական տեսլական է, բայց այժմ այն իրատեսական է դառնում»։ Մեծ չափով դա կախված է նրանից, թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը մեր երկու երկրներում։ Այստեղից էլ՝ այս այցի և այս բանակցությունների հսկայական կարևորությունը», – ասաց Կաչինսկին։
Կաչինսկին հավելեց, որ Բարդելայի հաղթանակը Ֆրանսիայի առաջիկա նախագահական ընտրություններում «շատ կարևոր իրադարձություն կլինի Եվրոպայի համար»։
«Եվ նախագահը, որպես Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ, կարևոր դեմք կլինի ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև Եվրոպայում, իսկապես՝ Եվրոպայի պատմության մեջ։ Բայց պատմության լավ, այլ ոչ թե վատ ընթացքում, ինչին մենք ականատես ենք լինում այս պահին»։
Կաչինսկին բազմիցս շեշտել է նրանց տեսակետների համընկնումը. «Եվրոպան պետք է փոխվի, և այստեղ մենք իսկապես համաձայն ենք. այն պետք է ամրապնդվի. այստեղ մենք համաձայն ենք. մենք պետք է հենվենք արժեքների վրա. այստեղ, որոշ հարցերում մեր կուսակցությունները տարբերվում են, բայց դա ոչ մի կերպ չի խոչընդոտում մեր համագործակցությանը»։
«Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության առաջնորդը նաև զուգահեռներ անցկացրեց երկու կուսակցությունների փորձի միջև. «Մեր կուսակցության և մեր բարեկամ կուսակցության փորձը նման է նրանով, որ դժվար է եղել։ Մենք դժվար ժամանակներ ենք ունեցել. մեզ վրա հարձակվել են բոլոր կողմերից՝ շատ տարբեր մեթոդներով, հաճախ՝ շատ դաժան։ Այդ դիմադրողականությունը, անշուշտ, օգտակար կլինի մեզ համար, քանի որ մեր առջևում պայքարը շատ դժվար է լինելու, բայց ես համոզված եմ, որ վերջում հաղթանակ կլինի»։
Այցելություն լեհ-բելառուսական սահման
X հարթակում իր էջում Բարդելլան գրել է. «Պաշտպանելով Եվրոպայի արտաքին սահմաններից մեկը՝ Լեհաստանը փաստորեն պաշտպանում է ամբողջ եվրոպական քաղաքակրթությունը, պաշտպանում է մեր արժեքներն ու մեր ինքնությունը 21-րդ դարի ամենամեծ սպառնալիքներից մեկի առջև»։ «Եթե Եվրոպայի մեծ տերությունները չզգան զանգվածային ներգաղթի գոյության վտանգը, մենք կանհետանանք», – հայտարարել է Ջորդան Բարդելան X-ում։
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչը, Կոնֆեդերացիայի և Ազգային շարժման պատվիրակության հետ միասին, այդ թվում՝ կուսակցությունների փոխնախագահներ Միխալ Վավերի և Աննա Բրիլկայի, այցելել է Կուժնիցա Բիալոստոկայի սահմանապահ դիրք։
Ինչպես նշվել է Ազգային շարժման սոցիալական ցանցերի էջերում, բանակցությունները կենտրոնացած էին արևելյան սահմանին գտնվող սպաների առջև ծառացած առօրյա մարտահրավերների վրա։
Ազգային շարժման փոխնախագահ և Բարդելային ուղեկցող Եվրախորհրդարանի անդամ Աննա Բրիլկան իր X էջում գրել է.
«Լեհաստանը մնում է անօրինական միգրացիայի թիրախ։ Բելառուսի հետ սահմանին գտնվող արգելապատնեշը սահմանափակել է լեհական կողմ անցնելու հնարավորությունը, այդ իսկ պատճառով երթուղին տեղափոխվել է Լիտվայի և Լատվիայի միջով։ 2026 թվականի սկզբից ի վեր Սահմանապահ ծառայությունը Լիտվա է տեղափոխել ավելի քան 550 միգրանտի և ձերբակալել է մոտ 60 սուրհանդակի և մարդկանց անօրինական տեղափոխման կազմակերպիչների։ […] Սահմանը պետք է լինի ամուր։ Բացառություններ չկան»։
Մեկ օր առաջ Բարդելլան այցելել էր Վարշավայում գտնվող Frontex-ի գլխավոր գրասենյակ՝ գործակալության նախկին ղեկավար, Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆաբրիս Լեգերիի հետ միասին։
«Այցելություն Frontex-ի գլխավոր գրասենյակ Վարշավայում, Լեհաստան, Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆաբրիս Լեգերիի հետ, որը նախկինում ղեկավարել է գործակալությունը։ Միգրացիոն սպառնալիքի առջև կանգնած՝ մենք ցանկանում ենք, որ Frontex-ը լիարժեք աջակցություն ստանա Եվրամիության արտաքին սահմանները պաշտպանելու իր առաքելության մեջ և լիազորված լինի հետ մղել յուրաքանչյուր անօրինական միգրանտի», – գրել է նա։
Բարդելան մատնանշել է Բելառուսի և Ռուսաստանի կողմից գործադրվող միգրացիոն ճնշման հիբրիդային բնույթը։
«2021 թվականից ի վեր լեհական սահմանը՝ դեպի Եվրոպա դարպասը, ենթարկվում է անընդունելի միգրացիոն ճնշման, որը կազմակերպվել է Բելառուսի կողմից՝ Ռուսաստանի Դաշնության համաձայնությամբ։ Այս անկայունացման գործողությունները մեկ նպատակ ունեն՝ ներսից բաժանել Եվրոպան։ Մենք երբեք չենք ընդունի այս շանտաժը. Frontex-ը պետք է կանգնի Լեհաստանի կողքին՝ մեր մայրցամաքը պաշտպանելու համար», – ասել է նա։
Ջորդան Բարդելայի Լեհաստան կատարած այցը ռազմավարական բնույթ ունի։ Ֆրանսիական ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցության առաջնորդը դաշնակիցներ է փնտրում Ֆրանսիայում հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին հնարավոր մասնակցությունից առաջ։
Բաց մի թողեք
Մելոնին և Թրամփը փոխադարձ քննադատություններ են հնչեցնում G7-ից հետո սրվող վեճի ժամանակ
Գերմանիայի ազդեցության նվազումը ոչ մեկի համար շահավետ չէ
ԵՄ առաջնորդները պահանջում են ֆոն դեր Լեյենի գործիքները Չինաստանի դեմ